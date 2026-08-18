Vitézy Dávidnak ez nagyon nem fog tetszeni: egyenesen megüzenték neki, hogy újra a Duna Aszfaltnál lesz a mohácsi Duna-híd visszaszerzett 59 milliárd forintja – „Három részszámla után”
„Tudjuk, ők el se indították volna a beruházást, mi olyan állapota hoztuk, hogy az új kormány akarata ellenére is megépüljön. Műszaki tartalmakon (a projekt elszegényítésen) még megy az egyezkedés. Az itt "visszaszerzett" összeg további három résszámla után újra a kivitelezőnél lesz, mert építenek, teljesítenek. Tényleges "megtakarítás" csak abból lesz, ha kevesebbet, szerényebbet építenek, mert vidéken az is elég. Túlárazásról(már) szó sincs, nemzetközi versenyben jutott a kivitelezés lehetőségéhez a magyar kivitelező” – írta kedd délutáni Facebook-bejegyzésében Hargitai János országgyűlési képviselő, a Mohács500 korábbi miniszteri biztosa, aki posztjával Vitézy Dávid korábbi nyilatkozatára reagált.
A politikus posztjában felidézte a kivitelező Duna Aszfalt hétfői közleményét. Ebből kiderült, hogy havi, teljesítésarányos elszámolásra térnek át a Mohácsi Duna-híd projektnél. A vállalkozó visszafizeti a teljesítéssel még le nem fedett előleget, miközben a kivitelezés a felfüggesztéssel nem érintett területeken folyamatosan halad.
Kiemelték, hogy megállapodás született a Duna Aszfalt Zrt. valamint a Közlekedési és Beruházási Minisztérium között arról, hogy a „Mohácsi Duna-híd és kapcsolódó úthálózat megvalósítása” projektre kötött vállalkozási szerződés módosításáról döntöttek a felek. A módosítás értelmében a korábbi éves mérföldkőalapú elszámolás helyett visszatérnek a havi elszámolásra. A megállapodás egyúttal tárgyalja a Duna Aszfaltnál lévő, teljesítéssel még le nem fedett előleg sorsát is.
Az új elszámolási rend alapján a havi teljesítésigazolások és részszámlák közvetlenül az adott időszakban elvégzett munkákhoz kapcsolódnak. Az előleg mértéke a hátralévő Vállalkozói díj 20 százaléka lehet, összhangban az eredeti szerződéses konstrukcióval.
A felek 2026. június 22. napjával bezárólag elszámoltak egymással, a szerződésmódosítást a Duna Aszfalt Zrt. aláírta. Az új megállapodás szerint az előleg a hátralévő vállalkozói díj 20 százaléka, azaz nettó 45 milliárd forint. A fennmaradó 58,6 milliárd forintot a Vállalkozó visszafizeti a Megrendelőnek. A műszaki ütemterv alapján a következő időszakban, várhatóan három hónapon belül elvégzendő munkák értéke meg fogja haladni a visszafizetett előleg összegét, amelyet a Vállalkozó havi elszámolás alapján nyújt be a Megrendelő részére.
A Duna Aszfalt Zrt. vállalja, hogy a teljesítésigazolások és részszámlák alapján fizetendő díjrészleteket az előleg mértékénél nagyobb arányban csökkenti mindaddig, amíg az elszámolatlan előleg összege ezt lehetővé teszi. Ez a megoldás további finanszírozási mozgásteret biztosít a Megrendelő számára.
„A tárgyalások mindkét fél részéről konstruktív légkörben folynak. A Duna Aszfalt Zrt. semmilyen érdemi kérdés megvitatásától nem zárkózott el: teljes együttműködésben, közösen gondolkodva keressük a szakmailag, mérnöki szempontból és pénzügyileg is helytálló megoldásokat. Kifejezetten előremutató Megrendelői döntés volt, hogy a gyorsabban rendezhető jogi és pénzügyi kérdéseket különválasztották a hosszabb egyeztetést igénylő műszaki tartalomtól. Ez érdemben felgyorsította a tárgyalási folyamatot” – mondta akkor Kerékgyártó Attila, a Duna Aszfalt Zrt. igazgatóságának elnöke.
