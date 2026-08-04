Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter kedd este: durva üzenetet küldött a vállalatoknak, elvárja tőlük, hogy a fogyasztáscsökkentést – „Akár lekapcsolást is elrendelhetünk"
Újabb döntéseket hozott keddi ülésén a Védelmi Munkacsoport a tartós hőség és az energiabiztonsági helyzet miatt. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy már 837 közepes és nagyfogyasztó vállalta önként több mint 600 MW villamosenergia-felhasználás csökkentését vagy átütemezését, de szükség esetén kötelező korlátozás is jöhet.
Újabb döntéseket hozott keddi ülésén a Védelmi Munkacsoport - jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon közzétett videójában. A kormányfő közölte, hogy az államigazgatásban és az állami vállalatoknál péntekig meghosszabbítják az otthoni munkavégzés lehetőségét minden olyan munkakörben, ahol ezt a feladatok jellege lehetővé teszi, egyúttal arra kérte a magánszektor munkáltatóit is, hogy lehetőség szerint kövessék ezt a gyakorlatot.
A Védelmi Munkacsoport arról is döntött, hogy szerdán és csütörtökön is fenntartják a vasúti teherszállítás felfüggesztését a kritikus, 17-22 óra közötti időszakban, ezzel is csökkentve az energiaellátó rendszer terhelését.
A miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy az országos tisztifőorvos péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást. Elmondása szerint az ország középső részén akár a 42 Celsius-fokos országos melegrekord is megdőlhet. Bár pénteken hidegfront érkezhet, a várható 5-6 milliméter csapadék várhatóan nem enyhíti érdemben az aszályhelyzetet.
A kormányfő szerint ugyanakkor kulcsfontosságú lesz, hogy az ausztriai vízgyűjtő területeken mennyi csapadék hullik a következő napokban, mert ez határozhatja meg a Duna vízszintjének alakulását is. A kormányfő úgy fogalmazott, egész Közép-Európa azt várja, hogy valóban megérkezzen az előre jelzett csapadék.
Magyar Péter: a hazai vállalatok is kiálltak az energiabiztonság mellett
A legfontosabb bejelentés az önkéntes fogyasztáscsökkentési program eredménye volt. Magyar Péter közölte, hogy az elmúlt napokban 837 közepes és nagyfogyasztó tett önkéntes vállalást, összesen több mint 600 MW villamosenergia-fogyasztás csökkentésére vagy átütemezésére.
A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy továbbra is várják a vállalatok csatlakozását, mivel még nem minden érintett élt a lehetőséggel. Mint fogalmazott, a legnagyobb hozzájárulást a vállalatoktól várják, jelenleg pedig önkéntes együttműködésre építenek. Ugyanakkor figyelmeztetett arra is, hogy ha az ország energiabiztonsága ezt megköveteli, a kormány kötelező fogyasztáskorlátozást, illetve akár egyes nagyfogyasztók átmeneti lekapcsolását is elrendelheti.
A miniszterelnök ismertette a legfrissebb adatokat is. Elmondása szerint a Duna vízállása Paksnál a főmederben a hétfő éjszakai mínusz 140 centiméterről kedden délután mínusz 135 centiméterre emelkedett. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az erőmű szempontjából nem ez a mérvadó, hanem a vízkivételi öböl vízszintje, amely eddig mindössze 4 centimétert emelkedett.
A szakemberek előrejelzése szerint azonban szerdán és csütörtökön is lassú javulás várható.
Magyar Péter ugyanakkor jelezte, hogy továbbra sem dőlt el, szükség lesz-e az utolsó működő turbina leállítására. Mint fogalmazott, ezt egyrészt a Duna vízállásának alakulása, másrészt az erőmű műszaki állapota határozza meg. Egy ilyen összetett rendszerben ugyanis már a legkisebb műszaki rendellenesség is kritikus jelentőségű lehet.
A kormányfő hangsúlyozta, hogy a már leállított blokkok újraindításáról kizárólag akkor születhet döntés, ha a működéshez szükséges vízszint tartósan rendelkezésre áll, és több napra előre kizárható az újabb apadás. Mint fogalmazott: „A nukleáris biztonság minden más szempontot megelőz.”
Energiaharc a Dunával: működik a utolsó paksi turbina, a vízszint sem csökkent tovább – a következő napokon múlik, hogy leáll-e az atomerőmű
A rendszer fenntartásáért folyamatosan dolgoznak az MVM-es és a MAVIR szakemberei. A Paksi Atomerőmű azonban megmenekülhet a teljes leállástól, miután a Duna vízszintje kedvező irányba változott, az utolsó turbina pedig stabilan üzemel.