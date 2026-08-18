Váratlan bejelentést tett Magyar Péter a paksi atomerőműről és a Dunáról, erre várt az ország: megmondta, mikortól nő a vízszint és kezdődik meg a visszakapcsolás

Fontos információt közölt Magyar Péter néhány perccel ezelőtt a közöségi oldalán. Ebben a magyar miniszterelnök némiképp váratlanul arról kezdett el beszélni, hogy mikor kezdődhet meg a paksi atomerőmű visszakapcsolása, mivel azt a Duna vízszintje már lehetővé fogja tenni.

Magyar Péter váratlan bejelentést tett a Duna vízszintjéről és a paksi atomerőműről / Fotó: Magyar Péter / Facebook

Ahogy arról a Világgazdaság is rendszeresen beszámol, a Duna alacsony vízszintje július vége óta fenyegeti és akadályozza a paksi atomerőmű működését. A blokkok hűtését ugyanis a folyó biztosítja. A víz azonban olyan mélyen van a mederben, hogy már nem érhető el a szükséges mennyiség a teljes paksi atomerőmű számára, ezért jelenleg csak két turbina üzemel.

A Tisza-kormány tájékoztatása szerint ezen a héten a keddi és a szerdai nap kritikus lesz, mert addig további 14-15 centiméteres apadás várható a Dunán. Magyar Péter vasárnapi közlése szertin akkor 9 centiméterre állt a Duna vízszintje attól, hogy az utolsó előtti turbinát ismételen ki kelljen kapcsolni. Ez csak csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt.

Ezt a műveletet a magyar honvédség jelenleg is végzi. Emellett egy fenékküszöb is épül. A Duna vízszintjének emelését célzó paksi beruházás megkezdéséről múlt szerdán döntött a kabinet

a beérkezett tervek,

a várható vízállási adatok

és az ismert meteorológiai előrejelzések alapján.

Kedden a Tisza-kormány több minisztere is jelentkezett friss információkkal. Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter arról számolt be, hogy hétvégén sem állt meg a munka, az építkezés a terv szerint halad, a honvédségen nem múlik.

Kapitány István gazdasági miniszter pedig azt közölte, hogy az előrejelzések alapján a következő két nap kritikus lesz, ezért most minden óra számít. "A fenékküszöb építésével párhuzamosan folyamatosan készülünk az előttünk álló napokra is. Elkészültek a bárkák biztonságos rögzítését szolgáló földcsavarok, amelyekhez vastag acélsodronyokkal rögzítik a folyamatosan süllyesztett bárkákat. A bárkák süllyesztése már meghaladta a 150 centimétert, a művelet pedig folyamatosan zajlik" – jelezte.

A bárkák alatti kimosódás mérséklése érdekében a szakemberek tegnap 400 tonna követ helyeztek el, és ma újabb 400 tonna kő kerül a mederbe. Közben mindkét parton nagy erőkkel halad a fenékküszöb építése. A paksi oldalon elkészült a hídfőállás, amelyhez kapcsolódva kialakítják azt a pontot, ahonnan a teherautók a Duna mélyebb részeibe is el tudják juttatni a fenékküszöb építéséhez szükséges követ. Ezzel párhuzamosan a paksi és a dunaszentbenedeki oldalon is folyamatosan épül a fenékküszöb a part felől.

Az előrejelzések szerint a Duna vízállása csütörtökig tovább csökken, ezért most a következő két napra kell koncentrálni. "A szakemberek ezért megfeszített erővel dolgoznak azon, hogy az alacsony vízállás mellett is biztosítani lehessen a Paksi Atomerőmű a jelenleg üzemelő két turbinájának működési feltételeit. Ami most Pakson történik, az valódi összefogás" – írta kedd délelőtt Kapitány István.