Hidegzuhany: ennyi volt a nagy minimálbér-emeléseknek Magyarországon, a vállalkozók óvatosabbak lettek

A hároméves bérmegállapodásban rögzített 14 százalékos minimálbér-emelés feltételei várhatóan nem teljesülnek. A munkáltatói oldal szerint a gazdasági növekedés jóval elmaradhat attól, amivel a megállapodás megkötésekor számoltak, ezért már az egyszámjegyű emelés tűnik csak reálisnak. A szakszervezetek jóval magasabb minimál-béremelést szeretnének.

A Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke szerint még a 14 százalékos növekedés is kevés lenne ahhoz, hogy a minimálbér elérje a bruttó átlagkereset 50 százalékát.. / Fotó: Hegedûs Márta

Az eredeti megállapodás 14 százalékos minimálbér-emelést irányzott elő 2027-re

Az Orbán-kormány 2024 végén kötött három évre szóló bérmegállapodást a szakszervezetekkel és a munkáltatói érdekképviseletekkel. A dokumentum alapján 2027-ben 14 százalékkal emelkedhetne a minimálbér, amennyiben teljesülnek a korábban meghatározott gazdasági feltételek.

Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára az RTL Híradónak azt mondta, ezek a feltételek várhatóan nem teljesülnek. A megállapodásban

az idei

és a jövő

évre is lényegesen magasabb gazdasági növekedéssel számoltak annál, mint ami jelenleg várható. Az infláció alakulása szintén eltérhet a korábbi várakozásoktól. Perlusz szerint a jelenlegi információk alapján mérsékeltebb inflációval lehet számolni, ám a gazdaság teljesítménye jóval gyengébb lehet a megállapodás készítésekor feltételezettnél.

A munkáltatói oldal ezért már egyszámjegyű minimálbér-emelést tart reálisnak. Perlusz László szerint a minimálbér és a garantált bérminimum emelése is visszafogottabb lehet a korábban vártnál.

A szakszervezetek jóval magasabb emelést tartanak indokoltnak

Közben megkezdődtek a bértárgyalások a Tisza-kormánnyal. A következő időszakban arról kell megállapodni, hogy a gazdasági környezet változása milyen mértékben írja át a korábban rögzített béremelési pályát.

A szakszervezetek jóval magasabb emelést tartanak indokoltnak. Zlati Róbert, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke szerint még a 14 százalékos növekedés is kevés lenne ahhoz, hogy a minimálbér elérje a bruttó átlagkereset 50 százalékát.

Az Eurostat adatai alapján Magyarországon jelenleg az Európai Unió negyedik legalacsonyabb minimálbére van.

A következő bértárgyalások egyik legfontosabb kérdése így az lesz, hogy a gazdasági teljesítményhez igazított emelés mellett milyen ütemben közelíthet a magyar minimálbér az uniós szinthez.