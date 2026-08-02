Bejelentést tett Magyar Péter a kötelező energiafogyasztási korlátozásról: eldőlt a vállalatok sorsa – „ha veszélyt látunk, azonnal lépni fogunk!"
A Védelmi Munkacsoport vasárnap úgy döntött, hogy egyelőre nincs szükség kötelező energiafogyasztási korlátozás elrendelésére. Ez annak köszönhető, hogy eddig több mint háromszáz vállalat jelentette be, hogy önként korlátozza energiafogyasztását, összesen 400 MW-tal, és várható további 270 cég csatlakozása a felelős, önkorlátozó cégek köréhez, áll már a Miniszterelnökség összefoglalójában.
A MÁV hétfőn és kedden 17 és 22 óra között leállítja a vasúti teherszállítást. A takarékos fogyasztásban nagy szerepe volt a lakosságnak is országszerte, a kormány megköszöni a felelős magatartást, az összefogást.
A hőség és a szárazság miatti legkritikusabb napok még előttünk vannak, ezért az eddiginél is fegyelmezettebb együttműködésre kéri a kormány a magyarországi nagyfogyasztókat, állami és magáncégeket, az önkormányzatokat és az embereket. A villamosenergia-hálózat irányításáért felelős MAVIR percről percre figyeli a hálózat terhelését, és ha indokolt, a kormány bármikor elrendelhet korlátozásokat a nagyfogyasztóknál.
A Paksi Erőmű teljes leállítására egyelőre nem volt szükség. Erről a Duna apadásának függvényében, a szigorú biztonsági előírások betartásával az erőmű vezetése dönt, és ad majd tájékoztatást. Az erőmű leállítását követően az erőmű átáll az előírt hűtési eljárásra a nukleáris biztonság teljes körű garantálása érdekében.
A szakemberek a következő napokra nem várnak olyan mennyiségű csapadékot a Duna vízgyűjtő területén, ami rövid távon lehetővé tenné a Paksi Erőműben a teljes kapacitású újraindítást. Ezért továbbra is indokolt az áramfelhasználás átütemezése a késő délutáni, kora esti órákról, legyen szó a klímaberendezések használatáról vagy az elektromos gépkocsik töltéséről.
A neheze még előttünk van
– így Magyar Péter.
A drámai aszályhelyzet Magyarország vízellátását is jelentős kihívások elé állítja, és itt is látszik a lakosság együttműködése: ez a vízfogyasztás csökkenésén is meglátszik. Ugyanakkor azokon a településeken, ahol vízkorlátozás van érvényben, közös érdek, hogy az ott élők fogják vissza a vízfogyasztást, halasszák el az autómosást, medencék feltöltését. Ahol ellátási problémák vannak, ott a Katasztrófavédelem és a Honvédség segítségével látják el a lakosságot ivóvízzel, áll a közleményben.
A következő napokban a hőség eléri a csúcsát, negyven fok körüli csúcshőmérsékletek várhatóak országszerte. „Figyeljünk egymásra, elsősorban a gyerekekre, az idősekre, a betegekre és az egyedül élőkre" – áll a munkacsoport ülésén hozott döntésekről szóló összefoglalóban.