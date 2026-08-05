Rendkívüli utasítást adott Magyar Péter: energiaforradalmat hirdetett, azonnal kiírják a szélerőmű-pályázatokat
868 milliárd forintos energiafejlesztési programot indít a kormány, amelynek célja az ország energiaellátásának megerősítése és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás felgyorsítása. Magyar Péter miniszterelnök szerint a rendkívüli hőség ellenére sikerült fenntartani az energiaegyensúlyt, miközben több, régóta halogatott beruházás is elindul.
A kormány átfogó, első ütemben 868 milliárd forintos energiafejlesztési programot fogadott el
– jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a kétnapos kormányülés első napját és a védelmi munkacsoport ülését követően közzétett Facebook-bejegyzésében. A kabinet szerint a beruházások célja
- az ország energiaellátásának biztonságosabbá tétele;
- a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás felgyorsítása;
- és a hazai energetikai infrastruktúra korszerűsítése.
A miniszterelnök kiemelte, hogy a Budapesten mért 43 Celsius-fokos rekordhőség ellenére sikerült fenntartani az ország energiaegyensúlyát, valamint biztosítani a kritikus infrastruktúrák és az ivóvízellátás folyamatos működését. Tájékoztatása szerint a Duna vízállása Paksnál lassan emelkedik, jelenleg 7 centiméterrel haladja meg a minimális szintet, így a Paksi Atomerőmű biztonságosan üzemel.
Magyar Péter arról is beszámolt, hogy Szlovákia hivatalosan megerősítette: eleget tesz nemzetközi kötelezettségeinek, és akadálytalanul biztosítja a Magyarország számára szükséges vízmennyiséget. Hozzátette, hogy bár a Dunamenti Erőmű egyik szivattyúja a rendkívüli hőség miatt átmenetileg leállt, a termelés rövid időn belül újraindul.
Magyar Péter: napelemek, geotermia és okosmérők is érkeznek
A miniszterelnök szerint a jelenlegi sérülékenység oka több korábbi, elmaradt fejlesztés. Ezek között említette a szélerőművek építésének korlátozását, az energiatároló kapacitások fejlesztésének elmaradását, a Paksi Atomerőmű alacsony vízállásra való felkészítésének hiányosságait, valamint azt, hogy Magyarország korábban lemondott egyes uniós klímaalkalmazkodási forrásokról.
A kabinet ezeknek a forrásoknak a lehívását tervezi, amelyekből megkezdődik a 868 milliárd forintos energetikai program végrehajtása.
A fejlesztések részeként felgyorsítják és egyszerűsítik a háztartási napelemes rendszerek hálózati csatlakozását, könnyebbé teszik a geotermikus energia feltárásának engedélyezését, valamint lehetővé teszik az ingyenes okosmérők igénylését.
Az évi 4000 kilowattóra feletti villamosenergia-fogyasztású háztartások számára ezek használata kötelezővé válik.
A kormány augusztus végéig új szélerőmű-pályázatokat is kiír. Magyar Péter szerint az új rendszer egyik legfontosabb eleme, hogy kötelező állami részesedést vezetnek be a projektekben, így a fejlesztésekből származó bevételek nemcsak a beruházóknál, hanem a költségvetésnél és a helyi önkormányzatoknál is megjelennek.
Itt lehet az új abszolút melegrekord Magyarországon: pokoli hőség csapott le Budapestre, 43 fokot mért az OMSZ
Egyelőre nem enyhül az időjárás, továbbra is országszerte tombol a hőség. Az áram- és vízellátás mindenhol stabil, azonban több vasút és HÉV vonalon sebességkorlátozás van érvényben, valamint számos tűzesetről is beszámoltak. A kormányfő mindeközben arra figyelmeztetett, hogy megdőlhet az abszolút melegrekord.
A települések a Szent István Vidékfejlesztési Program keretében pályázhatnak majd a beruházásokban való részvételre. A kormány várakozásai szerint ez hosszú távon növeli a helyben maradó iparűzési adóbevételeket, csökkenti az energiaárakat, fejleszti az elektromos hálózatot, és új forrásokat biztosít olyan helyi beruházásokra, mint a bölcsődék, egészségügyi intézmények vagy vízmegtartó fejlesztések.
A miniszterelnök bejelentette azt is, hogy pénteken eredményt hirdetnek egy másfél milliárd eurós, vagyis közel 600 milliárd forintos uniós finanszírozású villamosenergia-hálózat-fejlesztési pályázaton.
Emellett minden érintett szakterület feladata lesz közép- és hosszú távú alkalmazkodási stratégiák kidolgozása a szélsőséges időjárási helyzetek kezelésére.
A lakosságot ismét arra kérték, hogy a kritikus időszakokban – amennyiben erre lehetőségük van – a nagy energiaigényű háztartási tevékenységeket más időpontra ütemezzék át, ezzel is mérsékelve a villamosenergia-rendszer terhelését.
A rendkívüli szárazság miatt országszerte több helyen keletkeztek tüzek. Székesfehérvár külterületén egy MOL-telep közelében mintegy 150 hektáron égett a száraz növényzet, a tüzet már sikerült megfékezni.
Dédestapolcsány térségében ugyanakkor továbbra is mintegy 100 hektáron oltják a lángokat, a munkában a honvédség helikopterei is részt vesznek.
Az ivóvízellátás az ország döntő részén továbbra is zavartalan. A katasztrófavédelem és a honvédség az elmúlt napokban mintegy 140 ezer liter ivóvizet juttatott el az autópályákon veszteglő utazóknak és a vasúti közlekedésben érintetteknek, míg a Tisza 2500 önkéntese 350 helyszínen összesen egymillió liter ivóvizet osztott szét a lakosság és a közterületen dolgozók között.
Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter: nagy energiafejlesztési csomagról döntött a kormány
Az energiaválságra adott hosszú távú válaszokról döntött a kormány. Magyar Péter szerint a kabinet energiatárolási, hálózatfejlesztési, valamint megújulóenergia-beruházásokat indít el hazai, uniós és magánforrások bevonásával.