Magyarország is versenyben, új lehetőségeket hozhat egy kínai óriás a MediaMarktnak – interjú a vállalat hazai ügyvezetőjével

Soha nem adott el annyi ventilátort és klímaberendezést a MediaMarkt Magyarországon, mint a június eleji hőhullám idején. A kereslet megugrása erős kétszámjegyű növekedést hozott a hűtési termékek forgalmában – mondta a Világgazdaságnak Szilágyi Gábor.

Szilágyi Gábor: a MediaMarkt előtt a tulajdonosi háttér átalakulása is új lehetőségeket nyithat / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az ügyvezető igazgató szerint a vállalat elegendő készlettel készült a rendkívüli időszakra, ezért nem alakult ki általános áruhiány. A roham ugyanakkor már megközelítette az ellátási lehetőségek határát – fogalmazott.

A műszaki áruházlánc az idén először a split klímákkal is megjelent a magyar piacon. Korábban csak ventilátorokat és mobil klímaberendezéseket kínált, az új kategóriához azonban már beszerelési szolgáltatás is kapcsolódik. A cég vállalása szerint a megvásárolt berendezéseket tíz napon belül felszerelik.

A futball-világbajnokság megmozgatta a televíziópiacot

Nem kizárólag az időjárás segítette a MediaMarkt első féléves forgalmát. Szilágyi Gábor szerint az év egyik legfontosabb kereskedelmi eseménye a futball-világbajnokság volt, amely már májustól érezhetően növelte a televíziók iránti keresletet.

A forgalom júniusban érte el a csúcsát, majd júliusban fokozatosan lecsengett. Nemcsak a televíziók, hanem a hozzájuk kapcsolódó termékek, köztük a különböző hangtechnikai eszközök eladásai is emelkedtek. A háztartási nagygépek piacát más tényezők mozgatták. Az ügyvezető szerint

a választások előtt kiosztott állami juttatásokból származó többletjövedelem egy része megjelent a kiskereskedelemben, ez eddig jellemzően négyévente gyakorlatilag megismétlődött.

Ennek hatása különösen februárban, márciusban és áprilisban volt érzékelhető. Szilágyi Gábor úgy látja, hogy a háztartások a pluszforrások egy részét tartós fogyasztási cikkekre költötték, ami

a mosógépek,

hűtőszekrények

és beépíthető konyhai gépek

értékesítését is segítette. Ehhez társult a kedvezményes, háromszázalékos lakáshitel hatása: az ingatlanvásárlások és költözések rendszerint új háztartási gépek beszerzésével is együtt járnak.

A labdarúgó világbajnokság miatt a televíziók eladása is jelentősen megnőtt / Fotó: Kallus György

Egy termékkör látványosan lemaradt

Miközben több meghatározó kategória erősödött az első fél évben, az elektromos rollerek értékesítése visszaesett. A MediaMarkt vezetője ezt elsősorban a balesetekről és a járművek veszélyeiről szóló hírekkel, valamint a készülő szabályozás körüli bizonytalansággal magyarázta. Felhívta a figyelmet,

a vállalat a kategóriát nem vezeti ki, inkább a biztonságos használat feltételeire helyezné a hangsúlyt.

Szilágyi Gábor szerint megfelelő rollerrel, védőfelszereléssel és biztosítással ezek az eszközök továbbra is használhatók, a vásárlóknak azonban segítségre van szükségük a megfelelő termék és kiegészítők kiválasztásához. A piac jövőjét jelentősen befolyásolhatja, milyen

műszaki

és közlekedési

feltételeket határoz meg az új szabályozás. A bizonytalanság addig is visszatarthatja azokat a vásárlókat, akik nem tudják, hogy a kiválasztott járműre milyen előírások vonatkoznak majd.