Felmentették Bánfi Zoltánt az MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. vezérigazgatói és igazgatósági tisztségeiből

A jövőben változnak a feladatok, ezért más típusú vezetés szolgálja jobban a hazai vállalkozói közösség érdekeit – közölte csütörtökön a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az MKIK tulajdonosi joggyakorlóként eljáró elnöke, Nagy Elek ezért augusztus 18-án felmentette Bánfi Zoltánt az MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. vezérigazgatói és igazgatósági tisztségéből, egyúttal elrendelte a társaság teljes körű átvilágítását.

Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke. / Fotó: AFP

Szemléletváltásra van szükség az MKIK vezetésében

A meghirdetett kamarai megújulási program középpontjában a vállalkozók állnak, ezért minden döntésnek a magyar gazdaság hosszú távú érdekeit kell szolgálnia.

Ehhez a szemléletváltáshoz a kamara vezetésének is további megújulásra van szüksége, amely átláthatóbb, hatékonyabb és eredményesebb működés biztosításával támogatja a hazai vállalkozásokat.