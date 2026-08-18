Most már tényleg megnyílik Magyarország egyik legkülönlegesebb turisztikai látványossága: tűzvész zárta be – megvan a pontos időpont

Most már hivatalos: augusztus 20-án újra megnyílik a Miskolctapolcai Barlangfürdő. A létesítményt üzemeltető város közlése szerint az elmúlt csaknem két év a tűzben megrongálódott épület helyreállításával telt, az ikonikus fürdő pedig az államalapítás ünnepén ismét vendégeket fogadhat.

A megújult Miskolctapolcai Barlangfürdő / Fotó: Visit Miskolc

A Barlangfürdőt Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere nyitja meg. A pontos időpont megerősítése azért is fontos, mert az elmúlt hónapokban több lehetséges dátum is szóba került: korábban még augusztusi próbaüzemről, illetve későbbi, akár kora őszi nyitásról is lehetett hallani.

A Világgazdaság korábban már beszámolt arról, hogy a természetes barlangjáratok medencéi az augusztus 20-i hosszú hétvégén válhatnak ismét látogathatóvá. A mostani bejelentés ezt véglegessé tette.

Két éve csaptak fel a lángok Miskolctapolcán

A Miskolctapolcai Barlangfürdő épületében 2024. szeptember 6-án pusztított tűz. A lángok a zárást követően, a gyógyászati részlegen csaptak fel, majd átterjedtek a főépület tetőszerkezetére.

A tető teljesen leégett, az épület pedig olyan súlyosan megrongálódott, hogy a fürdőt be kellett zárni. Személyi sérülés nem történt, a tűz azonban Miskolc egyik legfontosabb turisztikai attrakcióját hosszú időre kivonta a forgalomból.

A veszteség nemcsak a fürdőt és annak dolgozóit érintette érzékenyen. Miskolctapolca vendéglátóhelyei, szállásadói és más turisztikai szolgáltatói is megérezték, hogy eltűnt a városrész legfontosabb látogatómágnese.

A Barlangfürdő különlegességét az adja, hogy a látogatók természetes barlangjáratokban, termálvízben fürödhetnek. Az évszázadok alatt a víz által formált terekhez modern medencék és fürdőszolgáltatások kapcsolódnak, így a létesítmény nemcsak Magyarországon, hanem európai összehasonlításban is ritkaságnak számít.

Több ezer négyzetmétert érintett a helyreállítás

A nagyobb léptékű újjáépítés 2026-ban kezdődött meg. A munkálatok nem korlátozódtak a leégett tetőszerkezet pótlására: az épület számos részét fel kellett újítani, miközben a műszaki rendszereket is korszerűsítették.