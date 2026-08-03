Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter: felszólította Mészáros Lőrincet, kritikus órák elé néz Magyarország
Stabil a magyar villamosenergia-rendszer, és továbbra is működik a paksi atomerőmű utolsó üzemelő turbinája – jelentette be Magyar Péter hétfő esti videóüzenetében. A miniszterelnök ugyanakkor figyelmeztetett: a következő napok jelentik majd a legnagyobb kihívást, ezért továbbra is takarékosságot kért a vállalatoktól és a lakosságtól.
Újabb videóbejegyzéssel jelentkezett hétfő este a MAVIR vezénylőközpontjából Magyar Péter. A miniszterelnök ezúttal kedvező hírekről számolt be a magyar villamosenergia-rendszer állapotáról, ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a következő napok továbbra is rendkívüli kihívást jelentenek majd az ország energiaellátása számára.
Magyar Péter közölte, hogy jelenleg stabil az országos villamosenergia-hálózat, és továbbra is működik a paksi atomerőmű utolsó üzemben maradt turbinája. Mint fogalmazott, az energiafogyasztás a magyar vállalatok és a lakosság együttműködésének köszönhetően jelentősen alacsonyabb lett annál, mint amire az előzetes számítások alapján készültek az energiairányítás szakemberei.
Az áramhálózat stabil. Az utolsó paksi turbina működik. A fogyasztás a magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően jelentősen alacsonyabb a vártnál
– mondta videóüzenetében.
A miniszterelnök szerint ez azt mutatja, hogy az elmúlt napokban meghirdetett önkéntes fogyasztáscsökkentési program eredményesnek bizonyult. Számos nagy ipari fogyasztó vállalta, hogy a csúcsterhelési időszakban visszafogja villamosenergia-felhasználását, miközben a lakosság is alkalmazkodott a kormány kéréséhez, és lehetőség szerint elhalasztotta a nagyobb áramigényű háztartási berendezések használatát.
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A rendkívül alacsony dunai vízállás és a tartós hőség továbbra is komoly terhelést jelent az energiarendszer számára, ezért szerinte a következő napok lesznek a legkritikusabbak. Arra kérte a vállalatokat, hogy tartsák fenn önkéntes vállalásaikat, a lakosságnak pedig megköszönte az eddigi fegyelmezett energiafelhasználást.
A videóban külön kitért a Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő magyarországi izocukorgyárra is. Elmondása szerint ez az egyetlen jelentősebb ipari szereplő, amely eddig nem reagált a kormány energiatakarékossági felhívására.
A miniszterelnök azt üzente a vállalat tulajdonosának, hogy „még nem késő” csatlakozni az önkéntes fogyasztáscsökkentési programhoz. Hozzátette, nehezményezi, hogy egy olyan üzem, amely korábban jelentős állami támogatásokban részesült, egyelőre nem tett felajánlást az energiafelhasználás mérséklésére.
Magyar Péter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a többi nagyvállalat együttműködésével elégedett.
Elmondása szerint a legtöbb jelentős ipari fogyasztó partnerként állt a rendkívüli helyzet kezeléséhez, ami érdemben hozzájárult ahhoz, hogy a villamosenergia-rendszer egyelőre biztonságosan működjön.
Az elmúlt napokban a kormány több rendkívüli intézkedést is bejelentett az energiaellátás stabilitásának megőrzése érdekében, miután a történelmi mélypontra süllyedő dunai vízállás miatt fokozatosan le kellett állítani a paksi atomerőmű blokkjait. Jelenleg már csak egy turbina működik, ezért minden megawattnyi megtakarítás kiemelt jelentőségű a rendszer egyensúlyának fenntartásában.
A kormány korábban arra kérte a nagy energiafogyasztó vállalatokat, hogy elsősorban a 17-22 óra közötti esti csúcsidőszakban mérsékeljék fogyasztásukat, miközben a lakosságot is arra biztatta, hogy lehetőség szerint halassza későbbre a mosást, a szárítást és más nagy energiaigényű háztartási tevékenységeket. A mostani adatok alapján ezek az intézkedések egyelőre hozzájárultak ahhoz, hogy az ország villamosenergia-rendszere stabil maradjon, ugyanakkor a következő napok időjárása és a Duna vízállásának alakulása továbbra is meghatározó lesz.
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Forsthoffer Ágnes és Magyar Péter közösen tájékoztatja a nyilvánosságot az aktuális vízügyi és energiaellátási helyzetről. Várhatóan ismertetik a kialakult helyzet kezelésére tervezett kormányzati intézkedéseket is. Cikkünk frissül.