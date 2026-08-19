Valami történt a paksi atomerőműnél, Magyar Pétert azonnal bejelentést tesz – élő tudósítás a miniszterelnök rendkívüli nyilatkozatáról

Váratlan bejelentést tesz Magyar Péter szerda kora este Pakson. A Miniszterelnökség a rendkívüli nyilatkozatról nem sokkal fél 8 előtt küldött ki értesítést a sajtónak.

Valami történt a paksi atomerőműnél, Magyar Pétert azonnal bejelentést tesz / Fotó: www.benczezoltan.hu / Magyar Péter / Facebook

Előzetesen ebben csak annyi szerepelt, hogy "Magyar Péter miniszterelnök 19:30-kor óriási örömhírrel jelentkezik Paksról."

Maga bejelentés néhány perccel aztán a megadott időpont után valóban megkezdődött. A miniszterelnök arról beszélt, hogy alacsonyabban lesz a Duna vízszintjének mélypontja, mint előzetesen várták, mínusz 133 centinél.

Valami történt a paksi atomerőműnél, Magyar Pétert azonnal bejelentést tesz

Ez szerinte a fenékküszöb építésének és a soroksári Duna-ág lecsapolásának köszönhető. Immáron biztos, hogy nem kell lekapcsolni egyik turbinát sem, a jelenlegi kettőből, mert 15 centis visszaduzzasztást sikerült elérni.

Vasárnap éjféltől legkésőbb megkezdődhet az ütemezett visszakapcsolása a paksi atomerőműnek, a jövő héten csütörtöktől-péntektől ismét teljes kapaicátáson termelhet Paks I. Ez 2000 megawattot jelent.

Most 1000-1500 köbméter nyi vizet várnak a Dunán, ami már árhullámnak minősül. Most látványos eredménye lesz az eddig elvégzett munkának, de ma reggelig úgy tűnt, hogy sokkal súlyosabb helyzet alakul ki a Dunán Paksnál.

Magyar Péter azt is elismerte, hogy a fordulatban az osztrák és német vízgyűjtőn leesett csapadék is jókora részt tesz ki. Ugyanakkor a paksi munkálatokban 800-1000-en dolgoztak.

Nyers számítás szerint ha paks teljesen leáll, az havonta 50 milliárd plusz költséget jelent. Eredetileg mintegy 7 milliárd forintba került volna a fenékküszöb, de a felajánlott kőkemmyiségnek köszönhetően ennél olcsóbb lesz végül. Több mint 300 felajánlás érkezett eddig.

Magyar Péter ismét hajón mutatta meg a helyszínt, de jelezte, hogy ezt követően visszatér Budapestre az augusztus 20-i ünnepségek miatt: 8 órakor csütörtökön zászlófelvonás lesz a Kossuth-téren, ezen Baka András is részt vesz, immáron hivatalba lépett köztársasági elnökként.

Magyar Péter beszédet is fog mondani a tisztavatáson, majd a parlamentben sor kerül díjak átadására.