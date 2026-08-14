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vezetőváltás
Kapitány István
Magyar Posta

Döntést hozott Kapitány István: lapátra tette a Magyar Posta vezetőjét

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Láng Géza 2025. februárja ót töltötte be az elnök-vezérigazgatói posztot. Kapitány István visszahívta a Magyar Posta Zrt. éléről.
2026.08.14, 10:41

„Bejelentem: Visszahívtam Dr. Láng Gézát a Magyar Posta Zrt. igazgatóságának elnöki tisztségéből, a társaság igazgatósága pedig megszüntette a vezérigazgatói munkaviszonyát” – írta péntek délelőtt közzétett Facebook-bejegyzésében Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter.

2026-ra további keresetnövekedést jelentő elemekről állapodott meg a Magyar Posta menedzsmentjével a Postás Szakszervezet.
Új vezetőt kap a Magyar Posta / Fotó: Shutterstock

A tárcavezető arról egyelőre nem közölt információkat, hogy ki lesz Láng Géza utódja.

Láng Géza 2025. február elseje óta töltötte be a Magyar Posta Zrt. elnök-vezérigazgatói tisztségét. Szakmai pályafutását 2003-ban kezdte a Magyar Posta leányvállalatánál, a Posta Biztosítónál, ahol 8 évet töltött el. 2019 és 2024 között helyettes államtitkárként, majd a Magyar Posta Zrt. igazgatóságának tagjaként dolgozott.

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