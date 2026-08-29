Deviza
EUR/HUF365,23 0% USD/HUF315,26 0% GBP/HUF426,62 0% CHF/HUF389,41 -0,04% PLN/HUF84,12 0% RON/HUF69,46 0% CZK/HUF15,13 0% EUR/HUF365,23 0% USD/HUF315,26 0% GBP/HUF426,62 0% CHF/HUF389,41 -0,04% PLN/HUF84,12 0% RON/HUF69,46 0% CZK/HUF15,13 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
külpolitika
Szlovénia
Magyar Péter

Váratlanul kiderült: Magyar Péter elutazik Orbán Viktor régi szövetségeséhez

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Szlovéniába utazik Magyar Péter miniszterelnök, aki hétfőn a Bledi Stratégiai Fórumon vesz részt, és kétoldalú tárgyalást folytat Janez Jansa szlovén kormányfővel is. A magyar miniszterelnök érkezését maga Jansa jelentette be közösségi oldalán.
VG
2026.08.29, 21:37

Üvözöljük Szlovéniában, Magyar Péter! – írja a szlovén miniszterelnök, Janez Jansa az Instagramon. A poszt szerint Magyar Péter a Bledi Stratégiai Fórumra utazik, ahol kétoldalú tárgyalásokat is folytat Jansával – vette észre a 24.hu.

Magyar Péter,26.08.07.4iG vállalat cég
                                                                                       Magyar Péter hétfőn várhatóan Szlovéniába utazik/Fotó: Ladóczki Balázs/MW

Szlovéniába utazik Magyar Péter miniszterelnök, a Bledi Stratégiai Fórumon vesz részt, és kétoldalú tárgyalást folytat Janez Jansa szlovén kormányfővel is. A magyar miniszterelnök érkezését maga Jansa jelentette be közösségi oldalán – írta a portál.

Orbán Viktor régi szövetségese a szlovén elnök

A találkozó politikai szempontból azért különösen érdekes, mert Jansa hosszú éveken át Orbán Viktor egyik legközelebbi közép-európai szövetségesének számított. A két politikus kormányfőként szorosan együttműködött, több európai politikai kérdésben hasonló álláspontot képviselt, Jansa pedig korábban rendszeres résztvevője volt az Orbán Viktor köré szerveződő regionális politikai együttműködésnek.

A szlovén politikus idén tavasszal tért vissza a hatalomba Szlovéniában. A márciusi parlamenti választáson pártja, a Szlovén Demokrata Párt (SDS) győzött, ezzel négy év után ismét ő alakíthatott kormányt. A hétfői Magyar-Jansa találkozó azért nem annyira váratlan esemény. 

Jansa már júniusban, az uniós csúcstalálkozó idején jelezte, hogy meghívja Magyar Pétert a Bledi Stratégiai Fórumra. A szlovén kormányfő akkor Szlovénia négy szomszédos országának vezetőit invitálta az augusztus végi rendezvényre.

A Bledi Stratégiai Fórum Szlovénia egyik legfontosabb nemzetközi külpolitikai rendezvénye, amelyen rendszeresen európai állam- és kormányfők, külügyminiszterek, uniós vezetők és más nemzetközi döntéshozók vesznek részt. Jansa korábbi miniszterelnöksége alatt Orbán Viktor is többször megjelent a fórumon.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu