Magyar Péter rendkívüli bejelentést tett a parlamentben: új klímatörvény jön, átalakítják Magyarország vízgazdálkodását
Ősszel az Országgyűlés elé kerül az új klímatörvény és a vízgazdálkodás átalakításáról szóló szabályozás – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásában.
A kormányfő szerint a kabinet felülvizsgálja az ország stratégiai tartalékait és a nagy rendszerek működését. A cél olyan struktúra kialakítása, amely megakadályozza, hogy a klímaváltozás következményei miatt ismét veszélybe kerüljön az energiaellátás, a magyar emberek mindennapi élete vagy a vállalkozások működése.
Magyar Péter egyelőre nem közölt részleteket arról, pontosan milyen intézkedéseket tartalmaz majd a klímatörvény, és hogyan változnak meg a vízgazdálkodás szabályai. A bejelentést azonban egyértelműen
- a Duna rendkívüli apadásával
- és a Paksi Atomerőmű nyári válsághelyzetével
indokolta.
Ismét maximális teljesítményen működik Paks
A miniszterelnök felszólalásának nagy részében a Paksi Atomerőmű működésének megmentéséért végzett munkát értékelte. Felidézte, hogy a Duna vízszintjének csökkenésével párhuzamosan az erőmű termelése is folyamatosan visszaesett, egy időben pedig már csak a 2-es blokk turbinái működtek korlátozott teljesítménnyel.
Magyar Péter szerint a rendkívüli hőségben és az egyre súlyosabb vízhiányban nem lehetett a döntéseket a nyár végére halasztani. A kormány ezért azonnali beavatkozásokról határozott. A miniszterelnök felidézte, hogy a védekezés során
- bárkákat süllyesztettek a Dunába, fenékküszöböt építettek,
- a honvédség helikopterei több tonnás betonelemeket szállítottak a helyszínre,
- valamint mind a nyolc szivattyúrendszert üzembe helyezték.
Az erőmű korábban leállított blokkjait és turbináit ezt követően fokozatosan visszakapcsolták. A Paksi Atomerőmű szerda estére ismét elérte maximális, közel kétezer megawattos teljesítményét. Magyar Péter szerint a munkálatok a tervezettnél gyorsabban haladtak, és a vártnál kevesebbe kerülhetnek.
A kormányfő úgy fogalmazott, hogy miközben egyes politikusok nyaraltak, „a szivattyúk és a turbinák újraindultak”. A paksi helyzet rendezését közös nemzeti sikernek nevezte.
Magyar Péter név szerint köszönte meg a munkát
A miniszterelnök hosszasan sorolta azokat a vállalatokat, állami szervezeteket és szakmai közösségeket, amelyek részt vettek az energiaválság elhárításában. Köszönetet mondott
a mérnököknek, a munkásoknak, a vízügyi szakembereknek, a katonáknak és a helyszínen dolgozó cégek alkalmazottainak.
Magyar Péter ezután az előző kormányt tette felelőssé a vízügyi rendszer, valamint a paksi hűtéshez szükséges infrastruktúra állapotáért. Hangsúlyozta, hogy a problémák nem a Tisza-kormány első száz napjában alakultak ki, hanem az előző tizenhat év mulasztásainak következményei.
A miniszterelnök szerint az ellenzéki pártok a védekezés segítése helyett álhíreket terjesztettek az energiaellátás összeomlásáról. Felidézte, hogy a parlamenti pártok vezetőit Paksra hívta, hogy személyesen tájékozódjanak a helyzetről, de nem éltek a lehetőséggel.
Orbán Viktor nyaralásáról azt mondta: nem az érdekli, milyen hajón pihen vagy milyen sört iszik a korábbi miniszterelnök, hanem az, hol volt akkor, amikor az országnak szüksége lett volna rá. Magyar szerint egy politikus felelőssége nem szűnik meg attól, hogy ellenzékbe kerül.
„Mindannyian tudjuk, melyik Magyarországnak hihetünk”
Magyar Péter a beszéd végén két Magyarországot állított szembe egymással: az egyik szerinte a veszély idején álhíreket terjeszt és politikai hasznot keres, a másik pedig dolgozik és összefog.
„Én tudom, és szerintem mindannyian tudjuk, hogy melyik Magyarországnak hihetünk. Annak, amelyik hajnalban felkel, amelyik dolgozik és amelyik nem hagyja magára a másikat, és aminek nem kell megmondani, hogy a veszélyben össze kell fogni” – fogalmazott. A miniszterelnök felszólalását azzal zárta: „Isten áldja ezt a csodálatos 1026 éves országot. Isten áldjon minden magyar embert!”