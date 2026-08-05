Rendkívüli utasítást adott Magyar Péter: energiaforradalmat hirdetett, azonnal kiírják a szélerőmű-pályázatokat

868 milliárd forintos energiafejlesztési programot indít a kormány, amelynek célja az ország energiaellátásának megerősítése és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás felgyorsítása. Magyar Péter miniszterelnök szerint a rendkívüli hőség ellenére sikerült fenntartani az energiaegyensúlyt, miközben több, régóta halogatott beruházás is elindul.

Magyar Péter közölte, hogy a tervezett energetikai fejlesztések állami, uniós és magánforrások bevonásával valósulnak meg / Fotó: Hatlaczki Balázs

A kormány átfogó, első ütemben 868 milliárd forintos energiafejlesztési programot fogadott el

– jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a kétnapos kormányülés első napját és a védelmi munkacsoport ülését követően közzétett Facebook-bejegyzésében. A kabinet szerint a beruházások célja

az ország energiaellátásának biztonságosabbá tétele;

a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás felgyorsítása;

és a hazai energetikai infrastruktúra korszerűsítése.

A miniszterelnök kiemelte, hogy a Budapesten mért 43 Celsius-fokos rekordhőség ellenére sikerült fenntartani az ország energiaegyensúlyát, valamint biztosítani a kritikus infrastruktúrák és az ivóvízellátás folyamatos működését. Tájékoztatása szerint a Duna vízállása Paksnál lassan emelkedik, jelenleg 7 centiméterrel haladja meg a minimális szintet, így a Paksi Atomerőmű biztonságosan üzemel.

Magyar Péter arról is beszámolt, hogy Szlovákia hivatalosan megerősítette: eleget tesz nemzetközi kötelezettségeinek, és akadálytalanul biztosítja a Magyarország számára szükséges vízmennyiséget. Hozzátette, hogy bár a Dunamenti Erőmű egyik szivattyúja a rendkívüli hőség miatt átmenetileg leállt, a termelés rövid időn belül újraindul.

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A miniszterelnök szerint a jelenlegi sérülékenység oka több korábbi, elmaradt fejlesztés. Ezek között említette a szélerőművek építésének korlátozását, az energiatároló kapacitások fejlesztésének elmaradását, a Paksi Atomerőmű alacsony vízállásra való felkészítésének hiányosságait, valamint azt, hogy Magyarország korábban lemondott egyes uniós klímaalkalmazkodási forrásokról.

A kabinet ezeknek a forrásoknak a lehívását tervezi, amelyekből megkezdődik a 868 milliárd forintos energetikai program végrehajtása.