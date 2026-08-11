Deviza
EUR/HUF364,43 +0,07% USD/HUF316,26 +0,09% GBP/HUF426,62 +0,04% CHF/HUF388,5 0% PLN/HUF84,6 +0,02% RON/HUF69,59 +0,03% CZK/HUF15,04 +0,06% EUR/HUF364,43 +0,07% USD/HUF316,26 +0,09% GBP/HUF426,62 +0,04% CHF/HUF388,5 0% PLN/HUF84,6 +0,02% RON/HUF69,59 +0,03% CZK/HUF15,04 +0,06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
forgalom
CBA
Penny áruház
magyar termék
védjegy

Árháború jön a magyar boltokban: ugyanazt mondja a Penny és a CBA, ez már szinte ígéret

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Nem hozott látványos fogyasztási boomot az infláció mérséklődése, miközben a boltok között tovább éleződött az ár- és akciós verseny. A Penny és a CBA szerint a magyar vásárlók továbbra is rendkívül tudatosan költenek, ezért az év második felében sem számítanak könnyű időszakra. Egy dologban ugyanakkor feltűnően hasonlóan látják a piacot: a magyar termékek iránt továbbra is stabil a kereslet, különösen a friss áruknál. Ebben pedig a Magyar Termék védjegy szerepe megkerülhetetlen.
Juhász Péter
2026.08.11, 19:25

A magyar kiskereskedelem 2026 első felében már érezhetően maga mögött hagyta a korábbi, infláció által meghatározott időszakot, de ez nem jelenti azt, hogy visszatért volna a korábbi fogyasztási dinamika. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint júniusban a kiskereskedelmi forgalom volumene naptárhatással megtisztítva 3,0 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, havi összevetésben azonban 0,4 százalékkal csökkent. Az első hat hónapban 4,5 százalékos volt a növekedés éves alapon. A számok alapján tehát van forgalombővülés, de a kereskedők tapasztalatai szerint a vásárlók továbbra is óvatosak, és az árak változására különösen érzékenyen reagálnak. A magyar termékeknek fontos szerep jut a forgalom megtartásában.

Ostrava,,Czech,Republic,-,January,26,,2024:,Penny,Market,Supermakret, magyar termék
Vallott a Penny és a CBA is a forgalomról - mindkét vállalatnál nagy jelentőséget tulajdonítanak a védejegyes magyar termékeknek (illusztráció)
Fotó: Mino Surkala / Shutterstock

Nem robbant be a bolti fogyasztás az áremelkedés lefékezésétől

A Penny és a CBA közösen kiadott értékelése szerint az év első felének egyik legfontosabb tanulsága, hogy az árak mérséklődése önmagában nem elég a forgalom látványos növeléséhez. A kereskedőknek közben egyre keményebb versenyben kell helytállniuk. 

A diszkontláncok egymással is versenyeznek, de a hipermarketek és más élelmiszer-üzletek is egyre aktívabban használják az akciókat. A vásárlók így folyamatosan találkoznak kedvezményekkel, ami a láncokra is komoly árazási nyomást helyez.

A Penny ennek kapcsán „deflációs környezetről” beszél és akár az árak mérséklődéséről, de a vállalat szerint az értékesített mennyiség nem növekedett ugyanilyen ütemben. „A diszkontláncok közötti árverseny tovább fokozódott, miközben a hipermarketek is egyre aktívabban kapcsolódtak be a promóciós versenybe. 

A deflációs környezet ugyan mérsékelte az árakat, ez azonban nem járt együtt az értékesítési volumenek hasonló mértékű növekedésével

– mondta Bálint Zoltán, a Penny Magyarország beszerzési igazgatója.

Ez a kiskereskedelem számára fontos jelzés:

miközben a fogyasztók számára kedvezőbbé válhatott az árkörnyezet, a háztartások továbbra is megnézik, mire költenek. 

A forgalom növeléséért ezért a kereskedőknek nem elég egyszerűen olcsóbbnak lenniük, az akciókkal és a megfelelő termékkínálattal is meg kell győzniük a vásárlókat.

A boltok között tovább élesedhet az árháború

A CBA tapasztalatai hasonló képet mutatnak, bár a lánc elsősorban a beszerzési oldal nehézségeit emeli ki. A kereskedőknek egyszerre kell alacsonyan tartaniuk az árakat, biztosítaniuk a megfelelő készleteket és kiszámítható kapcsolatot fenntartaniuk a beszállítókkal. „A legnagyobb kihívást továbbra is a költséghatékonyság és a versenyképesség egyensúlyának megteremtése jelentette” – mondta Noszlopy Zoltán, a CBA Kereskedelmi Kft. kereskedelmi igazgatója.

HZ1_0578
A CBA is az árverseny és a promóciók jelentőségének további fennmaradására számít 
Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A második fél évben ezért továbbra is kulcsszerepe lehet annak, hogy melyik lánc milyen árakon tudja beszerezni a termékeket, és ebből mennyit tud átadni a vásárlóknak. A beszállítói árak mellett 

  • az infláció, 
  • az árfolyamok.
  • és az általános fogyasztói bizalom is meghatározhatja az év végi forgalmat.

