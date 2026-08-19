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Magyar Péter
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magyar gazdaság
ipar
építőipar
kiskereskedelem

Jó reggelt, Magyarország! Itt az ideje szembeznézni: Magyar Péter sikerkommunikációja ellenére a magyar gazdaság egyetlen szegletében sem jött el a fordulat – mérlegen a Tisza-kormány első száz napja

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Hetek óta tart a kormányzat kommunikációs fordulata: a 16 év „tatárjárása” után megjelentek a saját kormányzati teljesítményt kiemelő pozitív üzenetek. Előbb a júliusi, vártnál kedvezőbb inflációs adat, majd az államháztartás számai láttán kezdett sikerkommunikációba Magyar Péter és a Tisza-kormány több tagja. Pedig a valóságban a magyar gazdaság kilátásai romlottak az elmúlt időszakban, sőt, több szektor rosszabb állapotban van, mint a kormányváltást megelőzően. Az építőipar nyögi a kormányváltás okozta bizonytalan környezetet, a turizmus szenved az erős forinttól, a kiskereskedelmet pedig már az év eleji, előző kormány által bevezetett jóléti intézkedések sem hajtják. A helyzet pikantériája, hogy egyedül az az ipar mutatja az élénkülés jeleit, amelynek támogatása az Orbán-kormány alatt kiemelt prioritás volt, miközben a Tisza inkább támadta az ipari beruházásokat. Mérlegen a Tisza-kormány első száz napja.
Járdi Roland
2026.08.19, 06:33

Augusztus 19-én, azaz szerdán lesz 100 napja annak, hogy megalakult a Tisza-kormány. A rendszerváltás óta az első száz nap fontos mérföldkőnek számít, ugyanis ennyi idő után már le lehet vonni az első következtetéseket a kormányzás minőségéről és a miniszterelnök munkájáról. Talán ez is közrejátszhatott abban, hogy Magyar Péter kommunikációjában az elmúlt hetekben fordulat jelei mutatkoznak. íg korábban elődje tizenhat éves kormányzását a tatárjáráshoz hasonlítva elsősorban az örökölt helyzet súlyosságát hangsúlyozta, az utóbbi időben egyre nagyobb teret kapnak azok a pozitív üzenetek, amelyek már saját kormányának eredményeit és teljesítményét állítják előtérbe.

Magyar Péter
Jó reggelt, Magyarország! Itt az ideje szembeznézni: Magyar Péter sikerkommunikációja ellenére a magyar gazdaság egyetlen szegletében sem jött el a fordulat – mérlegen a Tisza-kormány első száz napja / Fotó: Hatlaczki Balázs

Jó reggelt, Magyarország! Itt az ideje szembeznézni: Magyar Péter sikerkommunikációja ellenére a magyar gazdaság egyetlen szegletében sem jött el a fordulat – mérlegen a Tisza-kormány első száz napja

Ehhez az elmúlt hetekben több kedvező gazdasági adat is muníciót szolgáltatott a kormányfőnek. Júliusban a fogyasztói árak átlagosan 1,2 százalékkal emelkedtek az előző év azonos időszakához képest, ami közel tízéves mélypontnak felel meg: utoljára 2016 novemberében mért ilyen alacsony inflációt Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal. Ezt követte az államháztartás júliusi mérlege, amely ugyancsak bíztató képet mutatott. Az év hetedik hónapjában a központi költségvetés 524 milliárd forintos többlettel zárt, mivel ez már a második egymást követő hónap volt, amikor jelentős szufficit keletkezett, két hónap alatt több mint 900 milliárd forinttal javult a költségvetés egyenlege.

A kedvező adatokra Magyar Péter is gyorsan felépítette saját kormányzati narratíváját. „Évtizedek óta nem látott, 500 milliárd forint feletti többlettel zárt júliusban a költségvetés. Az áprilisi 91 százalékról 67 százalékra, majd 1000 milliárd forinttal csökkentettük a hiányt. Megszüntettük a lopást és a pazarlást” – írta Facebook-oldalán a kormányfő, aki nemrégiben még az vizionálta, hogy idén a GDP 8 százalékát is elérheti a hiány, és az Orbán-kormány hiábája miatt Magyarország áprilisiban az államcsőd szélén táncolt.

