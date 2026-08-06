Ha a magyar gazdaság növekedésében nincs is egyelőre átütő erő, de meglepetések így is akadnak. Ez főként az inflációra igaz idén. Annak ellenére, hogy márciusban még az iráni háború kitörését követően a Magyar Nemzeti Bank arra számított, hogy durván megugrik a fogyasztói árindex, a legutolsó adatok rácáfoltak a várakozásokra. Ez várhatóan ezúttal is így lesz: a Világgazdaság elemzői konszenzusa szerint júliusban a fogyasztói árak átlagosan az előző év azonos időszakához képest 1,6 százalékkal, míg júniushoz viszonyítva 0,2 százalékkal emelkedhettek. Hogy így történt-e, az pénteken kiderül, amikor közli a Központi Statisztikai Hivatal a júliusi adatokat.

Véget értek a mézeshetek a magyar gazdaságban.Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Hiába jön az év meglepetése a magyar gazdaságban, Varga Mihály így sem lehet nyugodt: már látszanak a sötét fellegek, véget érhettek a mézeshetek

Júniusban a Magyar Nemzeti Bank nagy meglepetésre az inflációs jelentésében lényegében megfelezte az idei inflációs várakozását. Míg márciusban gyorsuló, 3,8 százalékos fogyasztói árnövekedést várt, júniusban már csak 1,8 százalékot.

Az optimizmus oka az iráni háború deeszkalációja és a világgazdaság vártnál jobb ellenállóképessége. Pluszban ehhez jött hozzá, hogy a forint az áprilisi országgyűlési választás óta óriásit ment a főbb devizákkal szemben, csak a második negyedévben közel 8 százalékot erősödött az euróhoz viszonyítva, miközben a magyar kötvényhozamok óriásit estek. A 10 éves államkötvény a lengyel alá esett be, amire évek óta nem volt példa.

Ezek után nem csoda, hogy Varga Mihály is bátrabb lett, júniusban egy kisebb kommunikációs fordulatot hajtott végre, amikor közölte, hogy a nyáron három 25 bázispontos kamatcsökkentést hajt végre az MNB.

Az elmúlt hónapok inflációs meglepetéseit látva talán már nem is annyira sokkoló, ha alacsony inflációs számot várunk. A júliusi infláció okozhatja azonban az idei év legnagyobb meglepetését, hiszen havi alapon negatív értéket mutathat

– ezt mondta a Világgazdaságnak Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője, aki szerint általában szezonális hatások következtében a júliusi egyhavi áremelkedési ütem magasra szokott szökni – de ez könnyen lehet, hogy idén másként lesz. Számításaik szerint a legfontosabb termékkategóriák esetében szinte kivétel nélkül havi alapon árcsökkenés várható.