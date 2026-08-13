Drága és bonyolult lesz a paksi beruházás: Magyar Péter Mészáros Lőrinc felajánlására vár

A szokatlanul aszályos nyár egész Európában fennakadásokat okoz. Több helyen erdőtüzek pusztítanak, a kelet-közép-európai régióban pedig a folyamok alacsony vízállása okoz ellátásbiztonsági problémákat. Hazánkban az egyik legégetőbb kérdés a Paksi Atomerőmű hűtővízellátásának folyamatos biztosítása, mivel egy esetleges leállással tetemes villamosenergia-termelő kapacitás esne ki a hálózatból.

A miniszterelnök Mészáros Lőrinc felajánlására vár / Fotó: NAGY NORBERT

Mivel a következő napokban a Duna várhatóan ismét apad majd, ezért a kormány szerdán elrendelte egy fenékküszöb kialakítását Paks és Dunaszentbenedek között. A műtárgy a tervek szerint számottevően megemeli majd a vízállást a kritikus folyószakaszon. A munkálatokhoz azonban hatalmas mennyiségű kőre van szükség, amit a helyszínre is kell szállítani. Ehhez pedig a kormányfő többek között Mészáros Lőrinc segítségét várja.

Hogyan jött szóba Mészáros Lőrinc?

A fenékküszöb megépítéséhez megközelítőleg 145 ezer tonna kőre van szükség. Fontos részlet, hogy ehhez a projekthez nagyon fontos a megfelelő típusú anyag kiválasztása, így a feladatra a porózus, laza üledékes kőzetek nem alkalmasak. Ezért elsősorban olyan vulkáni eredetű, kemény kőfajták jöhetnek szóba mint

a bazalt, vagy

az andezit.

Magyar Péter az ügyben tartott csütörtöki sajtótájékoztatón elmondta azt is, hogy ekkora mennyiségű kő nem áll rendelkezésre egyetlen bányában sem, ezért feltehetően robbantásokra lesz szükség.

Nem abból a kőbányából fog jönni a kő, amire sokan gondolnak, nagyon drága, nem engedhetjük meg magunknak, és messze is van

− tett sejtelmes utalást a kormányfő, majd hozzátette, hogy több helyszínről érkezik a szükséges alapanyag.

A projekt másik legnagyobb kihívása a logisztika lesz, mivel a tetemes mennyiségű követ a helyszínre kell szállítani. Magyar Péter elmondta, hogy ezt ingyen vállalta a Strabag és a KÉSZ csoport, valamint kisebb cégek is számos felajánlást tettek.

Magyar Péter azonban hangsúlyozta, hogy hiányolja a „NER-es cégek” szerepvállalását, majd megemlítette Szijj László nevét és félreérthetetlenül utalt Mészáros Lőrincre és az általa használt jachtra is.