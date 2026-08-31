Megérkezett Magyar Péter várva várt bejelentése a magyar uniós pénzekről: "Belenéztem Ursula von der Leyen szemébe"

Magyar Péter szerint a kormány a mai határidőre teljesítette az összes olyan vállalást, amelyet az uniós források felszabadítása érdekében tett. A miniszterelnök bejelentése szerint ezzel megnyílhat az út a mintegy 5500-6000 milliárd forintnyi helyreállítási és kohéziós forrás előtt.

Magyar Péter szerint Magyarország teljesítette az uniós támogatások felszabadításához vállalt valamennyi feltételt / Fotó: Anadolu via AFP

Magyar Péter hétfőn bejelentette, hogy a kormány a vállalt határidőre teljesítette az összes feltételt, amelyet az uniós pénzek felszabadítása érdekében vállalt. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta:

A vállalásunknak megfelelően, a mai határidőre minden feltételt teljesítettünk az uniós ezermilliárdok hazahozatalához. Jöhetnek a brüsszeli pénzek.

A kormányfő rövid üzenetében megköszönte a közreműködők munkáját, majd úgy fogalmazott: „Ez férfimunka volt.”

A bejelentés előtt nem sokkal Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter hétfőn szintén arról számolt be , hogy Magyarország teljesítette az Európai Unió helyreállítási alapjához szükséges valamennyi mérföldkövet és szupermérföldkövet. A májusi brüsszeli megállapodás után mindössze három hónap állt rendelkezésre a vállalások teljesítésére. A kormány ez idő alatt több mint száz jogszabályon dolgozott, miközben intézményi és korrupcióellenes intézkedéseket is végrehajtott.

A feltételek teljesítése azért különösen fontos, mert a mostani lépéssel a teljes, 10 milliárd eurós helyreállítási forrás, valamint további 6 milliárd eurónyi, kondicionalitási eljárással érintett kohéziós támogatás előtt nyílhat meg az út. Ez az aktuális árfolyamtól függően mintegy 5500-6000 milliárd forintot jelenthet.

Magyar Péter rövid pórázon kapja a pénzeket

A pénz azonban nem egyetlen utalással és nem azonnal érkezik meg a költségvetésbe. A forrásokat fejlesztési programokon keresztül lehet felhasználni, a kifizetésekhez pedig további uniós eljárások és kérelmek szükségesek. A májusi politikai megállapodás önmagában sem jelentette a pénzek automatikus felszabadítását: előbb pontosan meg kellett határozni a teljesítendő vállalásokat, majd végre kellett hajtani a kapcsolódó jogalkotási és intézményi változtatásokat.