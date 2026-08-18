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tender
Mészáros Lőrinc
flotta

Túl keveset kért, ezért bukott el egy állami tendert Mészáros Lőrinc cége

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Már nyertesnek hirdették ki a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Mészáros M1 Autókereskedő Kft. és a Mercarius közös ajánlatát egy állami flottatenderen, végül mégsem ők kapták a megbízást. Mészáros Lőrinc cégének tenderét egy versenytárs kifogása után újravizsgálták, és aránytalanul alacsony ár miatt érvénytelenítették az ajánlatot.
VG
2026.08.18, 10:38
Frissítve: 2026.08.18, 11:06

Fordulat történt a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet csaknem negyedmilliárd forintos flottatenderén: a korábban nyertesnek kiválasztott, Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Mészáros M1 Autókereskedő Kft. és a Mercarius Flottakezelő Kft. közös ajánlatát végül érvénytelenítették. A páros azért esett ki, mert a kiíró szerint aránytalanul alacsony árat adott, és nem tudta megfelelően megindokolni, hogy az ajánlat ennek ellenére teljesíthető. A megbízást így a következő legkedvezőbb ajánlatot adó LeasePlan Hungária kapta meg.

Aránytalanul alacsony ár miatt bukott el egy állami tendert Mészáros Lőrinc cége
Aránytalanul alacsony ár miatt bukott el egy állami tendert Mészáros Lőrinc cége / Fotó: NAGY NORBERT

A Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet tartós és eseti gépjárműbérlésre keresett szolgáltatót. Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerbe április végén feltöltött első bírálati összegzés még a Mercarius és a Mészáros M1 párosát hozta ki győztesnek, miután ők adták a legalacsonyabb ajánlatot. A kiíró ekkor velük készült megkötni a közel 250 millió forintos szerződést.

A LeasePlan ajánlatának teljes körű vizsgálatára ebben a szakaszban nem került sor, mert az drágább volt a két közös ajánlattevőénél. A tenderen indult a DUNA AUTÓ Zrt. is, az ő ajánlatukat azonban azért érvénytelenítették, mert a társaság nem fizette be határidőre az előírt ajánlati biztosítékot – írta meg az Átlátszó.

Egy versenytárs támadta meg az eredményt

A szerződéskötés azonban nem történt meg az első eredmény alapján. Az eljárással kapcsolatban előzetes vitarendezési kérelem érkezett, amelyben azt kifogásolták, hogy a Mercarius és a Mészáros M1 ajánlata irreálisan alacsony lehetett, ezt pedig a kiíró korábban nem vizsgálta meg kellő részletességgel. A beadványban ezért ennek pótlását kérték a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézettől.

A kiíró ezután visszalépett a közbeszerzés bírálati szakaszába, és újra megvizsgálta az ajánlatokat. 

A június elején az EKR-be feltöltött második bírálati összegzés szerint a Mercarius és a Mészáros M1 közös ajánlatát végül érvénytelennek minősítették.

Az indoklás szerint az ajánlat aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmazott, a két társaság pedig nem adott olyan indoklást, amely megfelelően cáfolta volna az ezzel kapcsolatos aggályokat. A döntés tehát nem pusztán azon alapult, hogy a páros olcsóbban vállalta volna a szolgáltatást a riválisainál, hanem azon, hogy a kiíró a felülvizsgálat után nem találta kellően alátámasztottnak az alacsony árat.

A második helyezett kapta meg a 234 milliós szerződést

A Mercarius–Mészáros M1 páros kiesése után a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet a következő helyen álló ajánlatot vizsgálta meg teljes körűen. A LeasePlan Hungária ajánlatát érvényesnek találták, így végül ez a társaság lett a tender nyertese.

A megjelent eredménytájékoztató szerint 

a LeasePlannel 233 969 316 forint értékű, 36 hónapra szóló szerződést kötnek. 

A közbeszerzés végkimenetele így éppen az ellenkezője lett annak, amit az április végén közzétett első eredmény alapján várni lehetett.

Korábban a Mészáros M1 és a Mercarius már nyerésre állt a tenderen. Az első bírálati összegzés abban az időszakban jelent meg, amikor sajtóhírek szóltak arról, hogy a Mészáros M1-et is érintő korábbi flottatenderek ügyében nyomozás folyik. A Mészáros M1 eközben más közbeszerzéseken továbbra is szerzett megbízásokat: a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem számára egy új középvezetői személyautót adhat tartós bérletbe 48 hónapra, az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Kft. pedig négy járművet bérelhet a Mészáros M1-től és a Mészáros M1 Szerviz Kft.-től.

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