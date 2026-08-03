Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter: felszólította Mészáros Lőrincet, kritikus órák elé néz Magyarország

Stabil a magyar villamosenergia-rendszer, és továbbra is működik a paksi atomerőmű utolsó üzemelő turbinája – jelentette be Magyar Péter hétfő esti videóüzenetében. A miniszterelnök ugyanakkor figyelmeztetett: a következő napok jelentik majd a legnagyobb kihívást, ezért továbbra is takarékosságot kért a vállalatoktól és a lakosságtól.

Kedvező hírt közölt Magyar Péter a magyar villamosenergia-rendszer állapotáról: a hálózat stabil, a fogyasztás pedig a vártnál alacsonyabb / Fotó: Havran Zoltán / VIlággazdaság

Újabb videóbejegyzéssel jelentkezett hétfő este a MAVIR vezénylőközpontjából Magyar Péter. A miniszterelnök ezúttal kedvező hírekről számolt be a magyar villamosenergia-rendszer állapotáról, ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a következő napok továbbra is rendkívüli kihívást jelentenek majd az ország energiaellátása számára.

Magyar Péter közölte, hogy jelenleg stabil az országos villamosenergia-hálózat, és továbbra is működik a paksi atomerőmű utolsó üzemben maradt turbinája. Mint fogalmazott, az energiafogyasztás a magyar vállalatok és a lakosság együttműködésének köszönhetően jelentősen alacsonyabb lett annál, mint amire az előzetes számítások alapján készültek az energiairányítás szakemberei.

Az áramhálózat stabil. Az utolsó paksi turbina működik. A fogyasztás a magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően jelentősen alacsonyabb a vártnál

– mondta videóüzenetében.

A miniszterelnök szerint ez azt mutatja, hogy az elmúlt napokban meghirdetett önkéntes fogyasztáscsökkentési program eredményesnek bizonyult. Számos nagy ipari fogyasztó vállalta, hogy a csúcsterhelési időszakban visszafogja villamosenergia-felhasználását, miközben a lakosság is alkalmazkodott a kormány kéréséhez, és lehetőség szerint elhalasztotta a nagyobb áramigényű háztartási berendezések használatát.

Magyar Péter: még korai lenne fellélegezni

A rendkívül alacsony dunai vízállás és a tartós hőség továbbra is komoly terhelést jelent az energiarendszer számára, ezért szerinte a következő napok lesznek a legkritikusabbak. Arra kérte a vállalatokat, hogy tartsák fenn önkéntes vállalásaikat, a lakosságnak pedig megköszönte az eddigi fegyelmezett energiafelhasználást.

A videóban külön kitért a Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő magyarországi izocukorgyárra is. Elmondása szerint ez az egyetlen jelentősebb ipari szereplő, amely eddig nem reagált a kormány energiatakarékossági felhívására.