A vásárlók oldaláról mindez újabb akciókat és intenzív árversenyt jelenthet. A kereskedelmi láncok számára viszont egyre nehezebb lesz úgy csökkenteni az árakat, hogy közben a költségeik és a marzsuk is kezelhető maradjon.

Van egy terület, ahol egyetért a Penny és a CBA

Miközben a boltok között zajlik az árverseny, 

a Penny és a CBA egyaránt úgy látja, hogy a magyar termékek iránt nem csökkent a kereslet.

Különösen a friss áruknál – például a tejtermékek, húsok és pékáruk esetében – lehet fontos szempont a vásárlóknak, hogy magyar eredetű terméket választanak. Ez a kereskedők szerint a hazai beszállítókkal fenntartott kapcsolatok értékét is növeli.

A CBA a magyar gyártók és termelők arányának bővítését tervezi, a Penny pedig azt közölte, hogy választékának mintegy kétharmada magyar beszállítóktól érkezik.

„A magyar beszállítók és a hazai termékek továbbra is meghatározó szerepet töltenek be a Penny kínálatában. Hosszú távú partnerként tekintünk a magyar gyártókra és termelőkre, hiszen a hazai eredet a vásárlók számára is fontos érték, különösen a friss termékek esetében” – mondta Bálint Zoltán.

Egyre fontosabb lehet a Magyar Termék védjegy

A magyar eredet azonban nem jelenti azt, hogy a vásárlók bármekkora felárat elfogadnak. Az árérzékenység továbbra is meghatározó, vagyis a hazai termékeknek is versenyképes áron kell megjelenniük a polcokon.

Ebben a környezetben felértékelődhetnek az olyan jelölések, amelyek a fogyasztók számára egyértelművé teszik egy termék eredetét. A Magyar Termék Nonprofit Kft. szerint ismert védjegyrendszerüket jelenleg mintegy 250 vállalat használja, több mint 6000 terméken. A szervezet szerint a hazai eredet egyre fontosabb megkülönböztető tényező lehet a piacon.

„A Magyar Termék védjegy abban segíti a vásárlókat, hogy a boltok polcain gyorsan felismerjék az ellenőrzött eredetű termékeket” – fejtette ki ennek kapcsán Benedek Eszter, a Magyar Termék Nonprofit Kft. ügyvezetője.

Mint a Világgazdaság oldalán megírtuk, idén húszéves a Magyar Termék Nonprofit Kft., vagyis a nonprofit vállalkozás két évtizede foglalkozik azzal, hogy a „magyar” jelölés a polcokon ne csak állítás, hanem ellenőrzött tartalom legyen. A cég 2025 nyarán 1040 fős reprezentatív mintán végzett kutatást , melyből kiderült, hogy a magyar emberek nemcsak hogy felismerik a hazai eredetű termékeket, de egyre jobban bíznak bennük. Az idén húszéves Magyar Termék Nonprofit Kft. védjegyét a fogyasztók 90 százaléka ismeri, és közel 75 százaléka rendszeresen vásárolja. A védjegyrendszer 2006-ban 13 cég összefogásával indult, ma már 250 vállalkozás közel 6000 terméke tartozik alá, amelyek éves szinten 4700 milliárd forint árbevételt generálnak.

A CBA és a Penny szerint is fontos a védjegyes magyar termékek iránti bizalom a vásárlók körében (illusztráció)
Fotó: Magyar Termék Nonprofit Kft.

A második fél év sem lesz egyszerű

A július elején napvilágot látott szakértői várakozások a fogyasztás szerkezetének átrendeződésére és a szolgáltatások súlyának növekedésére hívják fel a figyelmet a lassú visszarendeződés mellett. Ez nem mond ellent a Penny és a CBA előrejelzéseinek, amik alapján az év hátralévő részében nem várható alapvető fordulat a kiskereskedelemben. A verseny marad, az akciók szerepe pedig várhatóan tovább erősödik.

A Penny szerint 

a fogyasztói bizalom, az inflációs folyamatok és az árfolyamok alakulása lehet meghatározó.

A vásárlók ugyanakkor nem kizárólag az árat nézik: a jó ár-érték arány, a minőség és a megbízható kínálat is fontosabbá válhat.

A CBA ennél is tovább megy: 

a lánc számára az év egyik fontos eredménye az lenne, ha tovább növelné a magyar beszállítók szerepét, miközben versenyképes árakat tud biztosítani.

A két lánc várakozásai alapján tehát az év második fele a vásárlókért folytatott versenyről szól majd, melyben egyszerre lesz fontos az ár, az akció, a minőség és a termék eredete.

A nagy kérdés most az, hogy a magyar háztartások mennyivel lazítanak a korábbi takarékosságon.

Könnyen lehet, hogy a boltláncoknak továbbra is egymás elől kell majd elhódítaniuk a vásárlókat – elsősorban akciókkal és árakkal. Különösen akkor, ha az inflációs nyomás – például az iráni válsággal összefüggésben – újra erősödni fog.

Kapcsolódó

Infláció

Infláció
652 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu