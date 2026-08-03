Magyar Péter az energiaválság kellős közepén bejelentette: nemet mond az Orbán-kormány nagy ingatlanberuházására, és visszakövetel 300 milliárdot

„Rendkívüli napokat élünk, az energiaválság egyértelműen megmutatja, milyen következménye lesz annak, amikor egy kormány éveken át elhalasztja az ország biztonságát és az emberek érdekét valóban szolgáló beruházásokat, miközben százmilliárdokat költ a hozzá közel álló üzleti körök, rokonok, barátok gazdagítására” − fogalmazott Magyar Péter kormányfő.

Magyar Péter kormányfő / Fotó: AFP

Magyar Péter ismét az Orbán-kormányt hibáztatta

A kormányfő hangsúlyozta, hogy a Paksi Atomerőmű üzembiztonságát néhány tízmilliárdos fejlesztéssel jelentősen meg lehetett volna erősíteni, elkerülve a mostani energiaválságot, de véleménye szerint

az Orbán-kormány az energiabiztonság vagy az egészségügy fejlesztése helyett inkább 700 milliárd forint közpénzt új, túlárazott irodaházak építtetésére és megvásárlására szánt. Hazánk az elhibázott, önző döntések következményeivel szembesül.

Ezt követően Magyar Péter beszámolt arról, hogy

a Tisza-kormány eláll a zuglói irodakomplexum megvásárlásától és visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forint közpénzt, amit az Orbán-kormány már kifizetett.

Hozzátette azt is, hogy ekkora összegből az összes HÉV-szerelvényt le tudják cserélni, vagy több száz szélerőművet építhetnek, ahogy jelentős energiatároló-kapacitásra is fordíthatnák a pénzt. Magyar Péter úgy látja, a kormány prioritásait az mutatja meg, hogy mire költi a közös forrásokat.

Magyar Péter kijelölte a prioritásokat

A kormányfő szerint a Fidesz kormányzásának szimbóluma volt az irodaberuházás, miközben nincs elegendő klímaberendezés a kórházakban, vasúti mellékvonalakat zártak be, és a szociális dolgozók 300 ezer forintot keresnek.

A pániküzemmódban lévő NER gazdasági hátországa mindent meg fog tenni azért, hogy a pénzénél maradjon, akár hosszas jogi harcra is fel kell készülnünk. A jogi és a pénzügyi átvilágítás során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő számos szerződésszegést megállapított. A zárási feltételek közel fele nem teljesült, az ingatlanokat továbbra is terhelte az önkormányzat elővásárlási joga, pedig a szerződés szerint a zárás előtt töröltetni kellett volna. Elállunk a szerződéstől, nem költözünk be az Orbán-rendszer örökségébe

− zárta bejelentését Magyar Péter.