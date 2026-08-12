Megmozdult a 3-as metró meghosszabbításának ügye: sorra veszik a kockázatokat, két tucat ingatlan van útban - kiderült, mi lesz az orosz kocsikkal, már egy dátum is ismert

Megkezdte a 3-as metró rendelkezésre álló terveinek átvizsgálását a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) – közölte a Főpolgármesteri Hivatal szerdán az MTI-vel. A munka során azt mérik fel, hogyan lehet a korábban Káposztásmegyerig tervezett hosszabbítást első lépésben Rákospalota-Újpestig megvalósítani, mennyi időt venne igénybe a kivitelezés, és milyen kockázatokkal kell számolni.

Maradnak az orosz metrószerelvények / Fotó: rewelda

A BKK részletes tájékoztatót nyújtott be a Fővárosi Közgyűlés közlekedési és városfejlesztési bizottságának pénteki ülésére. A társaság közben valamennyi vasúthatósági engedélyt meghosszabbította, így azok 2028 decemberéig érvényben maradnak.

A 3-as metró 1990-ben érte el Újpest-központot, az eredeti elképzelések ellenére azonban azóta sem épült tovább. A káposztásmegyeri meghosszabbítás engedélyezési terveit a BKK már korábban elkészítette, a kormány által júliusban meghirdetett Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv pedig ismét napirendre vette a beruházást. Ennek első üteme a Rákospalota-Újpest vasútállomásig tartó szakasz lehet.

Két új állomással bővülhet a 3-as metró

A tervek alapján a jelenlegi föld alatti műtárgy végétől, az Árpád út 119. környezetétől mintegy 1900 méter hosszú új metrószakasz épülne. Az alagutat felülről épített technológiával alakítanák ki, a metró működéséhez szükséges valamennyi szerkezettel és rendszerrel együtt.

A vonal két új megállót kapna:

a Rózsa utcánál;

valamint Rákospalota-Újpest vasútállomásnál.

Az utóbbi új átszállókapcsolatot teremtene a Budapest–Vác–Szob és a Budapest–Veresegyház–Vác vasútvonalakkal. Ezzel az északi agglomeráció felől érkezők már Újpesten átszállhatnának a metróra, és nem kellene a Nyugati pályaudvarig utazniuk a 3-as metró eléréséhez.

A BKK azonnal megkezdi a tenderdokumentáció megrendelését a még hatályos tervezői keretmegállapodás alapján. A kivitelezési közbeszerzést a meglévő engedélyezési tervekkel és engedélyekkel, úgynevezett Design & Build, vagyis tervezést és kivitelezést egyesítő konstrukcióban írhatják ki.

Ehhez előbb a tervezőnek össze kell állítania a tender műszaki és szakmai dokumentációját. Enélkül a közbeszerzési eljárás sem indulhat el.