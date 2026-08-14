Deviza
EUR/HUF362,98 -0,11% USD/HUF313,87 -0,38% GBP/HUF424,63 -0,08% CHF/HUF385,8 -0,31% PLN/HUF84,29 -0,02% RON/HUF69,33 -0,09% CZK/HUF14,99 -0,04% EUR/HUF362,98 -0,11% USD/HUF313,87 -0,38% GBP/HUF424,63 -0,08% CHF/HUF385,8 -0,31% PLN/HUF84,29 -0,02% RON/HUF69,33 -0,09% CZK/HUF14,99 -0,04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
turizmus
Miskolctapolca Barlangfürdő
Miskolc

Bejelentették a hosszú hétvége legnagyobb attrakcióját – két év után megnyílik a barlangfürdő

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Közel két éve égett le Miskolc legfontosabb turisztikai attrakciója. A Miskolctapolca Barlangfürdő az augusztus 20-ai hosszú hétvégén nyitja meg újra kapuit.
VG
2026.08.14, 12:20

Augusztus 20-a idén csütörtökre esik. Mivel az utána eső pénteket a többség már előre ledolgozta, így négynapos hosszú hétvége vár ránk. Országszerte sok helyen külön programokkal készülnek az idei ünnepi hétvégére, amelynek az egyik kiemelt eseménye a Miskolctapolca Barlangfürdő újranyitása lesz.

Miskolctapolca Barlangfürdő miskolctapolcai barlangfürdő Miskolc, turizmus, turisztikai attrakció
A Miskolctapolca Barlangfürdő két évvel a tűzvész után újra megnyitja kapuit / Fotó: Visit Miskolc

A Visit Miskolc tájékoztatása szerint az Európában is ritkaságnak számító, természetes barlangjáratokban kanyargó medencék augusztus 20-tól ismét fogadják a fürdőzés szerelmeseit. A különleges természeti környezet, a gyógyhatású víz, a termálvíz által évszázadok alatt formált terek és a modern fürdőszolgáltatások együtt adják azt az élményt, amely Miskolcot hosszú évek óta az ország egyik legfontosabb turisztikai célpontjává teszi.

A nyitás szimbolikus jelentőségű esemény, mivel egy olyan fontos turisztikai attrakció tér vissza, amelynek híre messze túlmutat a város és a régió határain. A Barlangfürdő nyitóhétvégéjét a Pezsgés Miskolctapolcán rendezvény teszi teljessé. Ennek keretében augusztus 20. és 23. között a helyi Barabits sétány a zene, a gasztronómia és a közösségi élmények találkozóhelyévé válik.

Régi pompájában tündökölhet a Miskolctapolca Barlangfürdő

A miskolctapolcai barlangfürdő 2024. szeptember 6-án gyulladt ki, a tűz következtében az épület tetőszerkezete teljesen leégett, de senki nem sérült meg. Később kiderült, hogy a zárást követően a barlangfürdő terápiás részlegében keletkezett a tűz, majd a lángok innen terjedtek a főépület tetőszerkezetére is. 2026-ban nagyszabású rekonstrukció kezdődött, melynek végeredményeként hamarosan újra élvezhető lesz az Európában egyedülálló, barlangban kialakított fürdőhely gyógyító vize.

A felújítás a barlangfürdő épületének jelentős részét érintette: modernizálták az előcsarnokot és a főépület több mint 1000 négyzetméteres területét, a csaknem 420 négyzetméteres öltözőket, valamint a termálmedencék 111 négyzetméteres részét. Megújult továbbá a közel 500 négyzetmétert lefedő gépészeti és elektromos tér, illetve az összesen mintegy 836 négyzetméteres barlangszakasz is – számolt be róla még 2025 végén a Magyar Építők.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu