Bejelentették a hosszú hétvége legnagyobb attrakcióját – két év után megnyílik a barlangfürdő

Augusztus 20-a idén csütörtökre esik. Mivel az utána eső pénteket a többség már előre ledolgozta, így négynapos hosszú hétvége vár ránk. Országszerte sok helyen külön programokkal készülnek az idei ünnepi hétvégére, amelynek az egyik kiemelt eseménye a Miskolctapolca Barlangfürdő újranyitása lesz.

A Miskolctapolca Barlangfürdő két évvel a tűzvész után újra megnyitja kapuit / Fotó: Visit Miskolc

A Visit Miskolc tájékoztatása szerint az Európában is ritkaságnak számító, természetes barlangjáratokban kanyargó medencék augusztus 20-tól ismét fogadják a fürdőzés szerelmeseit. A különleges természeti környezet, a gyógyhatású víz, a termálvíz által évszázadok alatt formált terek és a modern fürdőszolgáltatások együtt adják azt az élményt, amely Miskolcot hosszú évek óta az ország egyik legfontosabb turisztikai célpontjává teszi.

A nyitás szimbolikus jelentőségű esemény, mivel egy olyan fontos turisztikai attrakció tér vissza, amelynek híre messze túlmutat a város és a régió határain. A Barlangfürdő nyitóhétvégéjét a Pezsgés Miskolctapolcán rendezvény teszi teljessé. Ennek keretében augusztus 20. és 23. között a helyi Barabits sétány a zene, a gasztronómia és a közösségi élmények találkozóhelyévé válik.

Régi pompájában tündökölhet a Miskolctapolca Barlangfürdő

A miskolctapolcai barlangfürdő 2024. szeptember 6-án gyulladt ki, a tűz következtében az épület tetőszerkezete teljesen leégett, de senki nem sérült meg. Később kiderült, hogy a zárást követően a barlangfürdő terápiás részlegében keletkezett a tűz, majd a lángok innen terjedtek a főépület tetőszerkezetére is. 2026-ban nagyszabású rekonstrukció kezdődött, melynek végeredményeként hamarosan újra élvezhető lesz az Európában egyedülálló, barlangban kialakított fürdőhely gyógyító vize.

A felújítás a barlangfürdő épületének jelentős részét érintette: modernizálták az előcsarnokot és a főépület több mint 1000 négyzetméteres területét, a csaknem 420 négyzetméteres öltözőket, valamint a termálmedencék 111 négyzetméteres részét. Megújult továbbá a közel 500 négyzetmétert lefedő gépészeti és elektromos tér, illetve az összesen mintegy 836 négyzetméteres barlangszakasz is – számolt be róla még 2025 végén a Magyar Építők.