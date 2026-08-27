Magyar Péter rendkívüli bejelentést tett a parlamentben: új klímatörvény jön, átalakítják Magyarország vízgazdálkodását

Ősszel az Országgyűlés elé kerül az új klímatörvény és a vízgazdálkodás átalakításáról szóló szabályozás – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásában.

Magyar Péter egyelőre nem közölt részleteket arról, pontosan milyen intézkedéseket tartalmaz majd a klímatörvény / Fotó: Ladóczki Balázs/MW

A kormányfő szerint a kabinet felülvizsgálja az ország stratégiai tartalékait és a nagy rendszerek működését. A cél olyan struktúra kialakítása, amely megakadályozza, hogy a klímaváltozás következményei miatt ismét veszélybe kerüljön az energiaellátás, a magyar emberek mindennapi élete vagy a vállalkozások működése.

Magyar Péter egyelőre nem közölt részleteket arról, pontosan milyen intézkedéseket tartalmaz majd a klímatörvény, és hogyan változnak meg a vízgazdálkodás szabályai. A bejelentést azonban egyértelműen

a Duna rendkívüli apadásával

és a Paksi Atomerőmű nyári válsághelyzetével

indokolta.

Ismét maximális teljesítményen működik Paks

A miniszterelnök felszólalásának nagy részében a Paksi Atomerőmű működésének megmentéséért végzett munkát értékelte. Felidézte, hogy a Duna vízszintjének csökkenésével párhuzamosan az erőmű termelése is folyamatosan visszaesett, egy időben pedig már csak a 2-es blokk turbinái működtek korlátozott teljesítménnyel.

Magyar Péter szerint a rendkívüli hőségben és az egyre súlyosabb vízhiányban nem lehetett a döntéseket a nyár végére halasztani. A kormány ezért azonnali beavatkozásokról határozott. A miniszterelnök felidézte, hogy a védekezés során

bárkákat süllyesztettek a Dunába, fenékküszöböt építettek,

a honvédség helikopterei több tonnás betonelemeket szállítottak a helyszínre,

valamint mind a nyolc szivattyúrendszert üzembe helyezték.

Az erőmű korábban leállított blokkjait és turbináit ezt követően fokozatosan visszakapcsolták. A Paksi Atomerőmű szerda estére ismét elérte maximális, közel kétezer megawattos teljesítményét. Magyar Péter szerint a munkálatok a tervezettnél gyorsabban haladtak, és a vártnál kevesebbe kerülhetnek.

A kormányfő úgy fogalmazott, hogy miközben egyes politikusok nyaraltak, „a szivattyúk és a turbinák újraindultak”. A paksi helyzet rendezését közös nemzeti sikernek nevezte.