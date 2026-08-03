Magyar Péter most közölte, talán sikerült időt nyerni: öt centiméteren múlik Paks teljes leállítása – a nagyfogyasztók lekapcsolása is napirenden van

Vasárnap mintegy hétszáz megawattal, vagyis másfél paksi blokk teljesítményének megfelelő mértékben sikerült csökkenteni Magyarország villamosenergia-fogyasztását – közölte hétfői Facebook-videójában Magyar Péter. A miniszterelnök szerint ehhez a lakosság, a vállalatok, az önkormányzatok és az intézmények egyaránt hozzájárultak, az energiellátás pedig stabil maradt.

Magyar Péter: öt centiméteren múlik az utolsó turbina sorsa / Fotó: Havran Zoltán / VIlággazdaság

A szakemberek korábban arra számítottak, hogy a Duna apadása miatt vasárnap vagy hétfőn, az erőmű negyvennégy éves történetében először teljesen le kell állítani Paksot. Ezt egyelőre sikerült elkerülni, de a veszély nem múlt el.

Magyar Péter: öt centiméteren múlik az utolsó turbina sorsa

A Duna vízállása Paksnál mínusz 137 centiméterre süllyedt, vagyis már a korábban jelzett mínusz 134 centiméteres lekapcsolási szint alatt jár. Az utolsó előtti turbina vasárnapi kikapcsolása után ugyanakkor csökkent a kiemelendő hűtővíz mennyisége, ezzel pedig mérséklődött az elszívó hatás is. Ennek következtében a hidegvizes csatorna öblözetében, a vízkivételi műnél átmenetileg néhány centiméterrel emelkedett a vízszint.

Ez jelenleg 83,68 méteren áll a Balti-tenger középszintjéhez viszonyítva – mondta videójában a miniszterelnök. Az utolsó, még működő turbinát akkor kezdik lekapcsolni, ha a vízszint 83,63 méterre süllyed.

A megmaradt öt centiméteres tartaléknak köszönhetően az utolsó, 240 megawatt teljesítményű turbina hétfőn és esetleg még kedden is üzemben maradhat. A kormányfő ugyanakkor hangsúlyozta: a Duna várható további apadása miatt a teljes leállás lehetősége továbbra is fennáll.

Magyar Péter szerint nem készült terv a rekordalacsony vízállásra

A miniszterelnök a videóban azt állította, hogy sem a korábbi kormány, sem az erőmű tervezői, sem annak menedzsmentje nem készített tervet arra, miként tartható fenn legalább minimális áramtermelés a jelenlegi, rekordalacsony vízállás mellett.

Ez Magyar Péter állítása, amelyet a videóban nem támasztott alá további dokumentumokkal vagy az érintettek nyilatkozataival.

Elmondása szerint ezért a vízügyi és energetikai szakemberek, valamint az erőmű mérnökei jelenleg „ismeretlen terepen járnak”. Napok óta vizsgálják egy, az erőművön kívüli duzzasztás lehetőségét is, a legtöbb beavatkozás azonban a nukleáris biztonsági előírások miatt hosszú és összetett engedélyezést igényel.