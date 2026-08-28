Rendkívüli: megunták az oroszok Magyar Péter játszadozását Paks 2 kapcsán – felszólították, hogy hagyjon fel a tétovázással
Ideje, hogy Magyar Péter magyar miniszterelnök ne habozzon tovább a Paks II. atomerőmű-projekt megvalósításával kapcsolatban. A biztonság, az energiaszuverenitás és az ország polgárai számára megfizethető villamos energia nem politikai játszmák terepe – mondta péntek Elena Perminova, a Szövetségi Tanács Nemzetközi Ügyek Bizottságának első alelnöke, írja a RIA Novosti.
Rendkívüli: megunták az oroszok Magyar Péter játszadozását Paks 2 kapcsán – felszólították, hogy hagyjon fel a tétovázással
Perminova felidézte Vlagyimir Putyin orosz elnök szavait, miszerint Oroszország abszolút és vitathatatlan világelső az atomerőmű-építési piacon. „Országunk az egyetlen hatalom a bolygón, amely egyedülálló kompetenciákkal rendelkezik a teljes nukleáris energialáncban: az uránbányászattól, dúsítástól és üzemanyag-termeléstől a legbiztonságosabb blokkok tervezéséig és építéséig, a személyzet képzéséig és a hulladékártalmatlanításig” – hangsúlyozta, aki megjegyezte, hogy az orosz technológia megbízhatósága bebizonyosodott.
Míg a Nyugat válságban és energiafüggőségben fuldoklik, a Roszatom atomerőműveket épít világszerte, Oroszországon belül pedig az új atomerőművi blokkok földrajzi telepítésének nagymértékű bővítését tervezik
– tette hozzá.
Perminova szerint Magyarország már most is olcsó és megbízható energiaforrásokhoz jut Orbán Viktor pragmatikus politikájának köszönhetően. „Magyar Péter kijelentései közvetlen veszélyt jelentenek a saját gazdaságára” – véli a szenátor.
Kisebb csörte alakult ki a Roszatom és Magyar Péter között
A mostani felszólítás előzménye, hogy Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója augusztus 13-án orosz újságíróknak beszélt részletesen Paks 2-ről. Azt nyilakozta, hogy az építkezés felgyorsult, és az orosz vállalat tartja magát a magyar megrendelővel egyeztetett ütemtervhez. Februárban megtörtént az első betonöntés az 5. blokk reaktorépületének alapozásánál. Az alapozás jelenleg mintegy 80 százalékos készültségű, és eddig több mint 18 ezer köbméter betont dolgoztak be az alaptestbe.
Ezzel szemben Magyar Péter a Paksi Atomerőmű körüli vízügyi műveletekről tartott sajtótájékoztatóján augusztus 14-én már erősen kétségeinek adott hangot. "Nem igazán látom, hogy ők tartották volna a szerződéshez magukat" – mondta a kormányfő, akinek mondatait aligha lehetett másképp értelmezni, mint hogy
Hangsúlyozta, hogy a Paks 2 teljes körű átvilágítása zajlik, és szerinte a költségek már az eredeti összeg duplájára rúghatnak. „Ha tartották volna a szerződést, akkor 2024-ben már működnie kellett volna Paks 2-nek” – fogalmazott, sőt, azt is mondta, hogy
ezer milliárd forintért csak két nagy gödör van kiásva.
A kormányfő szerint a beruházás eredeti határidejei már biztosan nem teljesülnek. Ugyanakkor azt is jelezte, hogy nem minden késedelemért a Roszatom felelős, de bizonyos, hogy a vállalatnak is van felelőssége.
Kitúrhatják a Roszatomot Paks 2-ből
Módosításokkal, de az eredeti fővállalkozóval és orosz technológiával épülhetne meg a legrövidebb idő alatt a Paks 2 atomerőmű a gazdaságossági és az észszerűségi szempontok alapján. A Világgazdaság nemrég megjelent összeállításában bemutatta azt is, mit kínálhatnak az eredetitől eltérő paksi elképzelések. Az biztos, hogy a nullárról újrakezdeni a beruházást elképesztő költséggel járna, annál is inkább, mert már előrehaladott állapotban van a projekt.
Lihacsov szerint ugyanis nemcsak az 5. blokk alapozása halad, hanem a 6. blokk munkagödrének kialakításához szükséges földmunkák is a terveknek megfelelően zajlanak. Az év végéig előkészítik ennek a blokknak az első betonöntését is. Közben folyik az új atomerőmű berendezéseinek gyártása.
- Az első nagyméretű berendezés, a 730 tonnás zónaolvadékcsapda már 2024 augusztusában megérkezett az építkezésre. A Roszatom üzemeiben készül mindkét blokk reaktora is.
- Az 5. blokk reaktortartályának részegységei már teljesen elkészültek, így hamarosan megkezdődhet az összeszerelés.
- A 6. blokk reaktortartályának részegységeit szintén az előre meghatározott ütemben gyártják.
A turbinákat a francia Alstom szállítja a kapcsolódó berendezésekkel együtt. A turbinák gyártása 2025 áprilisában kezdődött a franciaországi Belfort-ban. A beruházás nem kizárólag orosz és magyar vállalatok projektje. Amerikai, cseh, francia, holland, német, osztrák, svájci, szlovák és török cégek is részt vesznek benne. A Roszatom szerint jelenleg mintegy 500 ember dolgozik a beruházáson.
A Roszatom és Magyar Péter megszólalása alapján a Paks 2 körüli vita egyre kevésbé pusztán arról szól, hogy mikor készül el az új atomerőmű. A tét immár az is, hogy a beruházás milyen költség mellett, milyen konstrukcióban és egyáltalán változatlan orosz részvétellel folytatódik-e.
A minta Finnország lehet, ahonnan szintén kirakták a szerződésből a Roszatomot az orosz ukrán-háború kitörése után. És azóta se történt érdemi előrelépés a paksinál egyébként előrehaladottabb állapotban lévő atomerőmű építésénél.