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Brüsszel
Ursula von der Leyen
uniós pénzek
Magyar Péter

Megérkezett Magyar Péter várva várt bejelentése a magyar uniós pénzekről: "Belenéztem Ursula von der Leyen szemébe"

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Lezárult az uniós pénzekért indított három hónapos hajrá. Magyar Péter szerint a kormány minden vállalását teljesítette, és ezzel a lendülettel hazánk több ezermilliárd forintnyi támogatást szerezhet meg hamarosan.
VG
2026.08.31, 17:32
Frissítve: 2026.08.31, 17:55

Magyar Péter szerint a kormány a mai határidőre teljesítette az összes olyan vállalást, amelyet az uniós források felszabadítása érdekében tett. A miniszterelnök bejelentése szerint ezzel megnyílhat az út a mintegy 5500-6000 milliárd forintnyi helyreállítási és kohéziós forrás előtt.

Peter Magyar meets Ursula von der Leyen in Brussels magyar péter
Magyar Péter szerint Magyarország teljesítette az uniós támogatások felszabadításához vállalt valamennyi feltételt / Fotó: Anadolu via AFP

Magyar Péter hétfőn bejelentette, hogy a kormány a vállalt határidőre teljesítette az összes feltételt, amelyet az uniós pénzek felszabadítása érdekében vállalt. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta:

A vállalásunknak megfelelően, a mai határidőre minden feltételt teljesítettünk az uniós ezermilliárdok hazahozatalához. Jöhetnek a brüsszeli pénzek.

A kormányfő rövid üzenetében megköszönte a közreműködők munkáját, majd úgy fogalmazott: „Ez férfimunka volt.”

A bejelentés előtt nem sokkal Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter hétfőn szintén arról számolt be , hogy Magyarország teljesítette az Európai Unió helyreállítási alapjához szükséges valamennyi mérföldkövet és szupermérföldkövet. A májusi brüsszeli megállapodás után mindössze három hónap állt rendelkezésre a vállalások teljesítésére. A kormány ez idő alatt több mint száz jogszabályon dolgozott, miközben intézményi és korrupcióellenes intézkedéseket is végrehajtott.

A feltételek teljesítése azért különösen fontos, mert a mostani lépéssel a teljes, 10 milliárd eurós helyreállítási forrás, valamint további 6 milliárd eurónyi, kondicionalitási eljárással érintett kohéziós támogatás előtt nyílhat meg az út. Ez az aktuális árfolyamtól függően mintegy 5500-6000 milliárd forintot jelenthet.

Magyar Péter rövid pórázon kapja a pénzeket

A pénz azonban nem egyetlen utalással és nem azonnal érkezik meg a költségvetésbe. A forrásokat fejlesztési programokon keresztül lehet felhasználni, a kifizetésekhez pedig további uniós eljárások és kérelmek szükségesek. A májusi politikai megállapodás önmagában sem jelentette a pénzek automatikus felszabadítását: előbb pontosan meg kellett határozni a teljesítendő vállalásokat, majd végre kellett hajtani a kapcsolódó jogalkotási és intézményi változtatásokat.

A kormányfő a brüsszeli tárgyalásairól korábban elmondta, hogy amikor miniszterelnökként először tárgyalt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökének szemébe nézve egyértelművé tette, hogy Magyarország a neki járó pénzekért érkezett. Magyar értékelése szerint a tárgyalások végül jóval simábban alakultak, mint azt sokan várhatták, és néhány nap alatt megszületett a politikai megállapodás a befagyasztott uniós támogatások felszabadításának feltételeiről. 

Május 29-én valóban 16,4 milliárd eurónyi, vagyis közel 6000 milliárd forintnyi forrás ügyében született politikai megállapodás Magyar Péter és Ursula von der Leyen között.

Most ennek a megállapodásnak a következő fontos állomása érkezett el. Vitézy Dávid szerint a kormány teljesítette a vállalt mérföldköveket, Magyar Péter pedig már arról beszél, hogy „jöhetnek a brüsszeli pénzek”.

A kormány számára most az lesz a kulcskérdés, hogy a megnyíló forrásokat milyen ütemben és milyen beruházásokra lehet ténylegesen lehívni. A tervek között vasúti fejlesztések, megfizethető lakások és kollégiumok építése, vízügyi beruházások, valamint az energiabiztonságot javító fejlesztések is szerepelnek.

Rendkívüli: Vitézy Dávid bejelentette, minden feltételt teljesített a kormány – több ezer milliárd forint áramolhat a költségvetésbe

Lezárult a három hónapos hajrá az uniós pénzekért: Vitézy Dávid szerint Magyarország teljesítette az összes olyan mérföldkövet és szupermérföldkövet, amelyet a kormány a májusi brüsszeli megállapodásban vállalt. Az uniós források tétje rendkívüli, a közlekedési és beruházási miniszter számítása szerint összesen mintegy 5500–6000 milliárd forintnyi helyreállítási és kohéziós pénz válhat elérhetővé.

 

Uniós pénzek

Uniós pénzek
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