Árháború jön a magyar boltokban: ugyanazt mondja a Penny és a CBA, ez már szinte ígéret

A magyar kiskereskedelem 2026 első felében már érezhetően maga mögött hagyta a korábbi, infláció által meghatározott időszakot, de ez nem jelenti azt, hogy visszatért volna a korábbi fogyasztási dinamika. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint júniusban a kiskereskedelmi forgalom volumene naptárhatással megtisztítva 3,0 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, havi összevetésben azonban 0,4 százalékkal csökkent. Az első hat hónapban 4,5 százalékos volt a növekedés éves alapon. A számok alapján tehát van forgalombővülés, de a kereskedők tapasztalatai szerint a vásárlók továbbra is óvatosak, és az árak változására különösen érzékenyen reagálnak. A magyar termékeknek fontos szerep jut a forgalom megtartásában.

Vallott a Penny és a CBA is a forgalomról - mindkét vállalatnál nagy jelentőséget tulajdonítanak a védejegyes magyar termékeknek (illusztráció)

Fotó: Mino Surkala / Shutterstock

Nem robbant be a bolti fogyasztás az áremelkedés lefékezésétől

A Penny és a CBA közösen kiadott értékelése szerint az év első felének egyik legfontosabb tanulsága, hogy az árak mérséklődése önmagában nem elég a forgalom látványos növeléséhez. A kereskedőknek közben egyre keményebb versenyben kell helytállniuk.

A diszkontláncok egymással is versenyeznek, de a hipermarketek és más élelmiszer-üzletek is egyre aktívabban használják az akciókat. A vásárlók így folyamatosan találkoznak kedvezményekkel, ami a láncokra is komoly árazási nyomást helyez.

A Penny ennek kapcsán „deflációs környezetről” beszél és akár az árak mérséklődéséről, de a vállalat szerint az értékesített mennyiség nem növekedett ugyanilyen ütemben. „A diszkontláncok közötti árverseny tovább fokozódott, miközben a hipermarketek is egyre aktívabban kapcsolódtak be a promóciós versenybe.

A deflációs környezet ugyan mérsékelte az árakat, ez azonban nem járt együtt az értékesítési volumenek hasonló mértékű növekedésével

– mondta Bálint Zoltán, a Penny Magyarország beszerzési igazgatója.

Ez a kiskereskedelem számára fontos jelzés:

miközben a fogyasztók számára kedvezőbbé válhatott az árkörnyezet, a háztartások továbbra is megnézik, mire költenek.

A forgalom növeléséért ezért a kereskedőknek nem elég egyszerűen olcsóbbnak lenniük, az akciókkal és a megfelelő termékkínálattal is meg kell győzniük a vásárlókat.