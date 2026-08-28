Ideje, hogy Magyar Péter magyar miniszterelnök ne habozzon tovább a Paks II. atomerőmű-projekt megvalósításával kapcsolatban. A biztonság, az energiaszuverenitás és az ország polgárai számára megfizethető villamos energia nem politikai játszmák terepe – mondta péntek Elena Perminova, a Szövetségi Tanács Nemzetközi Ügyek Bizottságának első alelnöke, írja a RIA Novosti.

Rendkívüli: megunták az oroszok Magyar Péter játszadozását Paks 2 kapcsán – felszólították, hogy hagyjon fel a tétovázással Fotó: Havran Zoltán / VIlággazdaság

Rendkívüli: megunták az oroszok Magyar Péter játszadozását Paks 2 kapcsán – felszólították, hogy hagyjon fel a tétovázással

Perminova felidézte Vlagyimir Putyin orosz elnök szavait, miszerint Oroszország abszolút és vitathatatlan világelső az atomerőmű-építési piacon. „Országunk az egyetlen hatalom a bolygón, amely egyedülálló kompetenciákkal rendelkezik a teljes nukleáris energialáncban: az uránbányászattól, dúsítástól és üzemanyag-termeléstől a legbiztonságosabb blokkok tervezéséig és építéséig, a személyzet képzéséig és a hulladékártalmatlanításig” – hangsúlyozta, aki megjegyezte, hogy az orosz technológia megbízhatósága bebizonyosodott.

Míg a Nyugat válságban és energiafüggőségben fuldoklik, a Roszatom atomerőműveket épít világszerte, Oroszországon belül pedig az új atomerőművi blokkok földrajzi telepítésének nagymértékű bővítését tervezik

– tette hozzá.

Perminova szerint Magyarország már most is olcsó és megbízható energiaforrásokhoz jut Orbán Viktor pragmatikus politikájának köszönhetően. „Magyar Péter kijelentései közvetlen veszélyt jelentenek a saját gazdaságára” – véli a szenátor.

Kisebb csörte alakult ki a Roszatom és Magyar Péter között

A mostani felszólítás előzménye, hogy Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója augusztus 13-án orosz újságíróknak beszélt részletesen Paks 2-ről. Azt nyilakozta, hogy az építkezés felgyorsult, és az orosz vállalat tartja magát a magyar megrendelővel egyeztetett ütemtervhez. Februárban megtörtént az első betonöntés az 5. blokk reaktorépületének alapozásánál. Az alapozás jelenleg mintegy 80 százalékos készültségű, és eddig több mint 18 ezer köbméter betont dolgoztak be az alaptestbe.