Ilyen még nem volt, új ipari központ épül Magyarországon: erősebb lehet Debrecennél, egész Európában alig akad párja – elmondta a polgármester, mire készüljön a lakosság
Az ipar felvirágoztatását tűzte célul Tóth-Szántai József Miskolcon és a Sajó-völgyben. A miskolci polgármester Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy a térség komoly lehetőség előtt áll a tiszta technológiákhoz kapcsolódó ipari beruházások terén. Egyúttal bejelentette: a város pályázik a Bükk–Sajó Net Zero Acceleration Valley, vagyis a Bükk–Sajó Net Zero Völgy címre.
A zöldipar felpörgetésével adna lendületet a polgármester Miskolc és térsége gazdaságának
Tóth-Szántai József szerint Miskolc és a Sajó-völgy története szorosan összefonódik az iparral, a következő évtizedekben azonban új irányt kell adni a térség ipari fejlődésének. Éppen ezért olyan beruházásokat szeretne, amelyek munkahelyeket és megélhetést biztosítanak, de kevesebb energiát használnak, kisebb környezeti terheléssel működnek, és nagyobb szerepet kap bennük
- a megújuló energia,
- a vasút,
- a korszerű technológia,
- valamint a helyben rendelkezésre álló szaktudás.
Az Európai Unió nettó zéró ipari völgyek rendszerének célja, hogy kijelölt térségekben gyorsabban és összehangoltabban valósulhassanak meg a tiszta technológiákhoz kapcsolódó ipari beruházások.
A polgármester szerint Miskolc és a Sajó völgye lehet Magyarország első, Európa ötödik olyan térsége, amely megkaphatja ezt a címet.
A státusz a beruházásokért és az uniós, illetve állami fejlesztési forrásokért folyó versenyben is kedvezőbb pozíciót teremthet. Tóth-Szántai József arra számít, hogy a következő uniós költségvetési ciklusban jelentős összegek jutnak majd a tiszta technológiákhoz kapcsolódó fejlesztésekre, és ezekből Miskolc is részesülhet.
A Bükk–Sajó Völgy program 29 település együttműködésére épül, a fejlesztési elképzelések egyik központi eleme pedig az egykori ipari területek újbóli gazdasági hasznosítása.
A polgármester szerint a kihasználatlan vagy alulhasznosított barnamezős területek újra bevonhatók a gazdaságba.
Tóth-Szántai József ugyanakkor a zöldipar, az energetikai és hálózati technológiák, a geotermikus energia, a napenergia-ipar és a körforgásos gazdaság kapcsán hangsúlyozta, hogy egy ilyen ipari átalakuláshoz az infrastruktúrát is fejleszteni kell.
A polgármester a vasúti és közúti kapcsolatok, a villamosenergia-kapacitás, a víz- és szennyvízhálózat, a megújuló energiaforrások, a geotermikus hő és a képzett munkaerő jelentőségét kiemlve, egy befektetőtámogató rendszer kialakítását helyezte kilátásba, amely egyszerűbbé és gyorsabbá teheti a beruházások előkészítését. Az elképzeléseket a Völgyterv elnevezésű dokumentumban foglalták össze, melynek már megkezdődött a társadalmi egyeztetése.