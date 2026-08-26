A semmiből derült ki: szép csendben kirúgta az MVM Magyarország egyik legfontosabb erőműjének vezérigazgatóját – valamire készül a Tisza-kormány?

Sajnos a hír igaz. Vécsi György vezérigazgatót egy nap alatt távolították el a Mátrai Erőmű éléről – írta ki közösségi oldalára szerda délután Horváth László.

Mátrai Erőmű: szép csendben kirúgta az MVM Magyarország egyik legfontosabb erőműjének vezérigazgatóját / Fotó: MVM

Horváth László a Fidesz országgyűlési képviselője, aki 2026 áprilisáig a térség, Heves megyei országgyűlési egyéni választókerületi képviselője volt. Most arról írt, hogy Vécsi György elkötelezettségének, erőfeszítéseinek, és az ott dolgozók munkájának köszönhetően nem csak stabil jelene, hanem már jövőképe is volt a Mátrának.

Sőt, az elmúlt hetek súlyos energiaválságában két lignites blokk is szolgálta a magyar energiaellátás biztonságát, teljesen hazai forrásból

– hívta fel a figyelmet.

Mátrai Erőmű: kirúgta az MVM Magyarország egyik legfontosabb erőműjének vezérigazgatóját

Arra is emlékeztetett, hogy 2025-re már végleg bezárták volna az erőművet, ha "a nemzetközi energialobbi és hazai kiszolgálóik" korábban érvényesíteni tudták volna akaratukat.

Eddig megakadályoztuk ezt. Hogy az új kormánynak mennyire fontos

a Mátrai Erőmű,

a bányák,

a nemzeti lignitvagyon jelentette biztonság,

és a térség legnagyobb munkáltatója, illetve ipari motorja,

az hamarosan kiderül. Nincsenek ábrándjaim, ha a paksi manővert és a nemzetközi energialobbi eddigi kiszolgálását vesszük alapul… Vezérigazgató úr, hála és köszönet a munkádért! – zárta bejegyzését Horváth László.

Két napon belül ez már a második menesztés az MVM csoport vezetőinek körében. A Világgazdaság kedden számolt be róla, hogy az állami energiacég honlapján még nincs nyoma, de máshol igen, hogy az egyik vezérigazgató-helyettes már csak tanácsadó az MVM-nél. "Nem tudni, hogy Bally Attila leváltása után lesznek-e, vagy már voltak-e még be nem jelentett változások is az MVM felsővezetésében" – írtuk tegnap.

Mostanra tehát ez a kérdés eldőlt.

Miért fontos a Mátrai Erőmű Magyarországnak?

A Mátrai Erőmű Zrt. 2021. július 1-jétől MVM Mátra Energia Zrt. néven folytatja működését. Az 1969 óta üzemelő mátrai erőmű Magyarország egyetlen jelentős hazai primer energiaforrására, a lignitre alapozott erőműve, összesen 950 MWe-os beépített kapacitással,

ezzel a kapacitással jelenleg hazánk második legnagyobb alaperőműve,

amely ellátásbiztonsági és energiafüggetlenségi szempontból jelentős szerepet tölt be. Az erőmű 2022. évi villamosenergia-termelése 3 417 GWh volt. Lignit alapú blokkjaiba a tüzelőanyagot két saját tulajdonú bányájából, a visontai és bükkábrányi külfejtéses bányáiból szállítja be, amelyekből 2022-ben 4,87 millió tonna lignitet termeltek ki.