A szomszédaink megmutatták, mibe kerülhet, ha Magyar Péteren nem könyörül meg Brüsszel – így néz ki a játszma

Költ az állam, vagy nem, ez jelentős hatást gyakorolhat egy ország gazdasági növekedésére. Három szomszédunk is megszorításokra kényszerült az Európai Unió túlzottdeficit-eljárása (EDP) következtében. Magyarország ellen is folyik ilyen eljárás (a verdiktet az év végén mondja ki az Európai Bizottság az új kormány költségvetési terveinek ismeretében) – így van jelző értéke annak, miként teljesített a szomszédok gazdasága. Van friss és összehasonlítható információ: az Eurostat pénteken közölte adatsorát az EU-tagállamok második negyedéves GDP-teljesítményéről.

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A három megszorító állam: Románia, Szlovákia és Ausztria. A legdurvább visszafogáson sok év elképesztő túlköltekezése után Románia megy keresztül.

Magyar Péter azt ígérte: a költségvetést nem klasszikus megszorításokkal kívánják rendbehozni, hanem az állami pazarlás megszüntetésével, a visszatartott EU-pénzek megszerzésével és az alacsonyabb finanszírozási költségekkel. Lehetséges-e elkerülni a megszorításokat anélkül, hogy Brüsszelt nagyobb engedékenységre bírják? Ez a jövő kérdése. Mindenesetre addig megnézhetjük, hogyan teljesítenek a megszorító államok a szomszédunkban.

A friss adatok szerint az Európai Unió szintjén a második negyedévben 1,2 százalékos éves növekedésre futotta,

Magyarország ezt meghaladta 1,6 százalékos növekedésével,

Ausztriának és Szlovákiának ennek csak a felére futotta,

Románia pedig 2 százalékos visszaesést jelentett,

bár ezt megédesítette valamelyest, hogy legalább az előző negyedévhez képest már nem estek tovább – jelentette az Eurostat.

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A román eset nem csak azért kiugró, mert éveken keresztül hatalmas költségvetési deficitekkel „ápolták" az életszínvonalat, annak ellenére, hogy folyt már ellenük az EDP. Azért is, mert a jelenleg EDP alatt álló tíz tagállam mindegyikénél korábban, 2020-ban indult meg ellenük az eljárás. Amit a most érvényes brüsszeli felszólítás szerint 2030-ra kell befejezniük : ez összesen 10 év. (Az EDP célja minden esetben: a GDP 3 százaléka alá szorítani a költségvetés hiányát, és lejjebb az államadósságot, ahol ez magasabb, a 60 százalékos korlát alá.)