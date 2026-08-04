Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter kedd este: durva üzenetet küldött a vállalatoknak, elvárja tőlük, hogy a fogyasztáscsökkentést – „Akár lekapcsolást is elrendelhetünk"

Újabb döntéseket hozott keddi ülésén a Védelmi Munkacsoport a tartós hőség és az energiabiztonsági helyzet miatt. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy már 837 közepes és nagyfogyasztó vállalta önként több mint 600 MW villamosenergia-felhasználás csökkentését vagy átütemezését, de szükség esetén kötelező korlátozás is jöhet.

Újabb intézkedéseket jelentett be Magyar Péter a rendkívüli hőség és az energiaválság kezelésére / Fotó: Havran Zoltán / VIlággazdaság

Újabb döntéseket hozott keddi ülésén a Védelmi Munkacsoport - jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon közzétett videójában. A kormányfő közölte, hogy az államigazgatásban és az állami vállalatoknál péntekig meghosszabbítják az otthoni munkavégzés lehetőségét minden olyan munkakörben, ahol ezt a feladatok jellege lehetővé teszi, egyúttal arra kérte a magánszektor munkáltatóit is, hogy lehetőség szerint kövessék ezt a gyakorlatot.

A Védelmi Munkacsoport arról is döntött, hogy szerdán és csütörtökön is fenntartják a vasúti teherszállítás felfüggesztését a kritikus, 17-22 óra közötti időszakban, ezzel is csökkentve az energiaellátó rendszer terhelését.

A miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy az országos tisztifőorvos péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást. Elmondása szerint az ország középső részén akár a 42 Celsius-fokos országos melegrekord is megdőlhet. Bár pénteken hidegfront érkezhet, a várható 5-6 milliméter csapadék várhatóan nem enyhíti érdemben az aszályhelyzetet.

A kormányfő szerint ugyanakkor kulcsfontosságú lesz, hogy az ausztriai vízgyűjtő területeken mennyi csapadék hullik a következő napokban, mert ez határozhatja meg a Duna vízszintjének alakulását is. A kormányfő úgy fogalmazott, egész Közép-Európa azt várja, hogy valóban megérkezzen az előre jelzett csapadék.

Magyar Péter: a hazai vállalatok is kiálltak az energiabiztonság mellett

A legfontosabb bejelentés az önkéntes fogyasztáscsökkentési program eredménye volt. Magyar Péter közölte, hogy az elmúlt napokban 837 közepes és nagyfogyasztó tett önkéntes vállalást, összesen több mint 600 MW villamosenergia-fogyasztás csökkentésére vagy átütemezésére.