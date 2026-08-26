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dunai vízállás
paksi atomerőmű
Magyar Péter

Magyar Péter szenzációs információt hozott ki a 12 órás kormányülésről: belegázolt a románokba, de Magyarország örülhet – "Fontos nap, fontos döntésekkel"

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Paks újra teljes kapacitással termel, miután az elmúlt hetekben a történelmi alacsony Duna-vízállás komoly próba elé állította az erőművet. Magyar Péter szerint mind a négy reaktor és mind a nyolc turbina működik, ráadásul a vízügyi beruházás is a tervezettnél gyorsabban készül.
VG
2026.08.26, 20:29
Frissítve: 2026.08.26, 21:01

Paks ismét maximális teljesítményen működik, mind a négy reaktor és mind a nyolc turbina kifogástalanul üzemel - jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a fenékküszöb építése is a tervezettnél gyorsabban halad, miközben a romániai Cernavodă atomerőmű mindkét reaktora leállt a Duna alacsony vízállása miatt.

paks magyar péter
Maximális teljesítményre kapcsolt Paks, Magyar Péter szerint minden berendezés kifogástalanul működik / Fotó: Attilla Kisbenedek/AFP

Magyar Péter miniszterelnök a kormányülés 12. órájában közölte

a Paksi Atomerőmű elérte maximális teljesítményét, mind a négy reaktor és mind a nyolc turbina kifogástalanul működik.

A bejelentés azért különösen fontos, mert az elmúlt hetekben a történelmi alacsony Duna-vízállás miatt komoly veszélybe került az erőmű teljes kapacitású működése. A hűtéshez szükséges víz biztosítása érdekében a kormány rendkívüli vízügyi és műszaki intézkedéseket tett, miközben több turbinát fokozatosan le kellett állítani.

Mostanra azonban fordult a helyzet. A korábban leállított turbinákat egymás után kapcsolták vissza, a négy blokk pedig fokozatosan tért vissza a teljes termeléshez. A kormány korábban azt közölte, hogy az erőmű névleges teljesítménye 2000 megawatt, amely a magyarországi villamosenergia-fogyasztás több mint 35 százalékát képes fedezni.

Magyar Péter: a fenékküszöb is gyorsabban épül

Magyar Péter szerint közben a Paks és Dunaszentbenedek között épülő fenékküszöb munkálatai is a tervezettnél gyorsabban haladnak. A beruházás célja, hogy a Duna alacsony vízállása mellett is megfelelőbb vízszintet biztosítson az atomerőmű hűtéséhez.

A munkálatok augusztus közepén gyorsultak fel, miután a Duna vízszintje kritikus szint közelébe került. Azóta a vízügyi szakemberek és a kivitelezők folyamatosan dolgoznak a mederben épülő védművön. A kormány korábbi tájékoztatása szerint már csak mintegy 150 méteres szakasz maradt a két oldal összezárásáig.

Magyar Péter most megköszönte az elmúlt hetekben végzett megfeszített munkát az energetikai és vízügyi szakembereknek.

A miniszterelnök a közleményében odaszúrt azoknak is, akik korábban a romániai megoldást hozták fel példaként.

Eközben az önjelölt szakemberek által korábban példaként hozott romániai atomerőmű két hete áll

- írta.

A romániai Cernavoda atomerőmű első blokkját július 28-án állították le a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt, majd augusztus 13-án a második reaktort is kontrolláltan lekapcsolták. Ezzel Románia teljes nukleáris kapacitása kiesett, a két reaktor ugyanis együtt általában az ország villamosenergia-termelésének mintegy ötödét biztosítja.

A román hatóságok szintén megpróbálták műszaki beavatkozásokkal megőrizni a hűtéshez szükséges vízszintet, de végül nem tudták elkerülni a teljes leállást.

Magyarországon ezzel szemben mostanra sikerült visszahozni Paks teljes termelését. A következő időszak egyik kulcskérdése az lesz, hogy a Duna vízállása és a fenékküszöb elkészülése mennyire tudja tartósan biztosítani az atomerőmű működéséhez szükséges feltételeket.

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Paks sikeresen átvészelte a kritikus időszakot, Csernavodánál viszont még mindig nagy a baj. Románia atomerőművét le kellett kapcsolni, és az újraindítás ideje sem ismert. A Nuclearelectrica vezérigazgatója közben váratlanul beadta felmondását.

 

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