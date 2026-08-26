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orosz-ukrán háború
Ukrajna
Oroszország

Magyarország egyértelmű üzenetet küldött Moszkvának: elítéli az orosz agressziót, teljes mellszélességgel kiáll Ukrajna mellett – új utasítást kapott az ENSZ-küldöttség

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Teljes támogatásáról biztosítja Ukrajna szuverenitását és területi integritását Magyarország az ENSZ-ben. A Magyar Péter által aláírt irányelvek Oroszországot hazánkra és Európára leselkedő fenyegetésként azonosítják, miközben a kormány tárgyalásokat sürget a tartós békéről és a hosszú távú biztonsági garanciákról.
VG
2026.08.26, 12:02

Új irányelveket fogadott el a kormány az ENSZ Közgyűlésének 81. ülésszakán részt vevő magyar küldöttség számára. A Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint a delegációnak a kormány céljaival összhangban és a magyar nemzeti érdekeket érvényesítve kell képviselnie Magyarországot – írta az MTI.

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A Magyar Péter által aláírt irányelvek Oroszországot hazánkra és Európára leselkedő fenyegetésként azonosítják / Fotó: Erik Karsten Lath

A Magyar Péter miniszterelnök által aláírt dokumentum egyik legfontosabb pontja az orosz–ukrán háborúval kapcsolatos hivatalos álláspont rögzítése. Magyarország elítéli az orosz katonai agressziót, teljes mértékben támogatja Ukrajna szuverenitását és területi integritását a nemzetközileg elismert határain belül, valamint elismeri az ország önvédelemhez való jogát. A határozat Oroszország magatartását

  • Magyarországra,
  • Európára
  • és a globális rendre

nézve is fenyegetésnek nevezi. A kormány szerint a háború a Kárpátalján élő magyar kisebbséget is komoly veszélybe sodorja.

Ukrajna támogatása mellett tárgyalásokat sürget a magyar kormány

Az ukrán szuverenitás és önvédelem támogatása mellett a magyar küldöttségnek minden olyan törekvést támogatnia kell, amely tárgyalások megkezdését segíti elő a fenntartható békéről és a hosszú távú biztonsági garanciákról. A dokumentum a nemzetközi jog elveire épülő, átfogó, igazságos és tartós béke előmozdítását nevezi meg célként.

A határozat tehát egyszerre rögzíti egyértelműen Oroszország felelősségét a katonai agresszióért, Ukrajna területi integritásának támogatását és a diplomáciai rendezés szükségességét.

Az irányelvek szerint Magyarország továbbra is elkötelezett az ENSZ, a többoldalú nemzetközi együttműködés, a leszerelés és az emberi jogok védelme mellett. A kormány ugyanakkor úgy látja, hogy a multilaterális intézményrendszer jelenlegi formájában reformokra szorul, hogy hatékonyabban tudjon reagálni a 21. század biztonsági és gazdasági kihívásaira.

A magyar delegációnak ezért támogatnia kell az ENSZ80 kezdeményezést, amely a világszervezet intézményrendszerének átalakítását, a párhuzamosságok megszüntetését és a költséghatékonyabb működést célozza. A küldöttség feladata lesz az is, hogy új ENSZ-szervezetek magyarországi letelepedését, valamint a már Budapesten működő központok fejlesztését szorgalmazza.

Gáza, Irán, migráció és vízbiztonság is napirenden lesz

Az új irányelvek a közel-keleti konfliktusokra is részletesen kitérnek. A magyar álláspont szerint a gázai rendezéshez szükség van a civil lakosság védelmére, Izrael önvédelmi jogának tiszteletben tartására, a Hamász lefegyverzésére és a humanitárius helyzet javítására. Az izraeli–palesztin megbékélés alapját közvetlen tárgyalásoknak kell megteremteniük.

Irán esetében Magyarország a katonai eszkaláció helyett a diplomáciai rendezést támogatja, de egyértelműen rögzíti, hogy Teherán semmilyen körülmények között nem juthat nukleáris fegyverhez. A Hormuzi-szoros lezárását és a tengeri kereskedelem megbénítását a dokumentum globális energiabiztonsági kockázatnak nevezi.

A küldöttségnek hangsúlyoznia kell a tagállamok jogát saját határaik védelmére és a területükön való tartózkodás szabályainak meghatározására, valamint fel kell hívnia a figyelmet a migráció közvetlen biztonsági kockázataira.

A magyar ENSZ-politika kiemelt területe marad a vízdiplomácia is. A delegációnak támogatnia kell egy állandó ENSZ-vízügyi folyamat létrehozását, képviselnie kell Magyarország álláspontját a 2026 decemberében esedékes ENSZ Vízügyi Konferencián, valamint részt kell vennie a 2030 utáni globális vízügyi menetrend kialakításában.

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