Döntést hozott Kapitány István: lapátra tette a Magyar Posta vezetőjét

„Bejelentem: Visszahívtam Dr. Láng Gézát a Magyar Posta Zrt. igazgatóságának elnöki tisztségéből, a társaság igazgatósága pedig megszüntette a vezérigazgatói munkaviszonyát” – írta péntek délelőtt közzétett Facebook-bejegyzésében Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter.

Új vezetőt kap a Magyar Posta / Fotó: Shutterstock

A tárcavezető arról egyelőre nem közölt információkat, hogy ki lesz Láng Géza utódja.

Láng Géza 2025. február elseje óta töltötte be a Magyar Posta Zrt. elnök-vezérigazgatói tisztségét. Szakmai pályafutását 2003-ban kezdte a Magyar Posta leányvállalatánál, a Posta Biztosítónál, ahol 8 évet töltött el. 2019 és 2024 között helyettes államtitkárként, majd a Magyar Posta Zrt. igazgatóságának tagjaként dolgozott.