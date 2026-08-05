Nagyon rossz hírünk van Magyar Péternek: ha a szélerőművektől várja a csodát a Paksi Atomerőmű leállása esetén a hőkupola idején, óriásit fog csalódni – Németország pont most cáfolja meg a miniszterelnököt

Bár a paksi atomerőmű utolsó reaktora is – a hétvégi bejelentés ellenére – üzemel, az utóbbi napokban ismét felélénkült a vita a magyar energiamix jövőjéről. A rendkívüli helyzet felszínre hozott egy régóta ismert problémát: hiába épült ki az elmúlt évtizedben mintegy 8000 MW napenergia-kapacitás, ha az esti órákban, amikor a fogyasztás a csúcson van, nem világos, mi pótolhatja a kieső termelést. Főleg, ha például valami történik a paksi atomerőművel.

Nagyon rossz hírünk van Magyar Péternek: ha a szélerőművektől várja a csodát a Paksi Atomerőmű leállása esetén, óriásit téved – Németország pont most cáfolja meg a miniszterelnökötFotó: Dunamenti Erőmű

Nagyon rossz hírünk van Magyar Péternek: ha a szélerőművektől várja a csodát a Paksi Atomerőmű leállása esetén, óriásit téved – Németország pont most cáfolja meg a miniszterelnököt

Magyar Péter mindenesetre rögtön kihasználta a helyzetet. A Pakson tartott sajtótájékoztatóján a szélerőművek fejlesztése mellett érvelt, mivel szerinte a mostani helyzet egyértelműen megmutatta, hogy Magyarországon hiányzik a megfelelő szélerőművi kapacitás. Ezért döntött úgy a kormány, hogy 2030-ig Paks teljesítményének kétszeresével, 4000 MW-tal bővítené a hazai szélenergia-termelést. A kormányfő azt is hangsúlyozta, hogy az előző kabinet nem fordított kellő figyelmet erre a területre, ezért most gyors ütemű fejlesztésekre van szükség.

A miniszterelnök érvelése után megnéztük, hogyan működnek a szélerőművek a jelenlegi rendkívüli időjárási körülmények között abban az országban, ahol Európában a legtöbb ilyen létesítmény üzemel. Előre kell bocsátani, hogy a Duna alacsony vízállása és az aszály egyaránt a tartós hőségre és a csapadékhiányra vezethető vissza. Ez az időjárási helyzet nemcsak a folyók vízhozamát befolyásolja, hanem a szélenergia-termelés lehetőségeit is jelentősen meghatározza.

Németországban hiába bővül évről évre a szélenergia-termelésre kiépített kapacitás, 2025-ben mégis kevesebb villamos energiát állítottak elő a szélerőművek, a szokásosnál jóval gyengébben fújt a szél

– írta még januárban a Reuters. A teljes német szélenergia-termelés tavaly körülbelül 4 százalékkal csökkent az előző évhez képest, annak ellenére, hogy a beépített teljesítmény több mint egy évtizede folyamatosan növekszik. 2025-ben a német szélerőmű-állomány mintegy 4,9 gigawattal bővült, így elérte a 77,7 GW-ot. Azóta tovább nőtt, a legfrissebb adatok szerint már a 80 GW-ot is meghaladja.