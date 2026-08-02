Bejelentést tett Magyar Péter a kötelező energiafogyasztási korlátozásról: eldőlt a vállalatok sorsa – „ha veszélyt látunk, azonnal lépni fogunk!"

A hőség és a szárazság miatti legkritikusabb napok még előttünk vannak, ezért az eddiginél is fegyelmezettebb együttműködésre kéri a kormány a magyarországi nagyfogyasztókat, állami és magáncégeket, az önkormányzatokat és az embereket. A villamosenergia-hálózat irányításáért felelős MAVIR percről percre figyeli a hálózat terhelését, és ha indokolt, a kormány bármikor elrendelhet korlátozásokat a nagyfogyasztóknál.

A Paksi Erőmű teljes leállítására egyelőre nem volt szükség. Erről a Duna apadásának függvényében, a szigorú biztonsági előírások betartásával az erőmű vezetése dönt, és ad majd tájékoztatást. Az erőmű leállítását követően az erőmű átáll az előírt hűtési eljárásra a nukleáris biztonság teljes körű garantálása érdekében.

A szakemberek a következő napokra nem várnak olyan mennyiségű csapadékot a Duna vízgyűjtő területén, ami rövid távon lehetővé tenné a Paksi Erőműben a teljes kapacitású újraindítást. Ezért továbbra is indokolt az áramfelhasználás átütemezése a késő délutáni, kora esti órákról, legyen szó a klímaberendezések használatáról vagy az elektromos gépkocsik töltéséről.

A neheze még előttünk van

– így Magyar Péter.

A drámai aszályhelyzet Magyarország vízellátását is jelentős kihívások elé állítja, és itt is látszik a lakosság együttműködése: ez a vízfogyasztás csökkenésén is meglátszik. Ugyanakkor azokon a településeken, ahol vízkorlátozás van érvényben, közös érdek, hogy az ott élők fogják vissza a vízfogyasztást, halasszák el az autómosást, medencék feltöltését. Ahol ellátási problémák vannak, ott a Katasztrófavédelem és a Honvédség segítségével látják el a lakosságot ivóvízzel, áll a közleményben.