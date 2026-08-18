Most már tényleg megnyílik Magyarország egyik legkülönlegesebb turisztikai látványossága: tűzvész zárta be – megvan a pontos időpont
Most már hivatalos: augusztus 20-án újra megnyílik a Miskolctapolcai Barlangfürdő. A létesítményt üzemeltető város közlése szerint az elmúlt csaknem két év a tűzben megrongálódott épület helyreállításával telt, az ikonikus fürdő pedig az államalapítás ünnepén ismét vendégeket fogadhat.
A Barlangfürdőt Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere nyitja meg. A pontos időpont megerősítése azért is fontos, mert az elmúlt hónapokban több lehetséges dátum is szóba került: korábban még augusztusi próbaüzemről, illetve későbbi, akár kora őszi nyitásról is lehetett hallani.
A Világgazdaság korábban már beszámolt arról, hogy a természetes barlangjáratok medencéi az augusztus 20-i hosszú hétvégén válhatnak ismét látogathatóvá. A mostani bejelentés ezt véglegessé tette.
Két éve csaptak fel a lángok Miskolctapolcán
A Miskolctapolcai Barlangfürdő épületében 2024. szeptember 6-án pusztított tűz. A lángok a zárást követően, a gyógyászati részlegen csaptak fel, majd átterjedtek a főépület tetőszerkezetére.
A tető teljesen leégett, az épület pedig olyan súlyosan megrongálódott, hogy a fürdőt be kellett zárni. Személyi sérülés nem történt, a tűz azonban Miskolc egyik legfontosabb turisztikai attrakcióját hosszú időre kivonta a forgalomból.
A veszteség nemcsak a fürdőt és annak dolgozóit érintette érzékenyen. Miskolctapolca vendéglátóhelyei, szállásadói és más turisztikai szolgáltatói is megérezték, hogy eltűnt a városrész legfontosabb látogatómágnese.
A Barlangfürdő különlegességét az adja, hogy a látogatók természetes barlangjáratokban, termálvízben fürödhetnek. Az évszázadok alatt a víz által formált terekhez modern medencék és fürdőszolgáltatások kapcsolódnak, így a létesítmény nemcsak Magyarországon, hanem európai összehasonlításban is ritkaságnak számít.
Több ezer négyzetmétert érintett a helyreállítás
A nagyobb léptékű újjáépítés 2026-ban kezdődött meg. A munkálatok nem korlátozódtak a leégett tetőszerkezet pótlására: az épület számos részét fel kellett újítani, miközben a műszaki rendszereket is korszerűsítették.
A beruházás érintette
- a több mint ezer négyzetméteres fogadócsarnokot és főépületet,
- a csaknem 420 négyzetméteres öltözőket,
- a 111 négyzetméteres termálmedence-részleget,
- a közel 500 négyzetméteres gépészeti és elektromos helyiségeket,
- valamint a mintegy 836 négyzetméteres barlangi területet.
A helyreállítás első ütemének kivitelezési értéke megközelítette a 768 millió forintot. Megújult a teljes elektromos hálózat, valamint új informatikai, telefon-, kamerás megfigyelő-, hangosító- és tűzjelző rendszert építettek ki. Korszerűsítették a hő- és füstelvezetést, továbbá akadálymentes mosdókat is kialakítottak.
A rekonstrukcióhoz a kormány 1,3 milliárd forintos támogatást biztosított. A munkálatok idején a fürdő szabadtéri részeinek egy részét átmenetileg megnyitották, a barlangi medencék azonban a tűzeset óta nem fogadhattak látogatókat.
Négynapos hétvégén tér vissza a Barlangfürdő
Az újranyitást tudatosan az augusztus 20-i hosszú hétvégére időzítették. Az államalapítás ünnepe 2026-ban csütörtökre esik, a pénteki pihenőnapot pedig korábban már ledolgozták, így négynapos hétvége várja az utazókat.
Miskolctapolcán augusztus 20. és 23. között Pezsgés Miskolctapolcán címmel programsorozatot is rendeznek. A Barabits sétányon zenei, gasztronómiai és közösségi programok kísérik a fürdő visszatérését.
A Barlangfürdő megnyitása így jóval több egyszerű műszaki átadásnál. Miskolc csaknem két év után kapja vissza egyik legismertebb turisztikai jelképét, a helyi vállalkozások pedig ismét abban bízhatnak, hogy visszatérnek a városrészből hosszú időre eltűnt vendégek.