Megérkezett Magyar Péter várva várt bejelentése a magyar uniós pénzekről: "Belenéztem Ursula von der Leyen szemébe"
Magyar Péter szerint a kormány a mai határidőre teljesítette az összes olyan vállalást, amelyet az uniós források felszabadítása érdekében tett. A miniszterelnök bejelentése szerint ezzel megnyílhat az út a mintegy 5500-6000 milliárd forintnyi helyreállítási és kohéziós forrás előtt.
Magyar Péter hétfőn bejelentette, hogy a kormány a vállalt határidőre teljesítette az összes feltételt, amelyet az uniós pénzek felszabadítása érdekében vállalt. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta:
A vállalásunknak megfelelően, a mai határidőre minden feltételt teljesítettünk az uniós ezermilliárdok hazahozatalához. Jöhetnek a brüsszeli pénzek.
A kormányfő rövid üzenetében megköszönte a közreműködők munkáját, majd úgy fogalmazott: „Ez férfimunka volt.”
A bejelentés előtt nem sokkal Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter hétfőn szintén arról számolt be , hogy Magyarország teljesítette az Európai Unió helyreállítási alapjához szükséges valamennyi mérföldkövet és szupermérföldkövet. A májusi brüsszeli megállapodás után mindössze három hónap állt rendelkezésre a vállalások teljesítésére. A kormány ez idő alatt több mint száz jogszabályon dolgozott, miközben intézményi és korrupcióellenes intézkedéseket is végrehajtott.
A feltételek teljesítése azért különösen fontos, mert a mostani lépéssel a teljes, 10 milliárd eurós helyreállítási forrás, valamint további 6 milliárd eurónyi, kondicionalitási eljárással érintett kohéziós támogatás előtt nyílhat meg az út. Ez az aktuális árfolyamtól függően mintegy 5500-6000 milliárd forintot jelenthet.
Magyar Péter rövid pórázon kapja a pénzeket
A pénz azonban nem egyetlen utalással és nem azonnal érkezik meg a költségvetésbe. A forrásokat fejlesztési programokon keresztül lehet felhasználni, a kifizetésekhez pedig további uniós eljárások és kérelmek szükségesek. A májusi politikai megállapodás önmagában sem jelentette a pénzek automatikus felszabadítását: előbb pontosan meg kellett határozni a teljesítendő vállalásokat, majd végre kellett hajtani a kapcsolódó jogalkotási és intézményi változtatásokat.
A kormányfő a brüsszeli tárgyalásairól korábban elmondta, hogy amikor miniszterelnökként először tárgyalt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökének szemébe nézve egyértelművé tette, hogy Magyarország a neki járó pénzekért érkezett. Magyar értékelése szerint a tárgyalások végül jóval simábban alakultak, mint azt sokan várhatták, és néhány nap alatt megszületett a politikai megállapodás a befagyasztott uniós támogatások felszabadításának feltételeiről.
Május 29-én valóban 16,4 milliárd eurónyi, vagyis közel 6000 milliárd forintnyi forrás ügyében született politikai megállapodás Magyar Péter és Ursula von der Leyen között.
Most ennek a megállapodásnak a következő fontos állomása érkezett el. Vitézy Dávid szerint a kormány teljesítette a vállalt mérföldköveket, Magyar Péter pedig már arról beszél, hogy „jöhetnek a brüsszeli pénzek”.
A kormány számára most az lesz a kulcskérdés, hogy a megnyíló forrásokat milyen ütemben és milyen beruházásokra lehet ténylegesen lehívni. A tervek között vasúti fejlesztések, megfizethető lakások és kollégiumok építése, vízügyi beruházások, valamint az energiabiztonságot javító fejlesztések is szerepelnek.
Rendkívüli: Vitézy Dávid bejelentette, minden feltételt teljesített a kormány – több ezer milliárd forint áramolhat a költségvetésbe
Lezárult a három hónapos hajrá az uniós pénzekért: Vitézy Dávid szerint Magyarország teljesítette az összes olyan mérföldkövet és szupermérföldkövet, amelyet a kormány a májusi brüsszeli megállapodásban vállalt. Az uniós források tétje rendkívüli, a közlekedési és beruházási miniszter számítása szerint összesen mintegy 5500–6000 milliárd forintnyi helyreállítási és kohéziós pénz válhat elérhetővé.