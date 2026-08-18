Túl keveset kért, ezért bukott el egy állami tendert Mészáros Lőrinc cége
Fordulat történt a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet csaknem negyedmilliárd forintos flottatenderén: a korábban nyertesnek kiválasztott, Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Mészáros M1 Autókereskedő Kft. és a Mercarius Flottakezelő Kft. közös ajánlatát végül érvénytelenítették. A páros azért esett ki, mert a kiíró szerint aránytalanul alacsony árat adott, és nem tudta megfelelően megindokolni, hogy az ajánlat ennek ellenére teljesíthető. A megbízást így a következő legkedvezőbb ajánlatot adó LeasePlan Hungária kapta meg.
A Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet tartós és eseti gépjárműbérlésre keresett szolgáltatót. Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerbe április végén feltöltött első bírálati összegzés még a Mercarius és a Mészáros M1 párosát hozta ki győztesnek, miután ők adták a legalacsonyabb ajánlatot. A kiíró ekkor velük készült megkötni a közel 250 millió forintos szerződést.
A LeasePlan ajánlatának teljes körű vizsgálatára ebben a szakaszban nem került sor, mert az drágább volt a két közös ajánlattevőénél. A tenderen indult a DUNA AUTÓ Zrt. is, az ő ajánlatukat azonban azért érvénytelenítették, mert a társaság nem fizette be határidőre az előírt ajánlati biztosítékot – írta meg az Átlátszó.
Egy versenytárs támadta meg az eredményt
A szerződéskötés azonban nem történt meg az első eredmény alapján. Az eljárással kapcsolatban előzetes vitarendezési kérelem érkezett, amelyben azt kifogásolták, hogy a Mercarius és a Mészáros M1 ajánlata irreálisan alacsony lehetett, ezt pedig a kiíró korábban nem vizsgálta meg kellő részletességgel. A beadványban ezért ennek pótlását kérték a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézettől.
A kiíró ezután visszalépett a közbeszerzés bírálati szakaszába, és újra megvizsgálta az ajánlatokat.
A június elején az EKR-be feltöltött második bírálati összegzés szerint a Mercarius és a Mészáros M1 közös ajánlatát végül érvénytelennek minősítették.
Az indoklás szerint az ajánlat aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmazott, a két társaság pedig nem adott olyan indoklást, amely megfelelően cáfolta volna az ezzel kapcsolatos aggályokat. A döntés tehát nem pusztán azon alapult, hogy a páros olcsóbban vállalta volna a szolgáltatást a riválisainál, hanem azon, hogy a kiíró a felülvizsgálat után nem találta kellően alátámasztottnak az alacsony árat.
A második helyezett kapta meg a 234 milliós szerződést
A Mercarius–Mészáros M1 páros kiesése után a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet a következő helyen álló ajánlatot vizsgálta meg teljes körűen. A LeasePlan Hungária ajánlatát érvényesnek találták, így végül ez a társaság lett a tender nyertese.
A megjelent eredménytájékoztató szerint
a LeasePlannel 233 969 316 forint értékű, 36 hónapra szóló szerződést kötnek.
A közbeszerzés végkimenetele így éppen az ellenkezője lett annak, amit az április végén közzétett első eredmény alapján várni lehetett.
Korábban a Mészáros M1 és a Mercarius már nyerésre állt a tenderen. Az első bírálati összegzés abban az időszakban jelent meg, amikor sajtóhírek szóltak arról, hogy a Mészáros M1-et is érintő korábbi flottatenderek ügyében nyomozás folyik. A Mészáros M1 eközben más közbeszerzéseken továbbra is szerzett megbízásokat: a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem számára egy új középvezetői személyautót adhat tartós bérletbe 48 hónapra, az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Kft. pedig négy járművet bérelhet a Mészáros M1-től és a Mészáros M1 Szerviz Kft.-től.