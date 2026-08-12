Megmozdult a 3-as metró meghosszabbításának ügye: sorra veszik a kockázatokat, két tucat ingatlan van útban - kiderült, mi lesz az orosz kocsikkal, már egy dátum is ismert
Megkezdte a 3-as metró rendelkezésre álló terveinek átvizsgálását a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) – közölte a Főpolgármesteri Hivatal szerdán az MTI-vel. A munka során azt mérik fel, hogyan lehet a korábban Káposztásmegyerig tervezett hosszabbítást első lépésben Rákospalota-Újpestig megvalósítani, mennyi időt venne igénybe a kivitelezés, és milyen kockázatokkal kell számolni.
A BKK részletes tájékoztatót nyújtott be a Fővárosi Közgyűlés közlekedési és városfejlesztési bizottságának pénteki ülésére. A társaság közben valamennyi vasúthatósági engedélyt meghosszabbította, így azok 2028 decemberéig érvényben maradnak.
A 3-as metró 1990-ben érte el Újpest-központot, az eredeti elképzelések ellenére azonban azóta sem épült tovább. A káposztásmegyeri meghosszabbítás engedélyezési terveit a BKK már korábban elkészítette, a kormány által júliusban meghirdetett Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv pedig ismét napirendre vette a beruházást. Ennek első üteme a Rákospalota-Újpest vasútállomásig tartó szakasz lehet.
Két új állomással bővülhet a 3-as metró
A tervek alapján a jelenlegi föld alatti műtárgy végétől, az Árpád út 119. környezetétől mintegy 1900 méter hosszú új metrószakasz épülne. Az alagutat felülről épített technológiával alakítanák ki, a metró működéséhez szükséges valamennyi szerkezettel és rendszerrel együtt.
A vonal két új megállót kapna:
- a Rózsa utcánál;
- valamint Rákospalota-Újpest vasútállomásnál.
Az utóbbi új átszállókapcsolatot teremtene a Budapest–Vác–Szob és a Budapest–Veresegyház–Vác vasútvonalakkal. Ezzel az északi agglomeráció felől érkezők már Újpesten átszállhatnának a metróra, és nem kellene a Nyugati pályaudvarig utazniuk a 3-as metró eléréséhez.
A BKK azonnal megkezdi a tenderdokumentáció megrendelését a még hatályos tervezői keretmegállapodás alapján. A kivitelezési közbeszerzést a meglévő engedélyezési tervekkel és engedélyekkel, úgynevezett Design & Build, vagyis tervezést és kivitelezést egyesítő konstrukcióban írhatják ki.
Ehhez előbb a tervezőnek össze kell állítania a tender műszaki és szakmai dokumentációját. Enélkül a közbeszerzési eljárás sem indulhat el.
Huszonnégy ingatlan áll a metró útjában
A munkagépek megjelenése előtt jelentős ingatlanrendezésre is szükség lesz. Az Árpád út és a Szilágyi utca környezetében mintegy 24 olyan ingatlan található, amelyet érint a metró tervezett nyomvonala.
Ezek több évtizede kiszabályozott területen állnak, többségük azonban lakóingatlan. A fővárosi kisajátításokat lebonyolító Budapesti Fővárosi Vagyonkezelő Központnak ezért mielőbb meg kell kezdenie az épületek megvásárlását vagy a kisajátítási eljárásokat.
A 2021-ben készült tervezői költségbecslés még 2,8 milliárd forintra tette ennek pénzügyi igényét. A dokumentumból nem derül ki, hogy az azóta eltelt idő és az ingatlanárak változása után jelenleg mekkora összegre lenne szükség. A projekt elindításához a főváros, a fővárosi társaságok, valamint
- a IV.
- és a XV.
kerületi önkormányzat közreműködése is szükséges. A BKK szerint a hozzájárulásokat a lehető legrövidebb idő alatt kell kiadni, ha a beruházást időben el akarják indítani és fejezni.
