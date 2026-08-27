Ilyen még nem volt, új ipari központ épül Magyarországon: erősebb lehet Debrecennél, egész Európában alig akad párja – elmondta a polgármester, mire készüljön a lakosság

Az ipar felvirágoztatását tűzte célul Tóth-Szántai József Miskolcon és a Sajó-völgyben. A miskolci polgármester Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy a térség komoly lehetőség előtt áll a tiszta technológiákhoz kapcsolódó ipari beruházások terén. Egyúttal bejelentette: a város pályázik a Bükk–Sajó Net Zero Acceleration Valley, vagyis a Bükk–Sajó Net Zero Völgy címre.

Miskolc és a Sajó völgye lehet Magyarország első, Európa ötödik olyan térsége, amely megkaphatja a Net Zero Völgy címet. / Fotó: Tóth-Szántai József / Facebook

A zöldipar felpörgetésével adna lendületet a polgármester Miskolc és térsége gazdaságának

Tóth-Szántai József szerint Miskolc és a Sajó-völgy története szorosan összefonódik az iparral, a következő évtizedekben azonban új irányt kell adni a térség ipari fejlődésének. Éppen ezért olyan beruházásokat szeretne, amelyek munkahelyeket és megélhetést biztosítanak, de kevesebb energiát használnak, kisebb környezeti terheléssel működnek, és nagyobb szerepet kap bennük

a megújuló energia,

a vasút,

a korszerű technológia,

valamint a helyben rendelkezésre álló szaktudás.

Az Európai Unió nettó zéró ipari völgyek rendszerének célja, hogy kijelölt térségekben gyorsabban és összehangoltabban valósulhassanak meg a tiszta technológiákhoz kapcsolódó ipari beruházások.

A polgármester szerint Miskolc és a Sajó völgye lehet Magyarország első, Európa ötödik olyan térsége, amely megkaphatja ezt a címet.

A státusz a beruházásokért és az uniós, illetve állami fejlesztési forrásokért folyó versenyben is kedvezőbb pozíciót teremthet. Tóth-Szántai József arra számít, hogy a következő uniós költségvetési ciklusban jelentős összegek jutnak majd a tiszta technológiákhoz kapcsolódó fejlesztésekre, és ezekből Miskolc is részesülhet.

A Bükk–Sajó Völgy program 29 település együttműködésére épül, a fejlesztési elképzelések egyik központi eleme pedig az egykori ipari területek újbóli gazdasági hasznosítása.

A polgármester szerint a kihasználatlan vagy alulhasznosított barnamezős területek újra bevonhatók a gazdaságba.

Tóth-Szántai József ugyanakkor a zöldipar, az energetikai és hálózati technológiák, a geotermikus energia, a napenergia-ipar és a körforgásos gazdaság kapcsán hangsúlyozta, hogy egy ilyen ipari átalakuláshoz az infrastruktúrát is fejleszteni kell.