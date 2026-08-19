Augusztus 19-én, azaz szerdán lesz 100 napja annak, hogy megalakult a Tisza-kormány. A rendszerváltás óta az első száz nap fontos mérföldkőnek számít, ugyanis ennyi idő után már le lehet vonni az első következtetéseket a kormányzás minőségéről és a miniszterelnök munkájáról. Talán ez is közrejátszhatott abban, hogy Magyar Péter kommunikációjában az elmúlt hetekben fordulat jelei mutatkoznak. íg korábban elődje tizenhat éves kormányzását a tatárjáráshoz hasonlítva elsősorban az örökölt helyzet súlyosságát hangsúlyozta, az utóbbi időben egyre nagyobb teret kapnak azok a pozitív üzenetek, amelyek már saját kormányának eredményeit és teljesítményét állítják előtérbe.

Jó reggelt, Magyarország! Itt az ideje szembeznézni: Magyar Péter sikerkommunikációja ellenére a magyar gazdaság egyetlen szegletében sem jött el a fordulat – mérlegen a Tisza-kormány első száz napja / Fotó: Hatlaczki Balázs

Jó reggelt, Magyarország! Itt az ideje szembeznézni: Magyar Péter sikerkommunikációja ellenére a magyar gazdaság egyetlen szegletében sem jött el a fordulat – mérlegen a Tisza-kormány első száz napja

Ehhez az elmúlt hetekben több kedvező gazdasági adat is muníciót szolgáltatott a kormányfőnek. Júliusban a fogyasztói árak átlagosan 1,2 százalékkal emelkedtek az előző év azonos időszakához képest, ami közel tízéves mélypontnak felel meg: utoljára 2016 novemberében mért ilyen alacsony inflációt Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal. Ezt követte az államháztartás júliusi mérlege, amely ugyancsak bíztató képet mutatott. Az év hetedik hónapjában a központi költségvetés 524 milliárd forintos többlettel zárt, mivel ez már a második egymást követő hónap volt, amikor jelentős szufficit keletkezett, két hónap alatt több mint 900 milliárd forinttal javult a költségvetés egyenlege.

A kedvező adatokra Magyar Péter is gyorsan felépítette saját kormányzati narratíváját. „Évtizedek óta nem látott, 500 milliárd forint feletti többlettel zárt júliusban a költségvetés. Az áprilisi 91 százalékról 67 százalékra, majd 1000 milliárd forinttal csökkentettük a hiányt. Megszüntettük a lopást és a pazarlást” – írta Facebook-oldalán a kormányfő, aki nemrégiben még az vizionálta, hogy idén a GDP 8 százalékát is elérheti a hiány, és az Orbán-kormány hiábája miatt Magyarország áprilisiban az államcsőd szélén táncolt.