"A kormány a mai helyszínbejárást követően a vízügyi, energetikai és védelmi szakemberek egybehangzó javaslata alapján meghozta a döntést arról, hogy haladéktalanul, már a holnapi napon megkezdjük a Duna két partjától, a paksi atomerőmű és Dunaszentbenedek település között egy dunai fenékküszöb építését, első körben 35 ezer, majd 110 ezer köbméter kő felhasználásával" – ezt jelentette be Magyar Péter kihelyezett kormányülést követő sajtójájékoztatóján, amelynek témája a Duna alacsony vízszintje és az erőmű működtetésének biztosítása volt.

Súlyos önellentmondásban Magyar Péter: egy hete még kizárta, amit ma bejelentett a Paksi Atomerőműben – "Nem lehet küszöböt építeni a Dunán" Fotó: Mirkó István / MW

Súlyos önellentmondásban Magyar Péter: egy hete még kizárta, amit ma bejelentett a Paksi Atomerőműben – "Nem lehet küszöböt építeni a Dunán"

A kormányfő szerint a beruházástól azt várják, hogy pár héten belül elérhető, hogy a dunai vízszint az atomerőmű hűtőcsatornájánál ne csökkenjen mínusz 90 cm alá, és ennek következtében Magyarország legfontosabb erőműve teljes kapacitással működhessen. Továbbá arról is döntöttek, hogy szükség esetén két bárkát is elsüllyesztnek, ami várakozásuk szerint rövid távon akár 20 centiméterrel is emelhet a Duna vízszintjén.

A miniszterelnök azonban arról ezúttal nem beszélt, hogy augusztus 3-án, miután a frakcióvezetőkkel egyeztetett a Sándor-palotában, miért zárta ki ennek lehetőségét.

Nem lehet ideiglenes védműveket, közműveket építeni a Dunán, akár sarkantyúnak hívjuk, akár küszöbnek

– fogalmazott Magyar Péter, arra hivatkozva, hogy számtalan lehetőséget mérlegeltek, de felelősségteljesen ilyen döntést nem lehet meghozni.

Ráadásul szerinte hosszú, nemcsak hazai, hanem nemzetközi engedélyeztetésre van szükség.

"Akár a Dunán akár egy sarkanytú nevezetű 50 centiméteres duzzasztást elérő gát, vagy védmű felépítésére. Akár 1 köbméteres betonkockákból, akár bármilyen más beavatkozással. Ezzel azt kockáztattuk volna, hogy nem engedi meg a Nemzetközi Atomenergia Szövetség (sic!) a paksi újraindítást. Nem kockáztathatjuk ezeket a dolgokat" – mondta a kormányfő.

(A csatolt videóban 1.29-tól látható a miniszterelnök okfejtése).