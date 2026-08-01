Ideje felkészülni rá: Magyarország bukhatja a legdrágább autópályája megépítését, megsemmisülhet Lázár János utolsó nagy bejelentése – "Azt lelőtték"

Az elmúlt napokban az útépítés világát jól ismerő források arról beszéltek a Világgazdaságnak, hogy kútba eshetett Magyarország legdrágább autópályája, az M100 megépítésének terve. Egyikük egyenesen úgy fogalmazott lapunknak, hogy "azt lelőtték".

Magyarország legdrágább autópályája: bukhat az M100-as megépítése, dugába dől Lázár János álma / Fotó: Vajda János / MTI, illusztráció

Pénteken délelőtt írásban érdeklődtünk az illetékes szaktárca, a Vitézy Dávid vezette Közlekedési és Beruházási Minisztériumnál az ügyben. Levelünkben felidéztük, hogy még a választási kampányban hangzott el az ígéret és a bejelentés a Fidesz részéről, hogy megépül az M100-as autópálya, ezért érdeklődünk, hogy hol tart ennek a projektnek a megvalósítása, tervezi-e végrehajtani a Tisza-kormány vagy elvetette a tervet?

Cikkünk megjelenéséig nem érkezett válasz, amint azonban kapunk reakciót, arról beszámolunk.

M100-as autópálya megépítése: Lázár János utolsó nagy bejelentése

Ahogy arról annak idején a Világgazdaság tudósított, április 10-én a térség akkori országgyűlési képviselője, Erős Gábor konkrét döntést közölt az M100-as autópálya megépítéséről.

A hír igaz! Elindul az M100-as első szakasza, amely az M1-től egészen Dágig tart majd

– fogalmazott a közösségi oldalán. Hangsúlyozta, hogy ez hatalmas előrelépés a térségben élők számára, hiszen jelentősen megkönnyíti majd a közlekedést, gyorsabbá és biztonságosabbá teszi a mindennapokat. Megerősítette, hogy az M100-as projekt kiírása megtörténik. Jelezte azt is, hogy

Úny,

Máriahalom,

Dág,

és Sárisáp

tud majd közvetlenül csatlakozni a gyorsforgalmi úthoz, a bekötő utakat pedig fel kell újítani. Erős Gábor bejelentése nem a semmiből jött, hiszen előtte nem sokkal, március végén nem akárkinek a jelentétében hozta nyilvánosságra, hogy eldőlt az M100-as, egyébként évtizedek óta bizonytalan sorosa.

Aláírták a szerződést az M100-as autópálya első szakaszának megépítéséről – ezt mondta a fideszes országgyűlési képviselő Esztergomban, amikor felszólalt Orbán Viktor nagygyűlésén március 25-én. Ugyanitt Lázár János építési és közlekedési miniszter is ismertette a fejleményt, ő egyenesen kijelentette, hogy "az ígéret valósággá válik."

Ehhez képest most arról érkeznek információk, hogy dugába dől a projekt és a Tisza-kormány finoman szólva sem kezeli prioritásként az M100-as autópálya megépítését.

Pedig Lázár Jánosnak, legalábbis a nyilatkozatai szerint szíveügye volt az M100-as autópálya megépítése. Amikor 2025 novemberében Esztergomban járt, arról beszélt a beruházás kapcsán, hogy a vársot ebből a bezárt helyzetből a vasút mellett a közúti pályán is ki kell szabadítani.