Rendkívül szoros lehet az ütemezés
A társaság a legfontosabb kockázatok között említette, hogy a projekt csak rendkívül szoros menetrend mellett valósítható meg. A rendelkezésre álló idő a beruházás méretéhez és összetettségéhez képest szűk, ezért már az előkészítés során szoros együttműködésre lesz szükség az állami, önkormányzati és vállalati szereplők között.
Különösen az engedélyek, a tenderdokumentáció, a közbeszerzés és az ingatlanok tulajdonjogának rendezése jelenthet időbeli kockázatot. Az engedélyek 2028 végi lejárata egyben világos határt is szab az előkészítésnek: ha addig nem történik megfelelő előrelépés, újabb hosszabbításra vagy engedélyezési munkára lehet szükség.
A beruházás költségeiről az MBH Bank szakértői korábban gyorselemzést készítettek. Számításuk szerint a kétmegállós fejlesztés idei árszinten 120–160 milliárd forintba kerülhet.
A beruházás pusztán a jegybevételekből nem térülne meg, hiszen az átszálló utasok nem feltétlenül vásárolnának több jegyet, miközben a hosszabb vonal fenntartása többletköltséget okozna. A metró ugyanakkor részben kiválthatná a felszíni autóbusz-közlekedést.
Évente nyolcmilliárdos társadalmi haszon kellene
Az MBH Bank számítása szerint harmincéves értékelési időszakkal és négyszázalékos reáldiszkontrátával évente mintegy nyolcmilliárd forint közvetett hasznot kellene termelnie a projektnek ahhoz, hogy társadalmi szempontból megtérüljön.
Ezt nem közvetlen bevételként kell elképzelni. A haszon a gyorsabb és kiszámíthatóbb utazásból, az ingázás költségeinek csökkenéséből, a szélesebben elérhető munkaerőpiacból, valamint a baleseti és környezeti károk mérséklődéséből állhat össze.
Az új metrókapcsolat az ingatlanpiacot is átformálhatja. A bank elemzői szerint a Rákospalota-Újpest állomás 500–800 méteres környezetében a lakásárak akár tíz százalékkal magasabbra kerülhetnek annál a szintnél, amely a beruházás nélkül alakulna ki.
Ehhez azonban nem elég önmagában megépíteni az állomást. Szükség van jól használható átszállási kapcsolatokra, rendezett közterületekre, megfelelő szolgáltatásokra, parkolási és ráhordó rendszerre, valamint jó gyalogos és kerékpáros megközelíthetőségre. Ezek hiányában az új csomópont akár növelheti is a környék autóforgalmát.
Maradnak az orosz metrószerelvények
A BKK tájékoztatója szerint a 3-as metró jelenlegi Metrowagonmash-szerelvényeit a következő legalább húsz évben adottságként kell kezelni. A kétmegállós hosszabbítást így a jelenlegi járműállománnyal kellene kiszolgálni.
Ez feszesebb járműgazdálkodást igényelne a BKV-tól, de a BKK korábbi álláspontja szerint a meglévő flotta még elegendő lehet a Rákospalota-Újpestig tartó szakasz üzemeltetésére. Új szerelvényekre akkor lenne szükség, ha a teljes, Káposztásmegyerig vezető hosszabbítás valósulna meg.
A BKV és az orosz gyártó közötti szerződésben korábban opcióként szerepelt további hét szerelvény beszerzése, ennek lehívási lehetősége azonban megszűnt. A Metrowagonmash ráadásul az orosz–ukrán háború miatt szankciók alatt áll, így jelenleg nem lehet egyszerűen újabb járműveket rendelni a vállalattól.
Az MBH szakértői úgy értékelték, hogy a 3-as metró meghosszabbítása nem feltétlenül Budapest legsürgetőbb kötöttpályás beruházása. Mellette szól ugyanakkor, hogy az előkészítettsége miatt a nagy fővárosi projektek közül ez valósulhatna meg az egyik leggyorsabban. A most megkezdett felülvizsgálatból derülhet ki, hogy a meglévő tervek, az engedélyek és a jelenlegi járműflotta valóban elegendő alapot adnak-e az építkezés elindításához.