Jól halad a mohácsi beruházás a képviselő szerint
Hargitai János megjegyezte, hogy látványos a haladás a kivitelezésben:
- A Mohácsi Duna-híd és kapcsolódó úthálózat projekt keretében egy 756 méter hosszú, három hídszakaszból álló új híd, mintegy 28 kilométer közút, valamint további hidak és kisebb műtárgyak épülnek.
- A fejlesztés az M6-os autópálya és az 51-es főút összekötésével állandó közúti kapcsolatot teremt a Duna két partja között, javítja a térség elérhetőségét, élénkíti a gazdaságot, és egy új, déli, kelet–nyugati kereskedelmi tengely alapját teremti meg.
- A felfüggesztéssel nem érintett munkaterületeken a kivitelezés folyamatosan, jó ütemben halad. A mohácsi oldalon a mintegy 2700 tonnás, hozzávetőleg 700 tonna acélt tartalmazó mederhídszakaszt 107 méterrel előretolták, így a hatalmas szerkezet már a Duna fölött halad végleges helye felé. Eközben a híd mögött már készítik elő a következő tolási szakasz hídelemeit.
- Az újmohácsi oldalon is jelentős előrelépés történt: sikeresen elvégezték a B2 jelű ártéri híd első, 60 méteres előretolását, és folyamatosan zajlik a híd ív- és pályaelemeinek az előszerelése, valamint a toláshoz és a szereléshez szükséges segédszerkezetek előkészítése. A mederpillér alapját képező 6 darab kéregelem elkészült, amelyek közül 4db-ot már beemeltek a Duna medrébe. Jelenleg a mederpillér vasszerelésén dolgoznak, a Duna átlagos vízszintje alatt hét méterrel.
- A hídhoz kapcsolódó úthálózat építésének fontos mérföldköve volt, hogy 2026 június elején a mohácsi oldalon átadták a forgalomnak a Busó körforgalom és az M6-os autópálya közötti négysávos útszakaszt. A munkálatok a kapcsolódó szakaszon is ütemezetten haladnak: a Busó körforgalom és a mederhíd között jelenleg a főpálya töltés és további 3 darab híd építése zajlik, miközben a közművezetékek kiváltása már 90 százalékban elkészült.
- Az Ipari út lezárásával megkezdődött a kerékpáros aluljáró építése az Inkubátorház szomszédságában, valamint megtörténhetett az út felett a B05 híd gerendázása is.
- Az alföldi oldalon elkészült az ártéri híd szerelőtere, a teljes szakaszon pedig befejeződtek az útépítés előkészítő munkái. Ezt követően megkezdődött a töltés alapozása is, amelynek egy része már elkészült.
- A két parton párhuzamosan végzett munkák jól mutatják, hogy a projekt aktív területein a kivitelezés lendületesen halad, a Duna Aszfalt Zrt. pedig mindent megtesz a beruházás további eredményes előrehaladásáért.
Ezt tudni Mohácsi Duna-hídról és a kapcsolódó úthálózat projektről
Hargitai János kiemelte, hogy a Mohácsi Duna-híd és kapcsolódó úthálózat megvalósítása Magyarország egyik legnagyobb folyamatban lévő közlekedésfejlesztési beruházása. Ennek részeként egy 756 méter hosszú három hídszakaszból álló új Duna-híd, mintegy 28 kilométer új közút, valamint további hidak és kisebb műtárgyak épül. Az M6-os autópálya és az 51-es főút összekötésével új, állandó kapcsolat jön létre a Duna két partja és az országos gyorsforgalmi hálózat között.
A politikus felidézte, hogy a kivitelezés 2024 szeptemberében kezdődött, a beruházás különböző munkafolyamataiban pedig eddig több mint 1500 ember vett részt. A projekt nemcsak utat és hidat, hanem gazdaságot is épít: munkát ad, erősíti a helyi vállalkozásokat, javítja a térség elérhetőségét, és további befektetéseknek adhat teret.
A képviselő szerint a Mohácsi Duna-híd egy régóta hiányzó déli, kelet–nyugati közlekedési tengely kulcseleme, amely erősíti a Pécs–Mohács–Baja–Szeged kapcsolatot. Jelentősége ugyanakkor messze túlmutat a térségen: a hercegszántói határkapcsolat és a mintegy 186 kilométer hosszú, Szerbiában „Vajdaság Mosolya” néven megvalósuló gyorsforgalmi út révén hosszabb távon a Balkán és Nyugat-Európa közötti új nemzetközi közlekedési folyosó részévé válhat.