Súlyos önellentmondásban Magyar Péter: egy hete még kizárta, amit ma bejelentett a Paksi Atomerőműben – "Nem lehet küszöböt építeni a Dunán"
"A kormány a mai helyszínbejárást követően a vízügyi, energetikai és védelmi szakemberek egybehangzó javaslata alapján meghozta a döntést arról, hogy haladéktalanul, már a holnapi napon megkezdjük a Duna két partjától, a paksi atomerőmű és Dunaszentbenedek település között egy dunai fenékküszöb építését, első körben 35 ezer, majd 110 ezer köbméter kő felhasználásával" – ezt jelentette be Magyar Péter kihelyezett kormányülést követő sajtójájékoztatóján, amelynek témája a Duna alacsony vízszintje és az erőmű működtetésének biztosítása volt.
Súlyos önellentmondásban Magyar Péter: egy hete még kizárta, amit ma bejelentett a Paksi Atomerőműben – "Nem lehet küszöböt építeni a Dunán"
A kormányfő szerint a beruházástól azt várják, hogy pár héten belül elérhető, hogy a dunai vízszint az atomerőmű hűtőcsatornájánál ne csökkenjen mínusz 90 cm alá, és ennek következtében Magyarország legfontosabb erőműve teljes kapacitással működhessen. Továbbá arról is döntöttek, hogy szükség esetén két bárkát is elsüllyesztnek, ami várakozásuk szerint rövid távon akár 20 centiméterrel is emelhet a Duna vízszintjén.
A miniszterelnök azonban arról ezúttal nem beszélt, hogy augusztus 3-án, miután a frakcióvezetőkkel egyeztetett a Sándor-palotában, miért zárta ki ennek lehetőségét.
Nem lehet ideiglenes védműveket, közműveket építeni a Dunán, akár sarkantyúnak hívjuk, akár küszöbnek
– fogalmazott Magyar Péter, arra hivatkozva, hogy számtalan lehetőséget mérlegeltek, de felelősségteljesen ilyen döntést nem lehet meghozni.
Ráadásul szerinte hosszú, nemcsak hazai, hanem nemzetközi engedélyeztetésre van szükség.
"Akár a Dunán akár egy sarkanytú nevezetű 50 centiméteres duzzasztást elérő gát, vagy védmű felépítésére. Akár 1 köbméteres betonkockákból, akár bármilyen más beavatkozással. Ezzel azt kockáztattuk volna, hogy nem engedi meg a Nemzetközi Atomenergia Szövetség (sic!) a paksi újraindítást. Nem kockáztathatjuk ezeket a dolgokat" – mondta a kormányfő.
(A csatolt videóban 1.29-tól látható a miniszterelnök okfejtése).
Romániában megpróbálták, nem sikerült
Érdekes, hogy akkor már Romániában napokkal korábban hasonló műszaki megoldást dolgoztak ki szakemberek. A román kormány 2026. július 31-én jelentette be, hogy a csernavodai atomerőműnél különböző beavatkozásokkal próbálják megemelni a hűtéshez szükséges vízszintet.
Augusztus 6-án pedig több uszályt is elsüllyesztettek, kezdetben úgy tűnt, hogy a megoldás működik. Augusztus 10-én még arról számoltak be, hogy a Bala-ágnál végzett beavatkozásokkal, hogy kb. 8 centiméterrel sikerült megemelni a vízszintet, és mintegy 50 m³/s többletvizet irányítottak az erőmű felé. Akkor úgy számoltak, hogy ezzel legalább kilenc napnyi időt nyertek a 2-es blokk számára.
Ez a javulás azonban gyorsan elfogyott. Augusztus 11-én már a vártnál erőteljesebb apadást mértek: egyetlen nap alatt körülbelül 5 centimétert esett a vízszint. A Reuters szerint a Duna vízhozama rekordalacsony, mintegy 1370 m³/s körüli szintre került, és a Nuclearelectrica már arra készült, hogy akár augusztus 13-án le kell állítani a még működő 2-es blokkot.
Többször is bejelentette Magyar Péter a Paksi Atomerőmű teljes leállítását
A miniszterelnök több ízben bejelentette a Paksi Atomerőmű teljes leállítását. Először augusztus 1-jén elég konkrét állításokat is megfogalmazott, este egy Facebook-posztban közölte, hogy vasárnap hajnali 1:30-kor lekapcsolják az utolsó előtti termelő gépegységet a Paksi Atomerőműben. Így már csak 240 megawattot termel az erőmű,
"és holnap, 44 év után először teljesen leállításra kerül".
Még hétfőn is úgy tűnt, hogy ez a forgatókönyv megvalósulhat, ám teljes leállítás végül nem következett be: egy turbina működésben maradt, majd a Duna átmeneti, 19 centiméteres emelkedése után augusztus 10-én már egy második turbina újraindítását kezdték meg.
Az elmúlt napokban azonban újabb nyugtalanító hírek érkeztek, a Duna vízszintje ismét apadásnak indult.
A Paksi Atomerőmű kulcsfontosságú a magyar energiabiztonság szempontjából, 2000 MW-os teljesítményével a hazai áramtermelés gerincét biztosítja. Bár napközben a napelemek biztosítják a termelés javarészét, az esti órákban eltűnik a napenergia, éppen akkor, amikor csúcson van a fogyasztás. A kormány ezért hirdetett energiakrízist és fordult a lakossághoz és a vállalatokhoz, hogy önkéntes alapon csökkentsék a fogyasztásukat.