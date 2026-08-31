Budapest készen áll egy új fejezet megnyitására Horvátországgal az INA ügyében – ezt nyilatkozta Magyar Péter miniszterelnök, miután megbeszélést tartott Andrej Plenkovic horvát kormányfővel a Bledi Stratégiai Fórumon, derül ki az Index.hr tudósításából.

Hernádi Zsolt feszülten figyel: Magyar Péter rendkívüli nyilatkozatott tett a Molról és az INA-ról – Orbán Anita Kapitány Istvánnal vizsgálja a magyar és a horvát olajóriást Fotó: Bled Strategic Forum

Hernádi Zsolt feszülten figyel: Magyar Péter rendkívüli nyilatkozatott tett a Molról és az INA-ról – Orbán Anita Kapitány Istvánnal vizsgálja a magyar és a horvát olajóriást

Magyar elmondta, hogy a Bledi Stratégiai Fórum alkalmából rövid megbeszélést folytatott Andrej Plenković horvát miniszterelnökkel, és Plenkovićcsal megbízta a külügy- és a gazdasági minisztert, hogy vitassák meg az INA és a MOL kapcsolatát. Plenković később hozzátette, hogy Gordan Grlić Radman horvát külügyminiszter és magyar kollégája, Orbán Anita ma találkozik a bledi konferencia alkalmával.

"A miniszterelnökök találkozója a kellő időben következik" – mondta Magyar, aki idén áprilisban elsöprő győzelmet aratott Orbán Viktorral a hatalomból.

Készen állunk a tárgyalásokra. Természetesen mindenki a saját nemzeti érdekeit fogja védeni, de ez normális. De mindannyian megértjük, hogy lehetőség van egy új fejezet megnyitására a két ország között

– hangsúlyozta.

A Vecernj.hr tudósítása szerint a Hernádi Zsolt személyére is rákérdeztek az újságírók, aki ellen továbbra is érvényben van elfogatóparancs, hogy Magyarország kész-e kiadni Hernádit Horvátországnak. Erre azonban nem adott konkrét választ.

"Már válaszoltam a kérdésére. Van esély egy új fejezet megnyitására Magyarország és Horvátország között. Mind Horvátországban, mind Magyarországon van házi feladat"

– válaszolta Magyar. Az újságíró ismét megpróbált konkrétabb választ kapni Hernádival kapcsolatban, de Magyar nem kívánt továbbmenni a témában. "Ez a válaszom. Köszönöm. Viszlát" – zárta rövidre.

Plenković ezután kijelentette, hogy az INA és a MOL közötti kapcsolat megterheli a két ország közötti kapcsolatokat, amelyeknek a kisebbségek minőségi védelmét, a gazdasági cserét, a turisták számát és az energiakapcsolatokat tekintve lényegesen magasabb szinten kellene lenniük. „Azt hiszem, abban a helyzetben vagyunk, hogy megpróbáljuk megoldani ezt a kérdést, és utána továbblépjünk” – zárta szavait a horvát miniszterelnök.