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Magyar Péter

Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter: nagy energiafejlesztési csomagról döntött a kormány

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Az energiaválságra adott hosszú távú válaszokról döntött a kormány. Magyar Péter szerint a kabinet energiatárolási, hálózatfejlesztési, valamint megújulóenergia-beruházásokat indít el hazai, uniós és magánforrások bevonásával.
VG
2026.08.05, 19:19
Frissítve: 2026.08.05, 19:42

Átfogó energiafejlesztési program elfogadásáról számolt be Magyar Péter a kétnapos kormányülés első szakaszának lezárását követően. A miniszterelnök szerint a kabinet az energiaválság tapasztalataira reagálva döntött az energiatárolás, a hálózatfejlesztés, valamint a szél- és geotermikus energia fejlesztéséről.

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Magyar Péter szerint a kabinet átfogó energiafejlesztési programot fogadott el az ellátásbiztonság megerősítésére / Fotó: Havran Zoltán / VIlággazdaság

Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter miniszterelnök a kétnapos kormányülés első szakaszának lezárását követően. A kormányfő közösségi oldalán közölte, hogy a kabinet több stratégiai jelentőségű kérdésben is döntést hozott, 

amelyek közül az egyik legfontosabb az energiabiztonságot érintő átfogó fejlesztési program elfogadása volt.

Magyar Péter azt írta, hogy a mostani energiaválság tapasztalatai alapján a kormány egy hosszú távú energiafejlesztési tervet hagyott jóvá. Ennek részeként fejlesztik az ország energiatárolási kapacitásait, korszerűsítik a villamosenergia-hálózatot, valamint új beruházások indulnak a szélenergia és a geotermikus energia hasznosítására.

A miniszterelnök kiemelte, hogy a program finanszírozása több forrásból történik majd. A fejlesztések hazai és uniós források felhasználásával, valamint magántőke bevonásával valósulhatnak meg.

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A kormányfő hangsúlyozta azt is, hogy a beruházások nem kizárólag az ország energiaellátásának biztonságát szolgálják. Céljuk az is, hogy gazdasági előnyöket teremtsenek, ezért a fejlesztéseket úgy kívánják megvalósítani, hogy azokból a magyar állam és a települési önkormányzatok is pénzügyi haszonra tegyenek szert.

A bejelentés különösen időszerűnek tekinthető azt követően, hogy az elmúlt napokban a rendkívüli hőség és a történelmi aszály miatt komoly nyomás alá került a hazai villamosenergia-rendszer. Az alacsony dunai vízállás miatt a paksi atomerőmű teljesítményét is jelentősen vissza kellett fogni, miközben a kormány több rendkívüli intézkedést is hozott az ellátásbiztonság fenntartása érdekében.

Magyar Péter jelezte, hogy a kormány munkája a kabinetülés első szakaszának lezárásával nem ért véget. Közlése szerint ezt követően megkezdődött a Védelmi Munkacsoport ülése is, amelyről a miniszterelnök ígérete szerint hamarosan további részleteket ismertet. A kormányfő bejegyzése alapján így a következő órákban újabb bejelentések is várhatók az energiabiztonsággal és a rendkívüli helyzet kezelésével kapcsolatban.

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Az elmúlt napok energiavészhelyzete nemcsak az áramellátás biztonságát állította komoly próbatétel elé, hanem már a gazdasági növekedésre is érezhető hatást gyakorolhat. Az önkéntes fogyasztáscsökkentések ugyan hozzájárulnak ahhoz, hogy a villamosenergia-rendszer elkerülje a kényszerű korlátozásokat vagy akár egy súlyosabb rendszerleállást, mindennek azonban ára van: a vállalatok alkalmazkodása rövid távon visszafoghatja a GDP növekedését, sőt, elvehet abból.

 

Energiaválság

Energiaválság
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