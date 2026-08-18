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Magyarország is versenyben, új lehetőségeket hozhat egy kínai óriás a MediaMarktnak – interjú a vállalat hazai ügyvezetőjével

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Magyarország is versenyben van azért, hogy a kínai JD.com egyik regionális logisztikai központjává váljon. Szilágyi Gábor, a MediaMarkt magyarországi ügyvezető igazgatója a Világgazdaságnak arról is beszélt, mi pörgette fel az áruházlánc első féléves forgalmát, melyik termékkör teljesített gyengébben, és meddig tartottak volna ki a készletek a hőhullámban.
Zováthi Domokos
2026.08.18, 06:00

Soha nem adott el annyi ventilátort és klímaberendezést a MediaMarkt Magyarországon, mint a június eleji hőhullám idején. A kereslet megugrása erős kétszámjegyű növekedést hozott a hűtési termékek forgalmában – mondta a Világgazdaságnak Szilágyi Gábor.

 

MediaMarkt Szilágyi Gábor igazgató
Szilágyi Gábor: a MediaMarkt előtt a tulajdonosi háttér átalakulása is új lehetőségeket nyithat / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az ügyvezető igazgató szerint a vállalat elegendő készlettel készült a rendkívüli időszakra, ezért nem alakult ki általános áruhiány. A roham ugyanakkor már megközelítette az ellátási lehetőségek határát – fogalmazott.

A műszaki áruházlánc az idén először a split klímákkal is megjelent a magyar piacon. Korábban csak ventilátorokat és mobil klímaberendezéseket kínált, az új kategóriához azonban már beszerelési szolgáltatás is kapcsolódik. A cég vállalása szerint a megvásárolt berendezéseket tíz napon belül felszerelik.

A futball-világbajnokság megmozgatta a televíziópiacot

Nem kizárólag az időjárás segítette a MediaMarkt első féléves forgalmát. Szilágyi Gábor szerint az év egyik legfontosabb kereskedelmi eseménye a futball-világbajnokság volt, amely már májustól érezhetően növelte a televíziók iránti keresletet.

A forgalom júniusban érte el a csúcsát, majd júliusban fokozatosan lecsengett. Nemcsak a televíziók, hanem a hozzájuk kapcsolódó termékek, köztük a különböző hangtechnikai eszközök eladásai is emelkedtek. A háztartási nagygépek piacát más tényezők mozgatták. Az ügyvezető szerint

a választások előtt kiosztott állami juttatásokból származó többletjövedelem egy része megjelent a kiskereskedelemben, ez eddig jellemzően négyévente gyakorlatilag megismétlődött.

Ennek hatása különösen februárban, márciusban és áprilisban volt érzékelhető. Szilágyi Gábor úgy látja, hogy a háztartások a pluszforrások egy részét tartós fogyasztási cikkekre költötték, ami

  • a mosógépek,
  • hűtőszekrények
  • és beépíthető konyhai gépek

értékesítését is segítette. Ehhez társult a kedvezményes, háromszázalékos lakáshitel hatása: az ingatlanvásárlások és költözések rendszerint új háztartási gépek beszerzésével is együtt járnak.

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A labdarúgó világbajnokság miatt a televíziók eladása is jelentősen megnőtt / Fotó: Kallus György

Egy termékkör látványosan lemaradt

Miközben több meghatározó kategória erősödött az első fél évben, az elektromos rollerek értékesítése visszaesett. A MediaMarkt vezetője ezt elsősorban a balesetekről és a járművek veszélyeiről szóló hírekkel, valamint a készülő szabályozás körüli bizonytalansággal magyarázta. Felhívta a figyelmet,

a vállalat a kategóriát nem vezeti ki, inkább a biztonságos használat feltételeire helyezné a hangsúlyt.

Szilágyi Gábor szerint megfelelő rollerrel, védőfelszereléssel és biztosítással ezek az eszközök továbbra is használhatók, a vásárlóknak azonban segítségre van szükségük a megfelelő termék és kiegészítők kiválasztásához. A piac jövőjét jelentősen befolyásolhatja, milyen

  • műszaki
  • és közlekedési

feltételeket határoz meg az új szabályozás. A bizonytalanság addig is visszatarthatja azokat a vásárlókat, akik nem tudják, hogy a kiválasztott járműre milyen előírások vonatkoznak majd.

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Nem alkalmazna azonos szabályokat a saját és a bérelhető elektromos rollerekre a fővárosi közlekedésszervező. A BKK szerint a fejvédő minden esetben növeli a biztonságot, kötelezővé tétele azonban jelentősen visszavethetné a közösségi rollerek használatát.

Szilágyi Gábor MediaMarkt ügyvezető igazgató
 A rollerpiac jövőjét jelentősen befolyásolhatja, milyenműszakiés közlekedésifeltételeket határoz meg az új szabályozás / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Magyarország is versenyben, mint regionális logisztikai központ

A MediaMarkt előtt a tulajdonosi háttér átalakulása is új lehetőségeket nyithat. A kínai JD.com a MediaMarkt és a Saturn áruházakat működtető német Ceconomy megszerzésére készül, a tranzakció azonban még nem zárult le. Jelenleg az európai uniós jóváhagyási eljárások zajlanak.

Az Európai Bizottság május végén mélyreható vizsgálatot indított az ügyben. A testület előzetes aggálya szerint a JD.com olyan, unión kívüli támogatásokban részesülhetett, amelyek torzíthatják az európai belső piacot. Az eljárás megindítása önmagában még nem jelenti azt, hogy a bizottság megakadályozza az üzletet.

A két vállalat a lezárás előtt már megkezdte annak vizsgálatát, milyen területeken működhetnek együtt a jövőben. Szilágyi Gábor szerint

Magyarország lehetséges regionális logisztikai központként is szerepel a vizsgált helyszínek között, végleges döntés azonban még nem született.

A magyar leányvállalat mellett szólhat, hogy logisztikai rendszere a MediaMarkt több más országban működő egységéhez képest fejlett, miközben Magyarországon és a környező országokban egyre több kínai vállalat jelenik meg. Az együttműködés elsősorban az informatikára, a logisztikára és a két társaság tudásának megosztására terjedhet ki.

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A kínai JD.com többségi tulajdonszerzése nem veszélyezteti a vállalat függetlenségét, hanem felgyorsítja az áruházlánc már korábban kijelölt stratégiáját – mondta lapunknak Szilágyi Gábor, a MediaMarkt hazai igazgatója. Az ázsiai cégcsoport a világ egyik legnagyobb e-kereskedelmi szereplője, és logisztikai, illetve IT-kapacitásokat hoz Európába, amelyekből a MediaMarkt és a vásárlók is profitálhatnak.

Nem jön kínai áradat a MediaMarkt polcaira

A tulajdonosváltás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a MediaMarkt üzleteit elárasztják a JD.com által forgalmazott kínai termékek – hangsúlyozta Szilágyi Gábor. A két vállalat kereskedelmi tevékenysége jelenleg elkülönül egymástól. A JD.com Joybuy néven építi saját európai online piacterét,

a MediaMarkt azonban nem vásárol árut ettől a platformtól, és nem is értékesít termékeket rajta. A magyarországi áruházlánc saját beszerzési és kereskedelmi stratégiával rendelkezik, és továbbra is maga dönt arról, mely márkákkal dolgozik együtt.

Az ügyvezető szerint a tranzakció miatt a magyarországi munkavállalóknál és a helyi menedzsmentben sem történt változás, és később sem számít jelentős személyi átalakításra. A tulajdonosjelölt megjelenésének első kézzelfogható magyarországi következménye így nem a bolti kínálat átrendeződése, hanem egy lehetséges regionális logisztikai szerep lehet.

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Érdekes képet fest a hazai családok iskolakezdési felkészüléséről és vásárlási stratégiáiról a MediaMarkt és az Europion friss, országos reprezentatív felmérése. A kutatásból kiderül, hogy a szülők 55 százaléka idén is valamilyen műszaki eszközt vásárolna gyermekének, miközben csaknem minden második attól tart, hogy megfelelő digitális háttér nélkül gyermeke hátrányba kerülhet az iskolában. A MediaMarkt felmérése ugyanakkor egy új vásárlói trendet is kirajzol: a szülők döntéseiben idén először a termék minősége és megbízhatósága fontosabb szempont lett, mint az ár.

 

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