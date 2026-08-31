Hernádi Zsolt feszülten figyel: Magyar Péter rendkívüli nyilatkozatott tett a Molról és az INA-ról – Orbán Anita Kapitány Istvánnal vizsgálja a magyar és a horvát olajóriást
Budapest készen áll egy új fejezet megnyitására Horvátországgal az INA ügyében – ezt nyilatkozta Magyar Péter miniszterelnök, miután megbeszélést tartott Andrej Plenkovic horvát kormányfővel a Bledi Stratégiai Fórumon, derül ki az Index.hr tudósításából.
Hernádi Zsolt feszülten figyel: Magyar Péter rendkívüli nyilatkozatott tett a Molról és az INA-ról – Orbán Anita Kapitány Istvánnal vizsgálja a magyar és a horvát olajóriást
Magyar elmondta, hogy a Bledi Stratégiai Fórum alkalmából rövid megbeszélést folytatott Andrej Plenković horvát miniszterelnökkel, és Plenkovićcsal megbízta a külügy- és a gazdasági minisztert, hogy vitassák meg az INA és a MOL kapcsolatát. Plenković később hozzátette, hogy Gordan Grlić Radman horvát külügyminiszter és magyar kollégája, Orbán Anita ma találkozik a bledi konferencia alkalmával.
"A miniszterelnökök találkozója a kellő időben következik" – mondta Magyar, aki idén áprilisban elsöprő győzelmet aratott Orbán Viktorral a hatalomból.
Készen állunk a tárgyalásokra. Természetesen mindenki a saját nemzeti érdekeit fogja védeni, de ez normális. De mindannyian megértjük, hogy lehetőség van egy új fejezet megnyitására a két ország között
– hangsúlyozta.
A Vecernj.hr tudósítása szerint a Hernádi Zsolt személyére is rákérdeztek az újságírók, aki ellen továbbra is érvényben van elfogatóparancs, hogy Magyarország kész-e kiadni Hernádit Horvátországnak. Erre azonban nem adott konkrét választ.
"Már válaszoltam a kérdésére. Van esély egy új fejezet megnyitására Magyarország és Horvátország között. Mind Horvátországban, mind Magyarországon van házi feladat"
– válaszolta Magyar. Az újságíró ismét megpróbált konkrétabb választ kapni Hernádival kapcsolatban, de Magyar nem kívánt továbbmenni a témában. "Ez a válaszom. Köszönöm. Viszlát" – zárta rövidre.
Plenković ezután kijelentette, hogy az INA és a MOL közötti kapcsolat megterheli a két ország közötti kapcsolatokat, amelyeknek a kisebbségek minőségi védelmét, a gazdasági cserét, a turisták számát és az energiakapcsolatokat tekintve lényegesen magasabb szinten kellene lenniük. „Azt hiszem, abban a helyzetben vagyunk, hogy megpróbáljuk megoldani ezt a kérdést, és utána továbblépjünk” – zárta szavait a horvát miniszterelnök.
A horvátok kezdeményezték a vita rendezését a választások után
A mostani megbeszélés előzménye, hogy még áprilisban Horvátország, rögtön az országgyűlési választásokat követően egy előkészítő és magas szintű tárgyalásokat kezdeményezett Magyarországgal a Mol–INA jogvita rendezése érdekében. A horvát kormányfő Dubrovnikban, a Három Tenger Kezdeményezés csúcstalálkozója során beszélt erről, miután egy amerikai bíróság ismét a Mol javára döntött az ügyben.
A konfliktus gyökerei 2009-ig nyúlnak vissza, amikor a Mol és a horvát állam megállapodást kötött. A Mol szerint Horvátország nem teljesítette vállalásait, ezért a magyar vállalat 2013-ban választottbírósági eljárást indított, amelyet 2022-ben meg is nyert.
A közelmúltban az Egyesült Államok egyik szövetségi bírósága ismét a Molnak adott igazat: a döntés értelmében Horvátországnak 286 millió dollárt kell fizetnie. A kártérítés összege az évek során folyamatosan nőtt a kamatok és költségek miatt, a korábbi mintegy 184 millió dollárról mára közel 300 millió dollárra emelkedett. Plenković hangsúlyozta, hogy a jelenlegi kormány örökölte a jogvitát, és minden rendelkezésre álló jogi eszközt igyekszik kihasználni.
Ugyanakkor jelezte: Zágráb új fejezetet nyitna a két ország energetikai kapcsolatában, és a tárgyalások célja egy átfogó megállapodás lehet. A horvát miniszterelnök az INA privatizációját az ország egyik legnagyobb stratégiai hibájának nevezte, és kiemelte, hogy hasonló döntéseknek a jövőben nem szabad megismétlődniük az energetikai szektorban.
Magyar Péter a választási győzelme utáni nemzetközi sajtótájékoztatón is kérdést kapott a témában, a horvát N1 televízió Hernádi Zsolt esetleges kiadatásáról érdeklődött. A Tisza elnöke akkor azt mondta, hogy az INA horvát vállalat és a Mol közötti barátság elég hosszú sztori, és a magyar hatóságok nem véletlenül nem adták ki a Mol elnök-vezérigazgatóját.