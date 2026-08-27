Deviza
EUR/HUF364,56 +0,69% USD/HUF313,09 +0,78% GBP/HUF425,17 +0,68% CHF/HUF388,65 +0,74% PLN/HUF84,17 +0,21% RON/HUF69,33 +0,67% CZK/HUF15,1 +0,63% EUR/HUF364,56 +0,69% USD/HUF313,09 +0,78% GBP/HUF425,17 +0,68% CHF/HUF388,65 +0,74% PLN/HUF84,17 +0,21% RON/HUF69,33 +0,67% CZK/HUF15,1 +0,63%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX149 760,75 -0,66% MTELEKOM2 522 -0,48% MOL4 966 -0,68% OTP45 760 -1,22% RICHTER13 370 +0,52% OPUS318 +0,31% ANY6 690 +0,45% AUTOWALLIS135 -0,37% WABERERS4 480 0% BUMIX9 603,73 +0,53% CETOP5 096,15 +0,09% CETOP NTR3 229,55 -1,39% BUX149 760,75 -0,66% MTELEKOM2 522 -0,48% MOL4 966 -0,68% OTP45 760 -1,22% RICHTER13 370 +0,52% OPUS318 +0,31% ANY6 690 +0,45% AUTOWALLIS135 -0,37% WABERERS4 480 0% BUMIX9 603,73 +0,53% CETOP5 096,15 +0,09% CETOP NTR3 229,55 -1,39%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
miniszterelnök
nyugdíj
Magyar Péter

Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter: hozzányúl a Tisza-kormány a nyugdíjakhoz, 120 ezer forint lesz az öregségi nyugdíj minimum összege

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Jövő januártól jelentősen megemeli a kormány az öregségi nyugdíj legkisebb összegét, amely 2008 óta változatlanul 28 500 forint volt. Magyar Péter szerint az intézkedéssel több százezer idős ember járandósága nőhet, egyesek a jelenlegi összeg kétszeresét kaphatják.
VG
2026.08.27, 09:53
Frissítve: 2026.08.27, 10:07

A kormány döntése alapján 2027. január 1-jétől 120 ezer forintra emelkedik az öregségi nyugdíj legkisebb összege – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán.

Magyar Péter26.08.07.4iG vállalat cég nyugdíj
Magyar Péter szerint a három intézkedés együtt elsősorban a legnehezebb helyzetben élő idősek százezreinek jelenthet érdemi segítséget / Fotó: Ladóczki Balázs/MW

A kormányfő közlése szerint ezzel teljesítik a Tisza egyik korábbi vállalását, az intézkedés pedig több százezer idős embert érinthet. Magyar Péter azt írta, sok jogosult számára jelentősen, egyes esetekben akár a jelenlegi összeg kétszeresére nőhet a havonta folyósított ellátás.

Az öregségi nyugdíj hivatalos minimuma 2008. január 1-je óta havi 28 500 forint volt, vagyis csaknem két évtizeden keresztül nem változott. A 120 ezer forintos új alsó határ ennek több mint négyszerese, a tényleges emelés mértéke azonban minden érintettnél a jelenlegi járandóság összegétől függ majd.

A részletes szabályozás egyelőre nem ismert. A miniszterelnök bejegyzéséből nem derült ki, pontosan mely nyugellátásokra terjed ki az új minimum, automatikusan történik-e majd a kiegészítés, illetve mekkora költségvetési forrást különítenek el az intézkedésre.

Több segítséget ígér Magyar Péter az időseknek

A miniszterelnök a nyugdíjemelés mellett két korábbi adócsökkentést is kiemelt. A vényköteles gyógyszerek áfamentessé tételével mérsékelnék az idősek rendszeres egészségügyi kiadásait, a tűzifa általános forgalmi adóját pedig 27 százalékról 5 százalékra csökkentik.

Magyar Péter szerint a három intézkedés együtt elsősorban a legnehezebb helyzetben élő idősek százezreinek jelenthet érdemi segítséget. A kormányfő a minimálnyugdíj megemelését soha nem látott mértékű változtatásnak nevezte, amely szerinte hozzájárulhat az emberhez méltó megélhetés biztosításához.

A Tisza korábbi nyugdíjprogramjában a 120 ezer forintos minimum mellett további, sávos emelés is szerepelt a 120 és 140 ezer forint közötti ellátásoknál. A párt azt is vállalta, hogy megtartja a tizenharmadik és a tizennegyedik havi nyugdíjat, valamint más célzott támogatásokkal segíti az alacsonyabb járandóságból élőket.

Ezekről azonban egyelőre nem született végleges döntés. Magyar Péter közölte: a nyugdíjasokkal kapcsolatos további vállalások teljesítésének előkészítését már megkezdték, a részletekről pedig akkor adnak tájékoztatást, amikor lezárultak a kormányzati egyeztetések.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu