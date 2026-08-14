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paksi atomerőmű
Mészáros Csoport
vízügy

A Mészáros Csoport már a felhívás előtt ott volt Paksnál – hajókkal és szakemberekkel segítik a vízügyet

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A Paksi Atomerőmű hidegvizes csatornáján dolgozik a D.C. Therm, amely algamentesítéssel és az uszadékfafogó kezelésével is segíti a védekezést. A Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó vállalat állítása szerint már a rendkívüli helyzet kezdete óta részt vesz a munkában.
VG
2026.08.14, 14:40

A D.C. Therm Üzemi Szolgáltató Kft. már az Országos Vízügyi Főigazgatóság nyilvános felhívását megelőzően bekapcsolódott a paksi védekezésbe – közölte a Mészáros Csoport.

Mészáros Csoport
A Mészáros Csoport 450 ezer liter vizet ajánlott fel / Fotó: Szigetváry Zsolt

A vállalat a Paksi Atomerőmű hidegvizes csatornájánál dolgozik, ahol többek között algamentesítési feladatokat végez. Emellett közreműködik az uszadékfafogó nyitásában és zárásában, saját hajókkal és szakemberekkel segíti a vízügyi munkát.

A társaság közlése szerint folyamatosan egyeztet a szakértőkkel, és az Országos Vízügyi Főigazgatóság által meghatározott feladatok elvégzésére áll rendelkezésre. Arról nem közöltek adatot, hogy pontosan hány munkavállalóval és mennyi eszközzel vesznek részt a paksi munkálatokban.

A Mészáros Csoport 450 ezer liter vizet ajánlott fel

A cégcsoport egy korábbi segítségnyújtásról is beszámolt. A tartós hőség és az ország több részén kialakult ivóvízellátási problémák miatt az érdekeltségébe tartozó Aqua Lorenzo Kft. 450 ezer liter szénsavmentes Aqua Minera ásványvizet ajánlott fel.

A közlemény szerint a felajánlás külön hatósági felhívás nélkül történt, az illetékes szervek azonban nem tettek róla említést. A társaság nem részletezte, hogy a felajánlott mennyiségből mennyi vizet, mely településekre és milyen ütemezéssel juttattak el.

A Mészáros Csoport jelezte, hogy hivatalos megkeresés esetén a későbbiekben is részt vesz a rendkívüli helyzet kezelésében, az együttműködést azonban szakértői és rendszerszintű egyeztetéshez kötné.

A közlemény végén a cégcsoport politikai élű megjegyzést is tett. Úgy fogalmazott, örömmel tapasztalja, hogy „az oly sokat kifogásolt magyar nagyvállalkozások szakértelmére a kormánynak szüksége van”.

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