A számok első látásra valóban látványos javulást mutatnak, abból azonban már korántsem következik egyértelműen, hogy a magyar gazdaság egészében is hasonló fordulat ment végbe, vagy hogy a kedvező folyamatok kizárólag az új kormány intézkedéseinek lennének köszönhetők. 

Az egyes ágazatok teljesítményében egyelőre tehát biztosan nem látszik általános és érdemi fellendülés, sőt, bizonyos szektorok helyzete még rosszabb, mint a kormányváltás előtt.

Visszatérve az inflációra, a júliusi 1,2 százalékos adat kétségtelenül kedvező, ám az infláció lassulása már jóval a kormányváltás előtt megkezdődött. Februárban, vagyis két hónappal a kormányváltást megelőzően már 1,4 százalékra mérséklődött az éves drágulás üteme, ami ugyancsak a 2016 novemberében látott, közel tízéves mélypontnak felelt meg, ennek ellenére nem kapott nagyobb figyelmet a hazai nyilvánosságban.

Hasonlóan árnyalt a kép a költségvetés esetében is. Magyar Péter kommunikációjából ugyanis kimaradt, hogy a kiugró júliusi többlethez két jelentős, egyszeri tétel is hozzájárult. 

  1. Egyrészt a tavalyi tanárbéremeléshez kapcsolódó, még az előző kormány idején kifizetett összegből az új kabinet 300 milliárd forintot számolt el uniós bevételként. 
  2. Másrészt 200 milliárd forint érkezett az államkasszába az Európai Beruházási Banktól, amelyet ugyancsak bevételként könyveltek el. Utóbbi azonban csak átmenetileg javítja az egyenleget: augusztusban korrigálni kell, és kiadásként is megjelenik majd.

A júliusi többlet tartósságával kapcsolatban ráadásul néhány nappal később maga Kármán András pénzügyminiszter Facebook-bejegyzésében ismerte el, hogy a kedvező egyenleg hátterében szezonális tényezők is álltak, egyúttal jelezte, hogy augusztusban ismét jelentősen romolhatnak a költségvetési számok. A büdzsében összesen mintegy 2200 milliárd forintnyi uniós kiadás jelenhet meg, ami – amennyiben teljes egészében realizálódik – augusztus végére akár 5000 milliárd forint közelébe emelheti a pénzforgalmi hiányt. 

Az erős forint betett a turizmusnak

Az elmúlt 100 nap egyik legkedvezőbb fejleménye a forint látványos erősödése volt, amely érdemben hozzájárult ahhoz, hogy az infláció az elmúlt hónapokban alacsony szinten maradjon. A hazai fizetőeszköz csak a második negyedévben közel 8 százalékkal értékelődött fel az euróval szemben. Ebben kétségtelenül szerepet játszott a Tisza Párt gazdaságpolitikai irányvonala is, amely elődjénél jóval piacbarátabb és kiszámíthatóbb megközelítést kíván követni. A befektetői bizalmat emellett erősítette, hogy a kormányzat az első pillanattól kezdve megállapásra törekedett az uniós intézményekkel. Végül a Tisza 2030-ra tervezett euróbevezetése is kedvezően hathatott a piaci várakozásokra, ami szintén hozzájárulhatott ahhoz, hogy a magyar tízéves államkötvény hozama jelenleg is a lengyel tízéves kötvényhozam alatt alakul.

A hazai deviza ilyen mértékű erősödése jó hír az importőröknek, és a költségvetésnek az olcsóbb finanszírozás miatt, sok más szereplőnek azonban kevésbé. A turizmus biztosan a vesztesek közé tartozik.

Júniusban a turisztikai szálláshelyeken közel 1,9 millió vendég összesen 4,3 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 2,2, a vendégéjszakáké pedig 2,5 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. A gyenge adatokat az iparági szereplők részben az erős forint számlájára írják.

A Szállodaszövetség szerint az ágazat egyértelműen érzi ennek hátrányait: egyrészt a külföldi turisták számára drágábbá vált a magyarországi nyaralás, másrészt a magyar turisták számára olcsóbb lett külföldön pihenni. Ez pedig nem kevés fejfájást okoz a hazai vendéglátósoknak. A balatoni turisztikai szereplők is okkal panaszkodnak, több üzemeltető szerint idén 15–20 százalékkal esett vissza a forgalmuk, amiben jelentős szerepe lehet a forint erősödésének is.

Az elmúlt hónapok legnagyobb negatív meglepetése azonban a kiskereskedelmi forgalom alakulása. A Központi Statisztikai Hivatal két hete közölte, hogy júniusban a hazai boltok forgalma a nyers adatok szerint 4,0 százalékkal, naptárhatástól megtisztítva pedig 3,0 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. Az előző hónaphoz képest ugyanakkor már kevésbé kedvező a kép: májushoz viszonyítva 0,4 százalékkal csökkent a forgalom.

A bizalom már a boltokban is látszik

– kommentálta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a legfrissebb kiskereskedelmi adatokat. Egy apró részlet azonban kimaradt az értékeléséből: a növekedés üteme éppen júniusban lassult az idei év eddigi legalacsonyabb szintjére. A tárcavezető ehelyett inkább a kedvezőbb első féléves adatokat emelte ki, amelyekben még benne van az Orbán-kormány intézkedéseinek hatása is.

Pedig az áprilisi választás óta töretlenül emelkednek a hazai konjunktúraindexek, a GKI fogyasztói indexe pedig nyolcéves csúcsra kapaszkodott, tehát okkal várható lenne, hogy az ilyen magas bizalom lecsapódik a boltok forgalmában is. 

Zs. Szőke Zoltán, az Áfeosz-Coop Szövetség elnöke lapunknak a nyári mélypontot azzal indokolta, hogy az év eleji jóléti intézkedések hatása jószerivel már kifutott. Érdekes módon az árrésstopok hatását emelte ki, amelyek szerinte mérséklik a kiskereskedelmi szereplők árbevételét. Mindenesetre az árrésstopok kivezetéséről már több körön egyeztettek a minisztériummal, ám erről eddig nem született kormányzati döntés.

Az építőiparban is gondok vannak

A kiskereskedelem mellett az építőipar teljesítménye sem ad okot különösebb optimizmusra. Júniusban az ágazat termelési volumene – munkanaptényezővel kiigazítva – 5 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól, a jövőre vonatkozó mutatók pedig még ennél is borúsabb képet festenek.

A nyár elején az új szerződések volumene ugyanis 42 százalékkal esett vissza, ami arra utal, hogy érdemi fordulat egyelőre nem körvonalazódik.

Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) elnöke a Világgazdaságnak a legfrissebb adatokat úgy értékelte: 

már annak is örülnénk, ha az ágazat teljesítménye az év egészében nem kerülne mínuszba.

Egyelőre a határán billeg a szektor, hat hónap alatt 0,7 százalék csökkent a volumen, ami mindenképpen a csalódást jelent a tavalyi 2,8 százalékos növekedés után. Koji László a vártnál gyengébb idei teljesítményt részben a kormányváltással hozta összefüggésbe. A kormányzati intézmények átalakulása miatt a külföldi befektetők egyelőre kivárnak, miközben a lakosság körében is bizonytalanság érzékelhető. Az új kormány lakásépítési programjának részletei csak most kezdenek kirajzolódni, így amíg az új intézkedések ténylegesen nem indulnak el, ebben a szegmensben sem várható érdemi élénkülés.

Koji ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az építőipar gyengélkedése korántsem kizárólag magyar jelenség: az ágazat Európa-szerte nehéz helyzetben van. Ennek a hazai munkaerőpiac szempontjából van egy kedvező mellékhatása is, hiszen a külföldi lehetőségek szűkössége miatt kisebb a szakemberek elvándorlásának veszélye. Tartós javulásra ugyanakkor szerinte addig aligha lehet számítani, amíg a magyar gazdaság növekedési üteme nem emelkedik 2–3 százalék fölé.

