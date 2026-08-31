Frank Füredi azonnali hatállyal lemondott az MCC Brussels ügyvezető igazgatói posztjáról, miután állítása szerint a brüsszeli intézet magyarországi finanszírozása elapadt, emiatt munkatársak maradtak fizetés nélkül, és több program végrehajtása is ellehetetlenült. Hétfőn az MCC vezetésének küldött levelében Füredi súlyos szerződésszegésre hivatkozott. A brüsszeli szervezet pénzügyi gondjai már közvetlen következményei lehetnek annak az átalakításnak, melynek során a Tisza-kormány megszüntette az MCC korábbi kiemelt alapítványi státuszát és állami finanszírozását.

Azonnal lemondott az MCC Brussels vezetője: nem jut pénz a bérekre, munkatársak maradtak fizetés nélkül, projektek lógnak a levegőben / Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

Füredi azt írta, hogy munkaszerződését „kizárólag a munkáltatónak felróható súlyos okból” szünteti meg. Érvelése szerint az MCC tartósan nem biztosította a szerződésben vállalt forrásokat, ezért a felek közötti kötelezettségek helyrehozhatatlanul sérültek. A levél szerint

az elmaradó pénzek miatt az MCC Brussels egyes dolgozói nem kapták meg járandóságukat, miközben a szervezet több vállalt projektet sem tudott végrehajtani.

Füredi azt írta, hogy a kollégák a megállapodás szerinti finanszírozás nélkül nem tudnak dolgozni, és egy részük súlyos anyagi nehézségekkel szembesül – számolt be róla a Politico.

Szinte teljesen Budapestről finanszírozták az MCC Brussels működését

Az MCC Brussels 2022-ben jött létre, és rövid idő alatt a brüsszeli jobboldali-konzervatív politikai és szellemi hálózat egyik látható szereplőjévé vált. Rendezvényein és kiadványaiban rendszeresen foglalkozott migrációval, genderkérdésekkel, választási beavatkozással, illetve az európai populizmus védelmével, és programokat szervezett az Európai Parlament Patrióták Európáért képviselőcsoportjával is.

A brüsszeli intézet azonban pénzügyileg erősen függött a magyarországi Mathias Corvinus Collegiumtól. A Politico szerint

működését szinte teljes egészében a budapesti szervezet támogatása fedezte.

Ez azért vált kritikus problémává, mert az MCC magyarországi finanszírozási modellje a 2026-os kormányváltás után alapjaiban változott meg. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy az állam a Mathias Corvinus Alapítvány, a Batthyány Lajos Alapítvány és a Kék Bolygó Alapítvány közfeladatait átveszi, az érintett szervezetek pedig elveszítik kiemelt közérdekű vagyonkezelő alapítványi státuszukat és az ehhez kapcsolódó állami támogatást.