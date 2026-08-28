Ezért jók a szénerőművek: a Mátrai Erőmű jelentette az egyik legstabilabb pontot az energakrizís alatt

Hazai erőművek sora növelte az elmúlt hetekben a termelését azért, hogy részben pótolja azt a hiányt, amely a paksi áram nagy részének kiesése miatt keletkezett. A Paksi Atomerőmű teljesítményét a Duna alacsony vízállása, tehát üzemi ok miatt kellett visszafogni. Bevetette magát a Mátrai Erőmű is, pedig – mint az anyavállalat, az MVM sajtóosztályától a Világgazdaság megtudta – már régen nem a piac kiszolgálása a dolga.

A Mátrai Erőmű is besegített az áramrendszer egyensúlyának fenntartásába/Fotó: Czímer Tamás

A Mátrai Erőműnek többnyire csak egy blokkja működik

A Mátrai Erőmű beépített kapacitása hivatalosan 950 megawatt (MW). Ez öt lignittüzelésű blokkból áll, amelyekből már csak három működik, valamint két 33 MW–os gázturbinás egységből. Azonban az Erőmű 2025. január 1-től alapesetben egy blokkos üzemeléssel termel a kapott válasz szerint.

Az idei, rendkívüli hőség okozta krízis idején a IV. és V. blokk is üzemszerűen működött, mégpedig egyenként 224 MW terheléssel. A VI. és VII. gázturbinák a legnagyobb rendszerterhelés időszakában, 17:00, illetve 18:00 órától kapcsolódtak párhuzamosan a hálózatra, egészen 22:00-23:00 óráig. A Mátrai Erőmű célja alapesetben a hazai villamosenergia-hálózat kiszolgálása, de rendelkezik a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott villamosenergia-kereskedelmi engedéllyel is. A társaság tehát kereskedik is az árammal, elsősorban az üzleti kockázatai mérséklése érdekében, azonban fogyasztókkal nem áll szerződéses kapcsolatban.

Nem kötelező bekapcsolni a tartalék erőműveket

Szintén a kérdéses hetek Mavir-adataiból látszott, hogy az MVM még az áramhiány esetén sem indította be azokat a tartalék erőműveit, amelyek működésére áramállatási zavar esetén, vagy a zavar megelőzésére van szükség. Mint megtudtuk, a paksi blokkok teljesítményének csökkenése vagy az extrém rendszerterhelés önmagában nem jelenti automatikusan azt, hogy az MVM valamely tartalékerőművét kötelezően be kell indítani. Az, hogy milyen termelőegységre és milyen teljesítményre van szükség,

a villamosenergia-rendszer aktuális egyensúlyi helyzetétől,

a rendelkezésre álló hazai és importkapacitásoktól,

valamint a rendszerirányító (Mavir) döntésétől függ.

A tartalékkapacitás éppen arra szolgál, hogy szükség esetén gyorsan – a vonatkozó rendszerüzemeltetési követelmények szerint akár mintegy 15 percen belül – rendelkezésre álljon a kieső teljesítmény pótlására – állt a magyarázatban.