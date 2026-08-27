Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter: hozzányúl a Tisza-kormány a nyugdíjakhoz, 120 ezer forint lesz az öregségi nyugdíj minimum összege

A kormány döntése alapján 2027. január 1-jétől 120 ezer forintra emelkedik az öregségi nyugdíj legkisebb összege – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán.

Magyar Péter szerint a három intézkedés együtt elsősorban a legnehezebb helyzetben élő idősek százezreinek jelenthet érdemi segítséget / Fotó: Ladóczki Balázs/MW

A kormányfő közlése szerint ezzel teljesítik a Tisza egyik korábbi vállalását, az intézkedés pedig több százezer idős embert érinthet. Magyar Péter azt írta, sok jogosult számára jelentősen, egyes esetekben akár a jelenlegi összeg kétszeresére nőhet a havonta folyósított ellátás.

Az öregségi nyugdíj hivatalos minimuma 2008. január 1-je óta havi 28 500 forint volt, vagyis csaknem két évtizeden keresztül nem változott. A 120 ezer forintos új alsó határ ennek több mint négyszerese, a tényleges emelés mértéke azonban minden érintettnél a jelenlegi járandóság összegétől függ majd.

A részletes szabályozás egyelőre nem ismert. A miniszterelnök bejegyzéséből nem derült ki, pontosan mely nyugellátásokra terjed ki az új minimum, automatikusan történik-e majd a kiegészítés, illetve mekkora költségvetési forrást különítenek el az intézkedésre.

Több segítséget ígér Magyar Péter az időseknek

A miniszterelnök a nyugdíjemelés mellett két korábbi adócsökkentést is kiemelt. A vényköteles gyógyszerek áfamentessé tételével mérsékelnék az idősek rendszeres egészségügyi kiadásait, a tűzifa általános forgalmi adóját pedig 27 százalékról 5 százalékra csökkentik.

Magyar Péter szerint a három intézkedés együtt elsősorban a legnehezebb helyzetben élő idősek százezreinek jelenthet érdemi segítséget. A kormányfő a minimálnyugdíj megemelését soha nem látott mértékű változtatásnak nevezte, amely szerinte hozzájárulhat az emberhez méltó megélhetés biztosításához.

A Tisza korábbi nyugdíjprogramjában a 120 ezer forintos minimum mellett további, sávos emelés is szerepelt a 120 és 140 ezer forint közötti ellátásoknál. A párt azt is vállalta, hogy megtartja a tizenharmadik és a tizennegyedik havi nyugdíjat, valamint más célzott támogatásokkal segíti az alacsonyabb járandóságból élőket.

Ezekről azonban egyelőre nem született végleges döntés. Magyar Péter közölte: a nyugdíjasokkal kapcsolatos további vállalások teljesítésének előkészítését már megkezdték, a részletekről pedig akkor adnak tájékoztatást, amikor lezárultak a kormányzati egyeztetések.