Az ipar mutatja leginkább az élénkülés jeleit

Az ágazatok közül egyelőre az ipar teljesítménye tűnik a legbiztatóbbnak. Az évek óta szenvedő szektor egyértelműen kezd magára találni, az év eleje óta már 2,4 százalékos pluszban van, ami valódi fordulat 3 év lejtmenete után. Ez azonban nem a Tisza-kormánynak köszönhető, hanem azoknak a beruházásoknak, köztük a debreceni BMW-gyár és a szintén debreceni CATL-nek, amelyek még az előző kormány alatt indultak el részesültek jelentős állami támogatásban.

Az már más kérdés, hogy közben ezeket a beruházásokat rendszeresen támadja a kormány és azzal fenyegetőzik, hogy több vizsgálat indít ellenük. Így került a kormány célkeresztjébe a BYD is, amelynek legnagyobb bűne az volt, hogy a kínai vállalat globális alelnökként alkalmazza a jövőben Szijjártó Pétert volt külgazdasági és külügyminisztert.

Ráadásul nem zárható, hogy gyárbezárási hullám söpör végig Magyarországon az erős forintnak és a továbbra is erőtlen európai konjunktúrának „hála”. Ennek egyébként vannak már látható jelei:

Mindenesetre a legnagyobb érvágást az jelentené, ha a győri Audi-gyár bezárna, a német Manager Magazin júliusban 15-én írt arról, hogy arról, hogy Németországon kívüli gyárakat is érinthet a wolfsburgi székhelyű vállalat költségracionalizációja. Bár ezt cáfolták, de intő jel, hogy éppen abban a német magazinban jelent meg erről hír, ahol Oliver Blume hetekkel korábban bejelentette, hogy 2030-ig négy gyárat is bezárhat Németországban a vállalat, továbbá 100 ezer munkahelyet szüntetne meg.

Elemzők: csak néhány területen látszik javulás

Rodic Ádám és a Horti Flóra, a MHB Bank Elemzési Centrumának elemzői szerint vannak olyan területek, ahol javulás figyelhető meg a kormányváltás óta, ugyanakkor több strukturális kihívás továbbra sem oldódott meg. A korábbi évek problémái közül a külső kereslet gyengesége, különösen a német ipar visszafogott teljesítménye, továbbra is meghatározó tényező, miközben az energiaimport-függőség miatt a nemzetközi energiapiaci folyamatok is érzékenyen érintik a magyar gazdaságot. Az elmúlt időszakban ráadásul új bizonytalansági tényezők is megjelentek. A közel-keleti konfliktus továbbra is velünk van, és elsősorban az olaj- és gázárakon keresztül jelent kockázatot a növekedési kilátásokra. Egy energiaimportőr ország esetében ezek a folyamatok közvetlenül befolyásolják a gazdasági teljesítményt.

A kormányváltás rövid távú hatását ezzel szemben egyelőre korlátozottnak látjuk a termelési adatokban. Az ipari teljesítményt jelenleg sokkal inkább a külső keresleti viszonyok, az energiahelyzet és a vállalati beruházások kifutása befolyásolja, mintsem a politikai ciklusváltás tényezői

 – hívták fel rá a figyelmet.

Az elemzők szerint a jelenlegi energiakrízis már a harmadik negyedéves GDP-adatokban is érezhető hatást fejthet ki. A Paksi Atomerőmű jelentős kapacitáskiesése miatt a gazdasági szereplők széles köre önkéntes villamosenergia-fogyasztáscsökkentést hajt végre. Ez a villamosenergia-rendszer stabilitása szempontjából rendkívül fontos, hiszen segít elkerülni a kényszerű lekapcsolásokat vagy egy esetleges rendszerszintű üzemzavart. Gazdasági szempontból azonban ezeknek az intézkedéseknek ára van: a termelés és a fogyasztás visszafogása rövid távon lassítja a növekedést.

„Egyelőre fenntartjuk 1,6 százalékos GDP-növekedési előrejelzésünket, ami némileg alacsonyabb lehet az aktuális elemzői konszenzusnál. Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy amennyiben az áramellátási problémák nem rendeződnek a következő hetekben, több tized százalékponttal lefelé kell módosítanunk az idei növekedési várakozásunkat. Ebben az esetben a gazdaság ugyan várhatóan elkerüli a stagnálást, de a korábban reméltnél jóval visszafogottabb bővülés valósulhat meg” – jósolták az MBH Bank elemzői.

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