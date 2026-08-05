Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter: nagy energiafejlesztési csomagról döntött a kormány
Átfogó energiafejlesztési program elfogadásáról számolt be Magyar Péter a kétnapos kormányülés első szakaszának lezárását követően. A miniszterelnök szerint a kabinet az energiaválság tapasztalataira reagálva döntött az energiatárolás, a hálózatfejlesztés, valamint a szél- és geotermikus energia fejlesztéséről.
Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter miniszterelnök a kétnapos kormányülés első szakaszának lezárását követően. A kormányfő közösségi oldalán közölte, hogy a kabinet több stratégiai jelentőségű kérdésben is döntést hozott,
amelyek közül az egyik legfontosabb az energiabiztonságot érintő átfogó fejlesztési program elfogadása volt.
Magyar Péter azt írta, hogy a mostani energiaválság tapasztalatai alapján a kormány egy hosszú távú energiafejlesztési tervet hagyott jóvá. Ennek részeként fejlesztik az ország energiatárolási kapacitásait, korszerűsítik a villamosenergia-hálózatot, valamint új beruházások indulnak a szélenergia és a geotermikus energia hasznosítására.
A miniszterelnök kiemelte, hogy a program finanszírozása több forrásból történik majd. A fejlesztések hazai és uniós források felhasználásával, valamint magántőke bevonásával valósulhatnak meg.
Magyar Péter: a gazdaságfejlesztés sem marad el
A kormányfő hangsúlyozta azt is, hogy a beruházások nem kizárólag az ország energiaellátásának biztonságát szolgálják. Céljuk az is, hogy gazdasági előnyöket teremtsenek, ezért a fejlesztéseket úgy kívánják megvalósítani, hogy azokból a magyar állam és a települési önkormányzatok is pénzügyi haszonra tegyenek szert.
A bejelentés különösen időszerűnek tekinthető azt követően, hogy az elmúlt napokban a rendkívüli hőség és a történelmi aszály miatt komoly nyomás alá került a hazai villamosenergia-rendszer. Az alacsony dunai vízállás miatt a paksi atomerőmű teljesítményét is jelentősen vissza kellett fogni, miközben a kormány több rendkívüli intézkedést is hozott az ellátásbiztonság fenntartása érdekében.
Magyar Péter jelezte, hogy a kormány munkája a kabinetülés első szakaszának lezárásával nem ért véget. Közlése szerint ezt követően megkezdődött a Védelmi Munkacsoport ülése is, amelyről a miniszterelnök ígérete szerint hamarosan további részleteket ismertet. A kormányfő bejegyzése alapján így a következő órákban újabb bejelentések is várhatók az energiabiztonsággal és a rendkívüli helyzet kezelésével kapcsolatban.
Már tudjuk: Magyar Péter felhívása ennyivel mar a gazdaságba – „roppant feszült a helyzet”
Az elmúlt napok energiavészhelyzete nemcsak az áramellátás biztonságát állította komoly próbatétel elé, hanem már a gazdasági növekedésre is érezhető hatást gyakorolhat. Az önkéntes fogyasztáscsökkentések ugyan hozzájárulnak ahhoz, hogy a villamosenergia-rendszer elkerülje a kényszerű korlátozásokat vagy akár egy súlyosabb rendszerleállást, mindennek azonban ára van: a vállalatok alkalmazkodása rövid távon visszafoghatja a GDP növekedését, sőt, elvehet abból.