Váratlanul kiderült: Magyar Péter elutazik Orbán Viktor régi szövetségeséhez

Üvözöljük Szlovéniában, Magyar Péter! – írja a szlovén miniszterelnök, Janez Jansa az Instagramon. A poszt szerint Magyar Péter a Bledi Stratégiai Fórumra utazik, ahol kétoldalú tárgyalásokat is folytat Jansával – vette észre a 24.hu.

Magyar Péter hétfőn várhatóan Szlovéniába utazik/Fotó: Ladóczki Balázs/MW

Szlovéniába utazik Magyar Péter miniszterelnök, a Bledi Stratégiai Fórumon vesz részt, és kétoldalú tárgyalást folytat Janez Jansa szlovén kormányfővel is. A magyar miniszterelnök érkezését maga Jansa jelentette be közösségi oldalán – írta a portál.

Orbán Viktor régi szövetségese a szlovén elnök

A találkozó politikai szempontból azért különösen érdekes, mert Jansa hosszú éveken át Orbán Viktor egyik legközelebbi közép-európai szövetségesének számított. A két politikus kormányfőként szorosan együttműködött, több európai politikai kérdésben hasonló álláspontot képviselt, Jansa pedig korábban rendszeres résztvevője volt az Orbán Viktor köré szerveződő regionális politikai együttműködésnek.

A szlovén politikus idén tavasszal tért vissza a hatalomba Szlovéniában. A márciusi parlamenti választáson pártja, a Szlovén Demokrata Párt (SDS) győzött, ezzel négy év után ismét ő alakíthatott kormányt. A hétfői Magyar-Jansa találkozó azért nem annyira váratlan esemény.

Jansa már júniusban, az uniós csúcstalálkozó idején jelezte, hogy meghívja Magyar Pétert a Bledi Stratégiai Fórumra. A szlovén kormányfő akkor Szlovénia négy szomszédos országának vezetőit invitálta az augusztus végi rendezvényre.

A Bledi Stratégiai Fórum Szlovénia egyik legfontosabb nemzetközi külpolitikai rendezvénye, amelyen rendszeresen európai állam- és kormányfők, külügyminiszterek, uniós vezetők és más nemzetközi döntéshozók vesznek részt. Jansa korábbi miniszterelnöksége alatt Orbán Viktor is többször megjelent a fórumon.