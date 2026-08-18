Magyarország is versenyben, új lehetőségeket hozhat egy kínai óriás a MediaMarktnak – interjú a vállalat hazai ügyvezetőjével
Soha nem adott el annyi ventilátort és klímaberendezést a MediaMarkt Magyarországon, mint a június eleji hőhullám idején. A kereslet megugrása erős kétszámjegyű növekedést hozott a hűtési termékek forgalmában – mondta a Világgazdaságnak Szilágyi Gábor.
Az ügyvezető igazgató szerint a vállalat elegendő készlettel készült a rendkívüli időszakra, ezért nem alakult ki általános áruhiány. A roham ugyanakkor már megközelítette az ellátási lehetőségek határát – fogalmazott.
A műszaki áruházlánc az idén először a split klímákkal is megjelent a magyar piacon. Korábban csak ventilátorokat és mobil klímaberendezéseket kínált, az új kategóriához azonban már beszerelési szolgáltatás is kapcsolódik. A cég vállalása szerint a megvásárolt berendezéseket tíz napon belül felszerelik.
A futball-világbajnokság megmozgatta a televíziópiacot
Nem kizárólag az időjárás segítette a MediaMarkt első féléves forgalmát. Szilágyi Gábor szerint az év egyik legfontosabb kereskedelmi eseménye a futball-világbajnokság volt, amely már májustól érezhetően növelte a televíziók iránti keresletet.
A forgalom júniusban érte el a csúcsát, majd júliusban fokozatosan lecsengett. Nemcsak a televíziók, hanem a hozzájuk kapcsolódó termékek, köztük a különböző hangtechnikai eszközök eladásai is emelkedtek. A háztartási nagygépek piacát más tényezők mozgatták. Az ügyvezető szerint
a választások előtt kiosztott állami juttatásokból származó többletjövedelem egy része megjelent a kiskereskedelemben, ez eddig jellemzően négyévente gyakorlatilag megismétlődött.
Ennek hatása különösen februárban, márciusban és áprilisban volt érzékelhető. Szilágyi Gábor úgy látja, hogy a háztartások a pluszforrások egy részét tartós fogyasztási cikkekre költötték, ami
- a mosógépek,
- hűtőszekrények
- és beépíthető konyhai gépek
értékesítését is segítette. Ehhez társult a kedvezményes, háromszázalékos lakáshitel hatása: az ingatlanvásárlások és költözések rendszerint új háztartási gépek beszerzésével is együtt járnak.
Egy termékkör látványosan lemaradt
Miközben több meghatározó kategória erősödött az első fél évben, az elektromos rollerek értékesítése visszaesett. A MediaMarkt vezetője ezt elsősorban a balesetekről és a járművek veszélyeiről szóló hírekkel, valamint a készülő szabályozás körüli bizonytalansággal magyarázta. Felhívta a figyelmet,
a vállalat a kategóriát nem vezeti ki, inkább a biztonságos használat feltételeire helyezné a hangsúlyt.
Szilágyi Gábor szerint megfelelő rollerrel, védőfelszereléssel és biztosítással ezek az eszközök továbbra is használhatók, a vásárlóknak azonban segítségre van szükségük a megfelelő termék és kiegészítők kiválasztásához. A piac jövőjét jelentősen befolyásolhatja, milyen
- műszaki
- és közlekedési
feltételeket határoz meg az új szabályozás. A bizonytalanság addig is visszatarthatja azokat a vásárlókat, akik nem tudják, hogy a kiválasztott járműre milyen előírások vonatkoznak majd.
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Magyarország is versenyben, mint regionális logisztikai központ
A MediaMarkt előtt a tulajdonosi háttér átalakulása is új lehetőségeket nyithat. A kínai JD.com a MediaMarkt és a Saturn áruházakat működtető német Ceconomy megszerzésére készül, a tranzakció azonban még nem zárult le. Jelenleg az európai uniós jóváhagyási eljárások zajlanak.
Az Európai Bizottság május végén mélyreható vizsgálatot indított az ügyben. A testület előzetes aggálya szerint a JD.com olyan, unión kívüli támogatásokban részesülhetett, amelyek torzíthatják az európai belső piacot. Az eljárás megindítása önmagában még nem jelenti azt, hogy a bizottság megakadályozza az üzletet.
A két vállalat a lezárás előtt már megkezdte annak vizsgálatát, milyen területeken működhetnek együtt a jövőben. Szilágyi Gábor szerint
Magyarország lehetséges regionális logisztikai központként is szerepel a vizsgált helyszínek között, végleges döntés azonban még nem született.
A magyar leányvállalat mellett szólhat, hogy logisztikai rendszere a MediaMarkt több más országban működő egységéhez képest fejlett, miközben Magyarországon és a környező országokban egyre több kínai vállalat jelenik meg. Az együttműködés elsősorban az informatikára, a logisztikára és a két társaság tudásának megosztására terjedhet ki.
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A kínai JD.com többségi tulajdonszerzése nem veszélyezteti a vállalat függetlenségét, hanem felgyorsítja az áruházlánc már korábban kijelölt stratégiáját – mondta lapunknak Szilágyi Gábor, a MediaMarkt hazai igazgatója. Az ázsiai cégcsoport a világ egyik legnagyobb e-kereskedelmi szereplője, és logisztikai, illetve IT-kapacitásokat hoz Európába, amelyekből a MediaMarkt és a vásárlók is profitálhatnak.
Nem jön kínai áradat a MediaMarkt polcaira
A tulajdonosváltás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a MediaMarkt üzleteit elárasztják a JD.com által forgalmazott kínai termékek – hangsúlyozta Szilágyi Gábor. A két vállalat kereskedelmi tevékenysége jelenleg elkülönül egymástól. A JD.com Joybuy néven építi saját európai online piacterét,
a MediaMarkt azonban nem vásárol árut ettől a platformtól, és nem is értékesít termékeket rajta. A magyarországi áruházlánc saját beszerzési és kereskedelmi stratégiával rendelkezik, és továbbra is maga dönt arról, mely márkákkal dolgozik együtt.
Az ügyvezető szerint a tranzakció miatt a magyarországi munkavállalóknál és a helyi menedzsmentben sem történt változás, és később sem számít jelentős személyi átalakításra. A tulajdonosjelölt megjelenésének első kézzelfogható magyarországi következménye így nem a bolti kínálat átrendeződése, hanem egy lehetséges regionális logisztikai szerep lehet.
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