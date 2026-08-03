Deviza
EUR/HUF363,9 -0,07% USD/HUF315,76 +0,09% GBP/HUF424,99 -0,17% CHF/HUF390,32 -0,16% PLN/HUF84,58 +0,05% RON/HUF69,39 -0,03% CZK/HUF15,03 -0,04% EUR/HUF363,9 -0,07% USD/HUF315,76 +0,09% GBP/HUF424,99 -0,17% CHF/HUF390,32 -0,16% PLN/HUF84,58 +0,05% RON/HUF69,39 -0,03% CZK/HUF15,03 -0,04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX146 914,88 +0,15% MTELEKOM2 730 -0,59% MOL4 560 +0,66% OTP46 860 +0,09% RICHTER11 820 +0,17% OPUS359 +0,28% ANY6 750 +0,44% AUTOWALLIS143 -0,7% WABERERS4 710 -0,64% BUMIX9 491,5 +0,62% CETOP4 893,6 -0,21% CETOP NTR3 156,39 +0,71% BUX146 914,88 +0,15% MTELEKOM2 730 -0,59% MOL4 560 +0,66% OTP46 860 +0,09% RICHTER11 820 +0,17% OPUS359 +0,28% ANY6 750 +0,44% AUTOWALLIS143 -0,7% WABERERS4 710 -0,64% BUMIX9 491,5 +0,62% CETOP4 893,6 -0,21% CETOP NTR3 156,39 +0,71%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Paks
Paks 2 Atomerőmű
aszály

Magyar Péter most közölte, talán sikerült időt nyerni: öt centiméteren múlik Paks teljes leállítása – a nagyfogyasztók lekapcsolása is napirenden van

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Egyelőre sikerült üzemben tartani a Paksi Atomerőmű utolsó, még áramot termelő turbináját, ám ehhez már csupán öt centiméteres vízszinttartalék áll rendelkezésre. Magyar Péter elmondta, hogyha az önkéntes takarékosság kevésnek bizonyul, a kormány kötelező fogyasztáscsökkentést rendelhet el, és nagyfogyasztókat is lekapcsolhatnak a hálózatról.
VG
2026.08.03, 10:20
Frissítve: 2026.08.03, 10:28

Vasárnap mintegy hétszáz megawattal, vagyis másfél paksi blokk teljesítményének megfelelő mértékben sikerült csökkenteni Magyarország villamosenergia-fogyasztását – közölte hétfői Facebook-videójában Magyar Péter. A miniszterelnök szerint ehhez a lakosság, a vállalatok, az önkormányzatok és az intézmények egyaránt hozzájárultak, az energiellátás pedig stabil maradt.

paks magyar péter
Magyar Péter: öt centiméteren múlik az utolsó turbina sorsa / Fotó: Havran Zoltán / VIlággazdaság

A szakemberek korábban arra számítottak, hogy a Duna apadása miatt vasárnap vagy hétfőn, az erőmű negyvennégy éves történetében először teljesen le kell állítani Paksot. Ezt egyelőre sikerült elkerülni, de a veszély nem múlt el.

Magyar Péter: öt centiméteren múlik az utolsó turbina sorsa

A Duna vízállása Paksnál mínusz 137 centiméterre süllyedt, vagyis már a korábban jelzett mínusz 134 centiméteres lekapcsolási szint alatt jár. Az utolsó előtti turbina vasárnapi kikapcsolása után ugyanakkor csökkent a kiemelendő hűtővíz mennyisége, ezzel pedig mérséklődött az elszívó hatás is. Ennek következtében a hidegvizes csatorna öblözetében, a vízkivételi műnél átmenetileg néhány centiméterrel emelkedett a vízszint.

Ez jelenleg 83,68 méteren áll a Balti-tenger középszintjéhez viszonyítva – mondta videójában a miniszterelnök. Az utolsó, még működő turbinát akkor kezdik lekapcsolni, ha a vízszint 83,63 méterre süllyed.

A megmaradt öt centiméteres tartaléknak köszönhetően az utolsó, 240 megawatt teljesítményű turbina hétfőn és esetleg még kedden is üzemben maradhat. A kormányfő ugyanakkor hangsúlyozta: a Duna várható további apadása miatt a teljes leállás lehetősége továbbra is fennáll.

Magyar Péter szerint nem készült terv a rekordalacsony vízállásra

A miniszterelnök a videóban azt állította, hogy sem a korábbi kormány, sem az erőmű tervezői, sem annak menedzsmentje nem készített tervet arra, miként tartható fenn legalább minimális áramtermelés a jelenlegi, rekordalacsony vízállás mellett.

Ez Magyar Péter állítása, amelyet a videóban nem támasztott alá további dokumentumokkal vagy az érintettek nyilatkozataival.

Elmondása szerint ezért a vízügyi és energetikai szakemberek, valamint az erőmű mérnökei jelenleg „ismeretlen terepen járnak”. Napok óta vizsgálják egy, az erőművön kívüli duzzasztás lehetőségét is, a legtöbb beavatkozás azonban a nukleáris biztonsági előírások miatt hosszú és összetett engedélyezést igényel.

Kötelező korlátozás és lekapcsolás is jöhet

A kormány szerint hétfővel megkezdődött az ötnaposra becsült legkritikusabb időszak. A hőmérséklet tovább emelkedhet, miközben nem várható olyan csapadék, amely érdemben

  • javítaná az aszályhelyzetet
  • vagy növelné a Duna vízhozamát.

Magyar Péter közölte, hogy már több száz vállalat szervezte át a termelését és vállalt önkéntes fogyasztáscsökkentést.

Ezzel a legkritikusabb, 17 és 22 óra közötti időszakban akár egy paksi blokk teljesítményének megfelelő villamos energiát takaríthatnak meg.

A miniszterelnök szerint elsőként az államnak, a nagyvállalatoknak és az ipari üzemeknek kell alkalmazkodniuk. Ha azonban az önkéntes együttműködés nem bizonyul elegendőnek, a kormány kötelező fogyasztáscsökkentést rendelhet el, végső esetben pedig nagyfogyasztókat is lekapcsolhatnak a hálózatról.

A lakosságot továbbra is arra kérik, hogy 17 és 22 óra között fogja vissza vagy időzítse át a halasztható áramfogyasztást, különösen a nagyobb teljesítményű háztartási berendezések használatát.

Energiaválság

Energiaválság
1766 cikk
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu