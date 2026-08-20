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MKIK
vállalkozó
Nagy Elek

Felmentették Bánfi Zoltánt az MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. vezérigazgatói és igazgatósági tisztségeiből

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A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) tulajdonosi joggyakorlóként eljáró elnöke, Nagy Elek augusztus 18-án felmentette Bánfi Zoltánt az MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. vezérigazgatói és igazgatósági tisztségéből, egyúttal elrendelte a társaság teljes körű átvilágítását. Az MKIK ezzel egyidőben meghirdette a kamra megújulási programját is.
VG
2026.08.20, 11:16

A jövőben változnak a feladatok, ezért más típusú vezetés szolgálja jobban a hazai vállalkozói közösség érdekeit – közölte csütörtökön a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az MKIK tulajdonosi joggyakorlóként eljáró elnöke, Nagy Elek ezért augusztus 18-án felmentette Bánfi Zoltánt az MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. vezérigazgatói és igazgatósági tisztségéből, egyúttal elrendelte a társaság teljes körű átvilágítását.

Nagy Elek MKIK kamara
Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke. / Fotó: AFP

Szemléletváltásra van szükség az MKIK vezetésében

A meghirdetett kamarai megújulási program középpontjában a vállalkozók állnak, ezért minden döntésnek a magyar gazdaság hosszú távú érdekeit kell szolgálnia. 

Ehhez a szemléletváltáshoz a kamara vezetésének is további megújulásra van szüksége, amely átláthatóbb, hatékonyabb és eredményesebb működés biztosításával támogatja a hazai vállalkozásokat.

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