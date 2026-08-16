Paks: a bárkák nem süllyednek gyorsan, Magyar Péter elárulta: "kritikus napok" jönnek – "emberfeletti munka folyik"

"Emberfeletti munka folyik Paksnál az Atomerőmű két működő turbinájának üzembentartásáért" – írta Magyar Péter miniszterelnök vasárnmap délután a Facebookon egy fotó kíséretében, amelyen hátrafont karral szemléli az eseményeket a parti homokpadon, egy uszállyal a háttérben.

Magyar Péter szerint kritikus napok jönnek a paksi atomerőműnél Fotó: AFP

A miniszterelnök fontos részleteket közölt a következő napokat illetően a posztban.

A következők szerepelnek a Facebookon:

A keddi és a szerdai nap lesz a kritikus, mivel addig további 14-15 centiméteres apadás várható a Dunán.

Jelenleg 9 centire vagyunk az utolsó előtti turbina ismételt kikapcsolását jelentő vízszinttől.

Ez csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt.

Paksi atomerőmű: itt tartanak a bárkák

A "bárka-hadművelet" szombaton kezdődött.

Jelenleg is zajlik a két 80 méteres bárka lassú süllyesztése. Még ma estig elérjük az 1 méteres süllyedési szintet, és holnap reggeltől újra indul a víz beszivattyúzása a hajótestekbe

– erről ezeket a részleteket közölte Magyar Péter.

Fotó: AFP

Hozzátette: már most óriási víznyomás nehezedik a bárkákra. "Eddig ki nem próbált vastagságú, 500 méter hosszúságú acélsodronyokkal rögzítik a keresztbeállított bárkákat a 8 méter mélyre lefúrt 70 centi átmérőjű cölöpökhöz".

A miniszterelnök arra is kitért, hogy a következő kritikus napokat követő időszakot illetően vannak biztató jelek, de még mindig van tennivaló, a bárkák elsüllyesztésén felül is.

Csütörtöktől a Duna osztrák vízgyűjtőjén csapadék érkezik. Ennek betudhatóan, amikor ez a plusz víz elérkezik Paks környékére, újra emelkedhet a víz szintje, csökkentve a nyomást a védekezésben.

Eközben "roham tempóban halad a fenékküszöb építése is"

– közölte a miniszterelnök.

A vízügyi szakemberek úgy döntöttek, hogy holnap megnyitják a Ráckevei-Soroksári Duna-ág (RSD) zsilipjét – írta. Ezzel a védekezők 20 köbméter vizet juttatnak a fő Duna-ágba másodpercenként pluszban, "amivel két centit nyerhetünk Paksnál".

A kormány is posztolt a bárkák elsüllysztésén dolgozókról és a nekik szánt felajánlásokról.