Magyar Péter Paksról üzent: három centin múlt a leállás – már a hosszú távú védekezésre készül a kormány

Mindössze 3 centiméter választotta el a paksi atomerőművet a kritikus vízszinttől, végül azonban a Duna emelkedése megakadályozta a legrosszabb forgatókönyvet. Magyar Péter Pakson közölte, hogy jelenleg csak egy turbina működik, és hosszú távú fejlesztésekre, valamint uniós forrásokra is szükség lesz a hasonló helyzetek elkerüléséhez.

Pakson tart rendkívüli sajtótájékoztatót Magyar Péter miniszterelnök, miután reggel már kedvező hírekről számolt be az atomerőmű helyzetével kapcsolatban / Fotó: Janos Kummer

A miniszterelnök még a délelőtti órákban jelentette be, hogy a Duna vízszintje megállt a kritikus szint felett, majd lassú emelkedésnek indult, így sikerült stabilizálni a helyzetet az atomerőműnél.

Szerinte az ország túl van a legnehezebb időszakon, ugyanakkor a következő napokban várható rendkívüli hőség miatt továbbra is fokozott figyelemre és fegyelmezett együttműködésre lesz szükség.

Magyar Péter külön köszönetet mondott a paksi szakembereknek, a katasztrófavédelem, a vízügy, a villamosenergia-rendszer irányításában részt vevő szervezetek munkatársainak, valamint azoknak az intézményeknek, vállalatoknak és lakosoknak, akik az elmúlt napokban önként csökkentették villamosenergia-felhasználásukat.

A miniszterelnök már reggel jelezte, hogy személyesen is Paksra utazik, hogy a helyszínen tájékozódjon az atomerőmű állapotáról. Emellett bejelentette, hogy a délutáni órákban ismét összeül a Védelmi Munkacsoport, amely értékeli a legfrissebb adatokat, és szükség esetén további intézkedésekről dönt.

Magyar Péter: Paks még nem esett el

A kormányfő paksi atomerőmű vízkivételi művénél tartott tájékoztatóján azt mondta, hogy ez az a pont, amely jelenleg meghatározza az erőmű működését, és közvetve az egész ország energiaellátását. Ismertette: a nyolc turbinából jelenleg mindössze egy üzemel, ami azt jelzi, hogy a Duna vízszintje ugyan még nem süllyedt a kritikus határ alá, de továbbra is rendkívül alacsony. Hozzátette, hogy jelenleg két rácson keresztül érkezik a víz, miközben csupán egyetlen szivattyú működik.

A miniszterelnök elmondta, hogy a turbinaházat is bejárták, ahol szintén azt tapasztalták, hogy a nyolc turbina közül csak egy termel áramot. Szerinte az atomerőmű működőképessége jelenleg két tényezőtől függ:

a Duna vízszintjének alakulásától;

valamint az ott dolgozó szakemberek elhivatottságától.

Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy az utóbbi miatt nincs aggodalomra oka, ezért is utazott személyesen Paksra, hogy megköszönje az erőmű munkatársainak az elmúlt napokban végzett munkáját. Elmondása szerint folyamatosan azon dolgoznak, hogy minden berendezést indításra kész állapotban tartsanak, így amennyiben a vízszint az előrejelzéseknek megfelelően emelkedni kezd, a blokkokat és a turbinákat ismét üzembe lehessen helyezni.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ez nem történhet meg azonnal, az újraindítás több napot is igénybe vehet.

A kormányfő arról is beszélt, hogy az éjszaka folyamán óránként kapott jelentést telefonon az atomerőmű vezetőitől. Elmondása szerint hajnali fél kettő körül alakult ki a legkritikusabb helyzet, amikor a szakemberek már a szükséges döntések meghozatalára készültek, ám ekkor a Duna vízszintje emelkedni kezdett. A miniszterelnök közölte, hogy jelenleg a vízszint 3 centiméterrel haladja meg a kritikus határt.