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MÁV

Előállt a farbával Hegyi Zsolt, a fejlesztésekről beszélt: a MÁV-főnök döbbenetes számokra hivatkozik – „Világosan mutatják, merre kell továbbmennünk”

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A nemzetközi utasok csaknem kétharmada már digitális csatornán vásárolja meg menetjegyét a MÁV-nál – közölte Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója. A társaság vezetése szerint a változó utazási szokások egyértelműen kijelölik azt az irányt is, amelyben a vállalatnak tovább kell fejlődnie. Ez a vezérigazgató szerint a digitális szolgáltatások fejlesztését jelenti a MÁV-nál.
VG
2026.08.29, 12:36

A nemzetközi utasok csaknem kétharmada már digitális csatornán vásárolja meg menetjegyét a MÁV-nál – közölte Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója Facebook-bejegyzésében. A társaság vezetése szerint a változó utazási szokások egyértelműen kijelölik azt az irányt is, amelyben a vállalatnak tovább kell fejlődnie.

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A MÁV vezérigazgatója a digitális szolgáltatások fejlesztését erősítené (illusztráció)
Fotó: Civic Lens

Egymillió eladott vonatjegy felé menetel a MÁV

Hegyi Zsolt a közösségi médiában közzétett bejegyzésében arról számolt be, hogy az idei év első hét hónapjában több mint 780 ezren vásároltak nemzetközi menetjegyet a MÁV-nál. 

Az utasok 64,8 százaléka már digitális csatornát választott, vagyis a jegy.mav.hu oldalon, illetve a MÁV vagy a MÁVPlusz alkalmazáson keresztül intézte a vásárlást.

Egy évvel korábban még 

  • 60,7 százalék volt a digitális vásárlások aránya, miközben 
  • a pénztári jegyvásárlás részesedése mára 35 százalék közelébe csökkent.

A MÁV vezérigazgatója szerint a számok világosan megmutatják, merre kell mennie a vállalatnak.

Ez elég világosan mutatja, merre változnak az utazási szokások – és azt is, merre kell továbbmennünk

– fogalmazott.

Hegyi szerint az utasok egyre inkább azt várják el, hogy utazásukat egyszerűen és gyorsan, sorban állás nélkül intézhessék.

Továbbra is Bécs az élen

A legkedveltebb külföldi úticél továbbra is az osztrák főváros. Hasonlóan a tavalyi évhez 2026 első hat hónapjában Bécsbe több mint 204 ezer utas utazott, tavaly  pedig összesen 396 ezren utaztak, amelyből 239 ezren már az egyszerű és gyors online felületeken intézték a jegyvásárlást.

A népszerűségi listán a következő helyeket Pozsony és München foglalja el. A menetrendi kínálat igazodik az igényekhez: Bécsbe óránként, míg Pozsonyba és Münchenbe kétóránként indulnak közvetlen járatok Budapestről – derül ki a MÁV kapcsolódó közleményéből.

A nemzetközi jegyek is bekerültek a MÁVPluszba

Ennek az utóbbi iránynak fontos lépése volt, hogy júniusban a MÁV a nemzetközi jegyvásárlást is elérhetővé tette a MÁVPlusz alkalmazásban. Azóta a nappali nemzetközi vonatokra is megvásárolhatók a jegyek az applikáción keresztül.

A rendszer egyik előnye, hogy olyan kisebb állomásokról induló utazások esetében is használható, ahol nincs nemzetközi pénztár.

A digitalizáció a MÁV vezetése szerint így nem önmagáért való technológiai fejlesztés, hanem az utazás egyszerűsítésének eszköze.

A társaság ezért a MÁVPlusz további fejlesztésén dolgozik, azzal a céllal, hogy az utasok minél több utazást néhány kattintással meg tudjanak tervezni és el tudjanak intézni.

Reneszánszát éli a nemzetközi vonatozás

A vezérigazgató szerint nemcsak a digitális jegyvásárlás, hanem maga a nemzetközi vasúti utazás is erősödik.

A START Europa ajánlatot az idei év első hét hónapjában már 550 ezren választották, ami 28 ezerrel több, mint egy évvel korábban. A 2020-ban elindított konstrukcióval jelenleg már 16 ország érhető el, miközben a jegyek online, a nap 24 órájában megvásárolhatók.

Hegyi Zsolt szerint a folyamat így kettős: egyre több úti cél válik elérhetővé vasúton, miközben az utazás megszervezése is egyre egyszerűbbé válik.

A MÁV számai alapján tehát az utasok egyre nagyobb része már digitálisan intézi nemzetközi utazását, a társaság pedig erre a változásra építi szolgáltatásfejlesztését.

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