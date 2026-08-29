Előállt a farbával Hegyi Zsolt, a fejlesztésekről beszélt: a MÁV-főnök döbbenetes számokra hivatkozik – „Világosan mutatják, merre kell továbbmennünk”

A nemzetközi utasok csaknem kétharmada már digitális csatornán vásárolja meg menetjegyét a MÁV-nál – közölte Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója Facebook-bejegyzésében. A társaság vezetése szerint a változó utazási szokások egyértelműen kijelölik azt az irányt is, amelyben a vállalatnak tovább kell fejlődnie.

A MÁV vezérigazgatója a digitális szolgáltatások fejlesztését erősítené (illusztráció)

Fotó: Civic Lens

Egymillió eladott vonatjegy felé menetel a MÁV

Hegyi Zsolt a közösségi médiában közzétett bejegyzésében arról számolt be, hogy az idei év első hét hónapjában több mint 780 ezren vásároltak nemzetközi menetjegyet a MÁV-nál.

Az utasok 64,8 százaléka már digitális csatornát választott, vagyis a jegy.mav.hu oldalon, illetve a MÁV vagy a MÁVPlusz alkalmazáson keresztül intézte a vásárlást.

Egy évvel korábban még

60,7 százalék volt a digitális vásárlások aránya, miközben

a pénztári jegyvásárlás részesedése mára 35 százalék közelébe csökkent.

A MÁV vezérigazgatója szerint a számok világosan megmutatják, merre kell mennie a vállalatnak.

Ez elég világosan mutatja, merre változnak az utazási szokások – és azt is, merre kell továbbmennünk

– fogalmazott.

Hegyi szerint az utasok egyre inkább azt várják el, hogy utazásukat egyszerűen és gyorsan, sorban állás nélkül intézhessék.

Továbbra is Bécs az élen A legkedveltebb külföldi úticél továbbra is az osztrák főváros. Hasonlóan a tavalyi évhez 2026 első hat hónapjában Bécsbe több mint 204 ezer utas utazott, tavaly pedig összesen 396 ezren utaztak, amelyből 239 ezren már az egyszerű és gyors online felületeken intézték a jegyvásárlást. A népszerűségi listán a következő helyeket Pozsony és München foglalja el. A menetrendi kínálat igazodik az igényekhez: Bécsbe óránként, míg Pozsonyba és Münchenbe kétóránként indulnak közvetlen járatok Budapestről – derül ki a MÁV kapcsolódó közleményéből.

A nemzetközi jegyek is bekerültek a MÁVPluszba

Ennek az utóbbi iránynak fontos lépése volt, hogy júniusban a MÁV a nemzetközi jegyvásárlást is elérhetővé tette a MÁVPlusz alkalmazásban. Azóta a nappali nemzetközi vonatokra is megvásárolhatók a jegyek az applikáción keresztül.