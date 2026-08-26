Megszólalt az MNB-ügy vizsgálóbizottsági elnöke: ez nem csak a pénzről szól – még csak most alakul meg a testület, de már a politikai felelősséget emlegetik
A pénz útját és a politikai felelősséget is fel fogja deríteni a Magyar Nemzeti Bank (MNB) működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság – mondta a testület elnöke a Tisza Párt országgyűlési frakciójának a vizsgálóbizottság szerdai alakuló ülése előtt tartott sajtótájékoztatóján a parlamentben.
Csőszi Attila (Tisza Párt) a bizottság munkájáról szólva elmondta: megmutatják, hogyan kezdődött az MNB-ügy, kik a politikai felelősök, hogyan vesztette el majdnem közpénz jellegét a közpénz, kik húzták belőle a legnagyobb hasznot, mibe fektettek és hol úszott el a közvagyon. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a vizsgálóbizottság nem fogja átvenni az igazságszolgáltatás szerepét.
Az MNB alapítványokat is vizsgálják
Feladata lesz azonban megvizsgálni az MNB korábbi működését, az MNB alapítványok vagyonkezelését, az Optima csoport befektetési struktúráit, az ingatlanberuházásokat és székházfelújításokat. Feltárják, mi vezetett a kontrollrendszerek teljes gyengüléséhez, azonos érdekeltségi körök indokolatlan előnyhöz jutásához, valamint azt is, hogy mely
- állami,
- jegybanki,
- felügyeleti
- vagy gazdasági
szereplőket terheli felelősség. Végül a bizottság javaslatot tesz a jegybanki közpénzek kezelésének átláthatóbbá, ellenőrizhetőbbé és közérdekközpontúvá tételéhez szükséges jogalkotási, felügyeleti és intézményi intézkedésekre – közölte Csőszi Attila.