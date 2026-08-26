Magyarország egyértelmű üzenetet küldött Moszkvának: elítéli az orosz agressziót, teljes mellszélességgel kiáll Ukrajna mellett – új utasítást kapott az ENSZ-küldöttség

Új irányelveket fogadott el a kormány az ENSZ Közgyűlésének 81. ülésszakán részt vevő magyar küldöttség számára. A Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint a delegációnak a kormány céljaival összhangban és a magyar nemzeti érdekeket érvényesítve kell képviselnie Magyarországot – írta az MTI.

A Magyar Péter által aláírt irányelvek Oroszországot hazánkra és Európára leselkedő fenyegetésként azonosítják / Fotó: Erik Karsten Lath

A Magyar Péter miniszterelnök által aláírt dokumentum egyik legfontosabb pontja az orosz–ukrán háborúval kapcsolatos hivatalos álláspont rögzítése. Magyarország elítéli az orosz katonai agressziót, teljes mértékben támogatja Ukrajna szuverenitását és területi integritását a nemzetközileg elismert határain belül, valamint elismeri az ország önvédelemhez való jogát. A határozat Oroszország magatartását

Magyarországra,

Európára

és a globális rendre

nézve is fenyegetésnek nevezi. A kormány szerint a háború a Kárpátalján élő magyar kisebbséget is komoly veszélybe sodorja.

Ukrajna támogatása mellett tárgyalásokat sürget a magyar kormány

Az ukrán szuverenitás és önvédelem támogatása mellett a magyar küldöttségnek minden olyan törekvést támogatnia kell, amely tárgyalások megkezdését segíti elő a fenntartható békéről és a hosszú távú biztonsági garanciákról. A dokumentum a nemzetközi jog elveire épülő, átfogó, igazságos és tartós béke előmozdítását nevezi meg célként.

A határozat tehát egyszerre rögzíti egyértelműen Oroszország felelősségét a katonai agresszióért, Ukrajna területi integritásának támogatását és a diplomáciai rendezés szükségességét.

Az irányelvek szerint Magyarország továbbra is elkötelezett az ENSZ, a többoldalú nemzetközi együttműködés, a leszerelés és az emberi jogok védelme mellett. A kormány ugyanakkor úgy látja, hogy a multilaterális intézményrendszer jelenlegi formájában reformokra szorul, hogy hatékonyabban tudjon reagálni a 21. század biztonsági és gazdasági kihívásaira.

A magyar delegációnak ezért támogatnia kell az ENSZ80 kezdeményezést, amely a világszervezet intézményrendszerének átalakítását, a párhuzamosságok megszüntetését és a költséghatékonyabb működést célozza. A küldöttség feladata lesz az is, hogy új ENSZ-szervezetek magyarországi letelepedését, valamint a már Budapesten működő központok fejlesztését szorgalmazza.