Vitézy Dávidnak ez nagyon nem fog tetszeni: egyenesen megüzenték neki, hogy újra a Duna Aszfaltnál lesz a mohácsi Duna-híd visszaszerzett 59 milliárd forintja – „Három részszámla után”

„Tudjuk, ők el se indították volna a beruházást, mi olyan állapota hoztuk, hogy az új kormány akarata ellenére is megépüljön. Műszaki tartalmakon (a projekt elszegényítésen) még megy az egyezkedés. Az itt "visszaszerzett" összeg további három résszámla után újra a kivitelezőnél lesz, mert építenek, teljesítenek. Tényleges "megtakarítás" csak abból lesz, ha kevesebbet, szerényebbet építenek, mert vidéken az is elég. Túlárazásról(már) szó sincs, nemzetközi versenyben jutott a kivitelezés lehetőségéhez a magyar kivitelező” – írta kedd délutáni Facebook-bejegyzésében Hargitai János országgyűlési képviselő, a Mohács500 korábbi miniszteri biztosa, aki posztjával Vitézy Dávid korábbi nyilatkozatára reagált.

Látványos szakaszába lépett a Mohácsi Duna-híd építése / Fotó: Hargitai János Facebook-oldala

A politikus posztjában felidézte a kivitelező Duna Aszfalt hétfői közleményét. Ebből kiderült, hogy havi, teljesítésarányos elszámolásra térnek át a Mohácsi Duna-híd projektnél. A vállalkozó visszafizeti a teljesítéssel még le nem fedett előleget, miközben a kivitelezés a felfüggesztéssel nem érintett területeken folyamatosan halad.

Kiemelték, hogy megállapodás született a Duna Aszfalt Zrt. valamint a Közlekedési és Beruházási Minisztérium között arról, hogy a „Mohácsi Duna-híd és kapcsolódó úthálózat megvalósítása” projektre kötött vállalkozási szerződés módosításáról döntöttek a felek. A módosítás értelmében a korábbi éves mérföldkőalapú elszámolás helyett visszatérnek a havi elszámolásra. A megállapodás egyúttal tárgyalja a Duna Aszfaltnál lévő, teljesítéssel még le nem fedett előleg sorsát is.

Az új elszámolási rend alapján a havi teljesítésigazolások és részszámlák közvetlenül az adott időszakban elvégzett munkákhoz kapcsolódnak. Az előleg mértéke a hátralévő Vállalkozói díj 20 százaléka lehet, összhangban az eredeti szerződéses konstrukcióval.

A felek 2026. június 22. napjával bezárólag elszámoltak egymással, a szerződésmódosítást a Duna Aszfalt Zrt. aláírta. Az új megállapodás szerint az előleg a hátralévő vállalkozói díj 20 százaléka, azaz nettó 45 milliárd forint. A fennmaradó 58,6 milliárd forintot a Vállalkozó visszafizeti a Megrendelőnek. A műszaki ütemterv alapján a következő időszakban, várhatóan három hónapon belül elvégzendő munkák értéke meg fogja haladni a visszafizetett előleg összegét, amelyet a Vállalkozó havi elszámolás alapján nyújt be a Megrendelő részére.