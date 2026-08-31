Azonnal lemondott az MCC Brussels vezetője: nem jut pénz a bérekre, munkatársak maradtak fizetés nélkül, projektek lógnak a levegőben
Frank Füredi azonnali hatállyal lemondott az MCC Brussels ügyvezető igazgatói posztjáról, miután állítása szerint a brüsszeli intézet magyarországi finanszírozása elapadt, emiatt munkatársak maradtak fizetés nélkül, és több program végrehajtása is ellehetetlenült. Hétfőn az MCC vezetésének küldött levelében Füredi súlyos szerződésszegésre hivatkozott. A brüsszeli szervezet pénzügyi gondjai már közvetlen következményei lehetnek annak az átalakításnak, melynek során a Tisza-kormány megszüntette az MCC korábbi kiemelt alapítványi státuszát és állami finanszírozását.
Füredi azt írta, hogy munkaszerződését „kizárólag a munkáltatónak felróható súlyos okból” szünteti meg. Érvelése szerint az MCC tartósan nem biztosította a szerződésben vállalt forrásokat, ezért a felek közötti kötelezettségek helyrehozhatatlanul sérültek. A levél szerint
az elmaradó pénzek miatt az MCC Brussels egyes dolgozói nem kapták meg járandóságukat, miközben a szervezet több vállalt projektet sem tudott végrehajtani.
Füredi azt írta, hogy a kollégák a megállapodás szerinti finanszírozás nélkül nem tudnak dolgozni, és egy részük súlyos anyagi nehézségekkel szembesül – számolt be róla a Politico.
Szinte teljesen Budapestről finanszírozták az MCC Brussels működését
Az MCC Brussels 2022-ben jött létre, és rövid idő alatt a brüsszeli jobboldali-konzervatív politikai és szellemi hálózat egyik látható szereplőjévé vált. Rendezvényein és kiadványaiban rendszeresen foglalkozott migrációval, genderkérdésekkel, választási beavatkozással, illetve az európai populizmus védelmével, és programokat szervezett az Európai Parlament Patrióták Európáért képviselőcsoportjával is.
A brüsszeli intézet azonban pénzügyileg erősen függött a magyarországi Mathias Corvinus Collegiumtól. A Politico szerint
működését szinte teljes egészében a budapesti szervezet támogatása fedezte.
Ez azért vált kritikus problémává, mert az MCC magyarországi finanszírozási modellje a 2026-os kormányváltás után alapjaiban változott meg. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy az állam a Mathias Corvinus Alapítvány, a Batthyány Lajos Alapítvány és a Kék Bolygó Alapítvány közfeladatait átveszi, az érintett szervezetek pedig elveszítik kiemelt közérdekű vagyonkezelő alapítványi státuszukat és az ehhez kapcsolódó állami támogatást.
A kormány álláspontja szerint az alapítványok továbbra is működhetnek más szervezeti formában, gyűjthetnek magánforrásokat és szervezhetnek programokat, de a korábbi állami vagyonból finanszírozott rendszer nem marad fenn.
Az MCC több százmilliárdos vagyona is érintett
Az átalakítás messze nem csupán az oktatási programokat érinti. Az MCC 2025-ös beszámolója szerint az alapítvány vagyona mintegy 566 milliárd forint volt, amelynek meghatározó részét Mol- és Richter-részvénycsomagok, a Libri Csoportban fennálló érdekeltség , pénzügyi befektetések, állampapírok és ingatlanok alkották. Az alapítvány még 2020-ban kapta meg az államtól a Mol és a Richter részvényeinek 10-10 százalékát. Az ezek után járó osztalék az MCC működésének egyik legfontosabb bevételi forrásává vált, ebből finanszírozták többek között a tehetséggondozó hálózatot és a nemzetközi programokat.
A kormányváltás után azonban olyan intézkedés született, amelynek következtében az MCC már nem jutott hozzá a részvények osztalékához. Július végén pedig megszűnt a nem felsőoktatási közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványi forma is. A kormány közlése szerint
a megszűnő alapítványokból összesen több mint 3000 milliárd forintnyi vagyon kerül vissza az államhoz, aminek közel egyötödét tehette ki az MCC könyveiben szereplő vagyon.
Magyar Péter korábban azzal indokolta a változtatást, hogy szerinte a korábbi rendszerben összekeveredett a pártpolitikai finanszírozás és az állami pénzköltés. A miniszterelnök azt is közölte, hogy a tehetséggondozási, oktatási, kutatási és más tényleges közfeladatokat továbbra is fenn akarják tartani. Ezek a kijelentések a kormány politikai és jogi álláspontját tükrözik; az MCC és korábbi vezetői vitatták, hogy a szervezet működése ilyen módon minősíthető lenne.
Brüsszelben már korábban is nehéz helyzetbe került a szervezet
Az MCC Brussels számára a finanszírozás elvesztése mellett egy másik probléma is megoldásra vár. Júniusban az Európai Unió lobbistákat és érdekérvényesítő szervezeteket nyilvántartó átláthatósági rendszerében felfüggesztették a szervezet tagságát. Ennek egyik lehetséges következménye, hogy az intézet korlátozottabban férhet hozzá az Európai Parlament épületeihez és rendezvényeihez. Az MCC Brussels tagadta, hogy szabálytalanság történt volna a regisztrációjában, és politikai-ideológiai indíttatásúnak nevezte a döntést.
A szervezet korábban azt közölte, hogy alternatív finanszírozási forrásokat keres, és a magyarországi állami támogatási rendszer megváltozása ellenére is folytatni akarja brüsszeli tevékenységét. Füredi azonban most úgy fogalmazott: azért mond fel azonnali hatállyal, mert szerinte csak így marad szabad keze ahhoz, hogy tovább képviselje azokat az értékeket, amelyekért az MCC Brussels létrejött. Hogy maga a brüsszeli intézet milyen formában tud tovább működni, az elsősorban attól függhet, sikerül-e a korábbi budapesti támogatást más finanszírozási forrásokkal pótolnia.