Túl keveset kért, ezért bukott el egy állami tendert Mészáros Lőrinc cége

Fordulat történt a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet csaknem negyedmilliárd forintos flottatenderén: a korábban nyertesnek kiválasztott, Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Mészáros M1 Autókereskedő Kft. és a Mercarius Flottakezelő Kft. közös ajánlatát végül érvénytelenítették. A páros azért esett ki, mert a kiíró szerint aránytalanul alacsony árat adott, és nem tudta megfelelően megindokolni, hogy az ajánlat ennek ellenére teljesíthető. A megbízást így a következő legkedvezőbb ajánlatot adó LeasePlan Hungária kapta meg.

Aránytalanul alacsony ár miatt bukott el egy állami tendert Mészáros Lőrinc cége / Fotó: NAGY NORBERT

A Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet tartós és eseti gépjárműbérlésre keresett szolgáltatót. Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerbe április végén feltöltött első bírálati összegzés még a Mercarius és a Mészáros M1 párosát hozta ki győztesnek, miután ők adták a legalacsonyabb ajánlatot. A kiíró ekkor velük készült megkötni a közel 250 millió forintos szerződést.

A LeasePlan ajánlatának teljes körű vizsgálatára ebben a szakaszban nem került sor, mert az drágább volt a két közös ajánlattevőénél. A tenderen indult a DUNA AUTÓ Zrt. is, az ő ajánlatukat azonban azért érvénytelenítették, mert a társaság nem fizette be határidőre az előírt ajánlati biztosítékot – írta meg az Átlátszó.

Egy versenytárs támadta meg az eredményt

A szerződéskötés azonban nem történt meg az első eredmény alapján. Az eljárással kapcsolatban előzetes vitarendezési kérelem érkezett, amelyben azt kifogásolták, hogy a Mercarius és a Mészáros M1 ajánlata irreálisan alacsony lehetett, ezt pedig a kiíró korábban nem vizsgálta meg kellő részletességgel. A beadványban ezért ennek pótlását kérték a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézettől.

A kiíró ezután visszalépett a közbeszerzés bírálati szakaszába, és újra megvizsgálta az ajánlatokat.

A június elején az EKR-be feltöltött második bírálati összegzés szerint a Mercarius és a Mészáros M1 közös ajánlatát végül érvénytelennek minősítették.

Az indoklás szerint az ajánlat aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmazott, a két társaság pedig nem adott olyan indoklást, amely megfelelően cáfolta volna az ezzel kapcsolatos aggályokat. A döntés tehát nem pusztán azon alapult, hogy a páros olcsóbban vállalta volna a szolgáltatást a riválisainál, hanem azon, hogy a kiíró a felülvizsgálat után nem találta kellően alátámasztottnak az alacsony árat.