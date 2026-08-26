Magyar Péter szenzációs információt hozott ki a 12 órás kormányülésről: belegázolt a románokba, de Magyarország örülhet – "Fontos nap, fontos döntésekkel"

Paks ismét maximális teljesítményen működik, mind a négy reaktor és mind a nyolc turbina kifogástalanul üzemel - jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a fenékküszöb építése is a tervezettnél gyorsabban halad, miközben a romániai Cernavodă atomerőmű mindkét reaktora leállt a Duna alacsony vízállása miatt.

Maximális teljesítményre kapcsolt Paks, Magyar Péter szerint minden berendezés kifogástalanul működik / Fotó: Attilla Kisbenedek/AFP

Magyar Péter miniszterelnök a kormányülés 12. órájában közölte:

a Paksi Atomerőmű elérte maximális teljesítményét, mind a négy reaktor és mind a nyolc turbina kifogástalanul működik.

A bejelentés azért különösen fontos, mert az elmúlt hetekben a történelmi alacsony Duna-vízállás miatt komoly veszélybe került az erőmű teljes kapacitású működése. A hűtéshez szükséges víz biztosítása érdekében a kormány rendkívüli vízügyi és műszaki intézkedéseket tett, miközben több turbinát fokozatosan le kellett állítani.

Mostanra azonban fordult a helyzet. A korábban leállított turbinákat egymás után kapcsolták vissza, a négy blokk pedig fokozatosan tért vissza a teljes termeléshez. A kormány korábban azt közölte, hogy az erőmű névleges teljesítménye 2000 megawatt, amely a magyarországi villamosenergia-fogyasztás több mint 35 százalékát képes fedezni.

Magyar Péter: a fenékküszöb is gyorsabban épül

Magyar Péter szerint közben a Paks és Dunaszentbenedek között épülő fenékküszöb munkálatai is a tervezettnél gyorsabban haladnak. A beruházás célja, hogy a Duna alacsony vízállása mellett is megfelelőbb vízszintet biztosítson az atomerőmű hűtéséhez.

A munkálatok augusztus közepén gyorsultak fel, miután a Duna vízszintje kritikus szint közelébe került. Azóta a vízügyi szakemberek és a kivitelezők folyamatosan dolgoznak a mederben épülő védművön. A kormány korábbi tájékoztatása szerint már csak mintegy 150 méteres szakasz maradt a két oldal összezárásáig.

Magyar Péter most megköszönte az elmúlt hetekben végzett megfeszített munkát az energetikai és vízügyi szakembereknek.

A miniszterelnök a közleményében odaszúrt azoknak is, akik korábban a romániai megoldást hozták fel példaként.

Eközben az önjelölt szakemberek által korábban példaként hozott romániai atomerőmű két hete áll

- írta.