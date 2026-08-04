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MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
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teherszállítás
Magyar Péter

Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter kedd este: durva üzenetet küldött a vállalatoknak, elvárja tőlük, hogy a fogyasztáscsökkentést – „Akár lekapcsolást is elrendelhetünk"

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Továbbra is rendkívüli intézkedésekkel próbálja kezelni a kormány az energiaellátás körüli kihívásokat. Magyar Péter szerint a Védelmi Munkacsoport újabb döntései az állami működés és a közlekedés szervezését is érintik.
VG
2026.08.04, 19:54
Frissítve: 2026.08.04, 20:20

Újabb döntéseket hozott keddi ülésén a Védelmi Munkacsoport a tartós hőség és az energiabiztonsági helyzet miatt. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy már 837 közepes és nagyfogyasztó vállalta önként több mint 600 MW villamosenergia-felhasználás csökkentését vagy átütemezését, de szükség esetén kötelező korlátozás is jöhet.

paksmagyar péter
Újabb intézkedéseket jelentett be Magyar Péter a rendkívüli hőség és az energiaválság kezelésére / Fotó: Havran Zoltán / VIlággazdaság

Újabb döntéseket hozott keddi ülésén a Védelmi Munkacsoport - jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon közzétett videójában. A kormányfő közölte, hogy az államigazgatásban és az állami vállalatoknál péntekig meghosszabbítják az otthoni munkavégzés lehetőségét minden olyan munkakörben, ahol ezt a feladatok jellege lehetővé teszi, egyúttal arra kérte a magánszektor munkáltatóit is, hogy lehetőség szerint kövessék ezt a gyakorlatot.

A Védelmi Munkacsoport arról is döntött, hogy szerdán és csütörtökön is fenntartják a vasúti teherszállítás felfüggesztését a kritikus, 17-22 óra közötti időszakban, ezzel is csökkentve az energiaellátó rendszer terhelését.

A miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy az országos tisztifőorvos péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást. Elmondása szerint az ország középső részén akár a 42 Celsius-fokos országos melegrekord is megdőlhet. Bár pénteken hidegfront érkezhet, a várható 5-6 milliméter csapadék várhatóan nem enyhíti érdemben az aszályhelyzetet.

A kormányfő szerint ugyanakkor kulcsfontosságú lesz, hogy az ausztriai vízgyűjtő területeken mennyi csapadék hullik a következő napokban, mert ez határozhatja meg a Duna vízszintjének alakulását is. A kormányfő úgy fogalmazott, egész Közép-Európa azt várja, hogy valóban megérkezzen az előre jelzett csapadék.

Magyar Péter: a hazai vállalatok is kiálltak az energiabiztonság mellett

A legfontosabb bejelentés az önkéntes fogyasztáscsökkentési program eredménye volt. Magyar Péter közölte, hogy az elmúlt napokban 837 közepes és nagyfogyasztó tett önkéntes vállalást, összesen több mint 600 MW villamosenergia-fogyasztás csökkentésére vagy átütemezésére.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy továbbra is várják a vállalatok csatlakozását, mivel még nem minden érintett élt a lehetőséggel. Mint fogalmazott, a legnagyobb hozzájárulást a vállalatoktól várják, jelenleg pedig önkéntes együttműködésre építenek. Ugyanakkor figyelmeztetett arra is, hogy ha az ország energiabiztonsága ezt megköveteli, a kormány kötelező fogyasztáskorlátozást, illetve akár egyes nagyfogyasztók átmeneti lekapcsolását is elrendelheti.

A miniszterelnök ismertette a legfrissebb adatokat is. Elmondása szerint a Duna vízállása Paksnál a főmederben a hétfő éjszakai mínusz 140 centiméterről kedden délután mínusz 135 centiméterre emelkedett. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az erőmű szempontjából nem ez a mérvadó, hanem a vízkivételi öböl vízszintje, amely eddig mindössze 4 centimétert emelkedett. 

A szakemberek előrejelzése szerint azonban szerdán és csütörtökön is lassú javulás várható.

Magyar Péter ugyanakkor jelezte, hogy továbbra sem dőlt el, szükség lesz-e az utolsó működő turbina leállítására. Mint fogalmazott, ezt egyrészt a Duna vízállásának alakulása, másrészt az erőmű műszaki állapota határozza meg. Egy ilyen összetett rendszerben ugyanis már a legkisebb műszaki rendellenesség is kritikus jelentőségű lehet.

A kormányfő hangsúlyozta, hogy a már leállított blokkok újraindításáról kizárólag akkor születhet döntés, ha a működéshez szükséges vízszint tartósan rendelkezésre áll, és több napra előre kizárható az újabb apadás. Mint fogalmazott: „A nukleáris biztonság minden más szempontot megelőz.”

Energiaharc a Dunával: működik a utolsó paksi turbina, a vízszint sem csökkent tovább – a következő napokon múlik, hogy leáll-e az atomerőmű

A rendszer fenntartásáért folyamatosan dolgoznak az MVM-es és a MAVIR szakemberei. A Paksi Atomerőmű azonban megmenekülhet a teljes leállástól, miután a Duna vízszintje kedvező irányba változott, az utolsó turbina pedig stabilan üzemel.

 

Energiaválság

Energiaválság
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