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melegrekord
harmadfokú hőségriasztás
Magyar Péter

Itt lehet az új abszolút melegrekord Magyarországon: pokoli hőség csapott le Budapestre, 43 fokot mért az OMSZ

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Egyelőre nem enyhül az időjárás, továbbra is országszerte tombol a hőség. Az áram- és vízellátás mindenhol stabil, azonban több vasút és HÉV vonalon sebességkorlátozás van érvényben, valamint számos tűzesetről is beszámoltak. A kormányfő mindeközben arra figyelmeztetett, hogy megdőlhet az abszolút melegrekord.
VG
2026.08.05, 18:16
Frissítve: 2026.08.05, 18:45

Országosan 40, Budapesten 43 Celsius-fok volt a legmagasabb hőmérséklet szerda délután, csapadék esélye kizárt – közölte a kormány szerdán 16 órakor, a kormany.hu oldalon közzétett gyorsjelentésében.

Itt lehet az új abszolút melegrekord Magyarországon
Itt lehet az új abszolút melegrekord Magyarországon / Fotó: csikiphoto

A meleg ellenére nincsenek nagyobb fennakadások

A kormány jelentése szerint a szociális ellátórendszerben a korábbi beszámoló közzététele óta nem történt rendkívüli esemény, túlhevülés miatt pedig egy beteg szorult ellátásra.

Az E.On áramszolgáltató által kihirdetett áramszünetek ideje alatt az elrendelt II. és III. fokú hőségriadó helyzetben mobil áramforrásról, vagy aggregátorról üzemeltetik a víztermelő kutakat és az ivóvíz tisztítási technológiát, illetve a szennyvíztisztító átemelőket és szennyvíztisztító telepeket.

A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. szolgáltatási területén a megtett intézkedéseknek, a közzétett figyelemfelhívásoknak, valamint az elrendelt vízkorlátozásoknak köszönhetően

az ivóvízfelhasználás mérséklődött, a vízellátás helyreállt, vízhiány egyik településen sem tapasztalható.

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Tiszabura településen a folyamatos ivóvíz ellátása érdekében a víziközmű szolgáltató továbbra is biztosít a település részére két lajtoskocsit, továbbá a Tóparti Otthon Szociális Intézménynél egy további lajtoskocsit. A település megnövekedett vízigényét kiszolgáló új kút kivitelezése folyamatban van.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jelentése szerint 17 erdő- és vegetációtűzről érkezett bejelentés.

Székesfehérvár külterületén 150 hektáron száraz avar ég, mely egy Mol telepet veszélyeztet, a tűz oltása folyamatban van.

Dédestapolcsány külterületén ég az aljnövényzet, a tűz oltása folyamatban van. A tűz felderítésében egy rendőrségi, az oltásban pedig egy honvédségi helikopter is közreműködik

A Paksi Atomerőmű aktuális villamosenergia-termelési kapacitása jelenleg 230 megawatt.

1341 helyszínen történt vízosztás, 794 helyszínen pedig párakapu üzemel.

Bombákat találtak

Budapest XXII. kerületében, a Dunában, a parttól mintegy 25 méterre – nem hajózási útvonalon található – két darab, feltehetőleg amerikai, 250-500 kg-os légibombát találtak. A Magyar Honvédség Tűzszerész Szolgálata búvár tűzszerész bevonásával vizsgálja a tárgyakat.

Figyelmeztetett a kormányfő

„Ma megdőlhet az abszolút melegrekord, perzselő forróság van, több helyen 42 fok körül jár a hőmérséklet.
Kérem, hogy mindenki figyeljen az idősekre, a gyerekekre, a betegekre, az egyedül és az utcán élőkre!” − írta Magyar Péter egy Facebook-bejegyzésében.

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