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jegybanki vizsgálat
vizsgálóbizottság
Magyar Nemzeti Bank

Megszólalt az MNB-ügy vizsgálóbizottsági elnöke: ez nem csak a pénzről szól – még csak most alakul meg a testület, de már a politikai felelősséget emlegetik

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Megkezdte munkáját a jegybank korábbi működését és az alapítványi vagyon sorsát vizsgáló országgyűlési bizottság. A testület a pénz útja mellett a politikai felelősöket is azonosítaná, és feltárná, hol úszhatott el a közvagyon az MNB-nél.
VG
2026.08.26, 13:05

A pénz útját és a politikai felelősséget is fel fogja deríteni a Magyar Nemzeti Bank (MNB) működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság – mondta a testület elnöke a Tisza Párt országgyűlési frakciójának a vizsgálóbizottság szerdai alakuló ülése előtt tartott sajtótájékoztatóján a parlamentben.

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Az MNB alapítványait is vizsgálják / Fotó: Shutterstock

Csőszi Attila (Tisza Párt) a bizottság munkájáról szólva elmondta: megmutatják, hogyan kezdődött az MNB-ügy, kik a politikai felelősök, hogyan vesztette el majdnem közpénz jellegét a közpénz, kik húzták belőle a legnagyobb hasznot, mibe fektettek és hol úszott el a közvagyon. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a vizsgálóbizottság nem fogja átvenni az igazságszolgáltatás szerepét.

Az MNB alapítványokat is vizsgálják

Feladata lesz azonban megvizsgálni az MNB korábbi működését, az MNB alapítványok vagyonkezelését, az Optima csoport befektetési struktúráit, az ingatlanberuházásokat és székházfelújításokat. Feltárják, mi vezetett a kontrollrendszerek teljes gyengüléséhez, azonos érdekeltségi körök indokolatlan előnyhöz jutásához, valamint azt is, hogy mely

  • állami,
  • jegybanki,
  • felügyeleti
  • vagy gazdasági

szereplőket terheli felelősség. Végül a bizottság javaslatot tesz a jegybanki közpénzek kezelésének átláthatóbbá, ellenőrizhetőbbé és közérdekközpontúvá tételéhez szükséges jogalkotási, felügyeleti és intézményi intézkedésekre – közölte Csőszi Attila.

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