A Mészáros Csoport már a felhívás előtt ott volt Paksnál – hajókkal és szakemberekkel segítik a vízügyet

A D.C. Therm Üzemi Szolgáltató Kft. már az Országos Vízügyi Főigazgatóság nyilvános felhívását megelőzően bekapcsolódott a paksi védekezésbe – közölte a Mészáros Csoport.

A Mészáros Csoport 450 ezer liter vizet ajánlott fel / Fotó: Szigetváry Zsolt

A vállalat a Paksi Atomerőmű hidegvizes csatornájánál dolgozik, ahol többek között algamentesítési feladatokat végez. Emellett közreműködik az uszadékfafogó nyitásában és zárásában, saját hajókkal és szakemberekkel segíti a vízügyi munkát.

A társaság közlése szerint folyamatosan egyeztet a szakértőkkel, és az Országos Vízügyi Főigazgatóság által meghatározott feladatok elvégzésére áll rendelkezésre. Arról nem közöltek adatot, hogy pontosan hány munkavállalóval és mennyi eszközzel vesznek részt a paksi munkálatokban.

A Mészáros Csoport 450 ezer liter vizet ajánlott fel

A cégcsoport egy korábbi segítségnyújtásról is beszámolt. A tartós hőség és az ország több részén kialakult ivóvízellátási problémák miatt az érdekeltségébe tartozó Aqua Lorenzo Kft. 450 ezer liter szénsavmentes Aqua Minera ásványvizet ajánlott fel.

A közlemény szerint a felajánlás külön hatósági felhívás nélkül történt, az illetékes szervek azonban nem tettek róla említést. A társaság nem részletezte, hogy a felajánlott mennyiségből mennyi vizet, mely településekre és milyen ütemezéssel juttattak el.

A Mészáros Csoport jelezte, hogy hivatalos megkeresés esetén a későbbiekben is részt vesz a rendkívüli helyzet kezelésében, az együttműködést azonban szakértői és rendszerszintű egyeztetéshez kötné.

A közlemény végén a cégcsoport politikai élű megjegyzést is tett. Úgy fogalmazott, örömmel tapasztalja, hogy „az oly sokat kifogásolt magyar nagyvállalkozások szakértelmére a kormánynak szüksége van”.