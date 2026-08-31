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Mol
INA
Magyar Péter
Andrej Plenkovic

Hernádi Zsolt feszülten figyel: Magyar Péter rendkívüli nyilatkozatott tett a Molról és az INA-ról – Orbán Anita Kapitány Istvánnal vizsgálja a magyar és a horvát olajóriást

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Magyar Péter miniszterelnök megbeszélést tartott a Bledi Stratégiai Fórumon Andrej Plenkovic horvát kormányfővel, a találkozó után a magyar miniszterelnök azt nyilatkozta, hogy kész új fejezetet nyitni Horvátországgal a Mol és az INA ügyében. Arra viszont nem adott egyértelmű választ, hogy ez hogyan érinti Hernádi Zsoltot, aki ellen továbbra is érvényben van az elfogatóparancs.
Járdi Roland
2026.08.31, 17:05
Frissítve: 2026.08.31, 17:19

Budapest készen áll egy új fejezet megnyitására Horvátországgal az INA ügyében – ezt nyilatkozta Magyar Péter miniszterelnök, miután megbeszélést tartott Andrej Plenkovic horvát kormányfővel a Bledi Stratégiai Fórumon, derül ki az Index.hr tudósításából.

Mol
Hernádi Zsolt feszülten figyel: Magyar Péter rendkívüli nyilatkozatott tett a Molról és az INA-ról – Orbán Anita Kapitány Istvánnal vizsgálja a magyar és a horvát olajóriást Fotó: Bled Strategic Forum

Hernádi Zsolt feszülten figyel: Magyar Péter rendkívüli nyilatkozatott tett a Molról és az INA-ról – Orbán Anita Kapitány Istvánnal vizsgálja a magyar és a horvát olajóriást

Magyar elmondta, hogy a Bledi Stratégiai Fórum alkalmából rövid megbeszélést folytatott Andrej Plenković horvát miniszterelnökkel, és Plenkovićcsal megbízta a külügy- és a gazdasági minisztert, hogy vitassák meg az INA és a MOL kapcsolatát. Plenković később hozzátette, hogy Gordan Grlić Radman horvát külügyminiszter és magyar kollégája, Orbán Anita ma találkozik a bledi konferencia alkalmával. 

"A miniszterelnökök találkozója a kellő időben következik" – mondta Magyar, aki idén áprilisban elsöprő győzelmet aratott Orbán Viktorral a hatalomból. 

Készen állunk a tárgyalásokra. Természetesen mindenki a saját nemzeti érdekeit fogja védeni, de ez normális. De mindannyian megértjük, hogy lehetőség van egy új fejezet megnyitására a két ország között

 – hangsúlyozta.

A Vecernj.hr tudósítása szerint a Hernádi Zsolt személyére is rákérdeztek az újságírók, aki ellen továbbra is érvényben van elfogatóparancs, hogy Magyarország kész-e kiadni Hernádit Horvátországnak. Erre azonban nem adott konkrét választ. 

 "Már válaszoltam a kérdésére. Van esély egy új fejezet megnyitására Magyarország és Horvátország között. Mind Horvátországban, mind Magyarországon van házi feladat"

 – válaszolta Magyar. Az újságíró ismét megpróbált konkrétabb választ kapni Hernádival kapcsolatban, de Magyar nem kívánt továbbmenni a témában. "Ez a válaszom. Köszönöm. Viszlát" – zárta rövidre.

Plenković ezután kijelentette, hogy az INA és a MOL közötti kapcsolat megterheli a két ország közötti kapcsolatokat, amelyeknek a kisebbségek minőségi védelmét, a gazdasági cserét, a turisták számát és az energiakapcsolatokat tekintve lényegesen magasabb szinten kellene lenniük. „Azt hiszem, abban a helyzetben vagyunk, hogy megpróbáljuk megoldani ezt a kérdést, és utána továbblépjünk” – zárta szavait a horvát miniszterelnök.

A horvátok kezdeményezték a vita rendezését a választások után

A mostani megbeszélés előzménye, hogy még áprilisban Horvátország, rögtön az országgyűlési választásokat követően egy előkészítő és magas szintű tárgyalásokat kezdeményezett Magyarországgal a Mol–INA jogvita rendezése érdekében. A horvát kormányfő Dubrovnikban, a Három Tenger Kezdeményezés csúcstalálkozója során beszélt erről, miután egy amerikai bíróság ismét a Mol javára döntött az ügyben.

A konfliktus gyökerei 2009-ig nyúlnak vissza, amikor a Mol és a horvát állam megállapodást kötött. A Mol szerint Horvátország nem teljesítette vállalásait, ezért a magyar vállalat 2013-ban választottbírósági eljárást indított, amelyet 2022-ben meg is nyert.

A közelmúltban az Egyesült Államok egyik szövetségi bírósága ismét a Molnak adott igazat: a döntés értelmében Horvátországnak 286 millió dollárt kell fizetnie. A kártérítés összege az évek során folyamatosan nőtt a kamatok és költségek miatt, a korábbi mintegy 184 millió dollárról mára közel 300 millió dollárra emelkedett. Plenković hangsúlyozta, hogy a jelenlegi kormány örökölte a jogvitát, és minden rendelkezésre álló jogi eszközt igyekszik kihasználni.

Ugyanakkor jelezte: Zágráb új fejezetet nyitna a két ország energetikai kapcsolatában, és a tárgyalások célja egy átfogó megállapodás lehet. A horvát miniszterelnök az INA privatizációját az ország egyik legnagyobb stratégiai hibájának nevezte, és kiemelte, hogy hasonló döntéseknek a jövőben nem szabad megismétlődniük az energetikai szektorban.

Magyar Péter a választási győzelme utáni nemzetközi sajtótájékoztatón is kérdést kapott a témában, a horvát N1 televízió Hernádi Zsolt esetleges kiadatásáról érdeklődött. A Tisza elnöke akkor azt mondta, hogy az INA horvát vállalat és a Mol közötti barátság elég hosszú sztori, és a magyar hatóságok nem véletlenül nem adták ki a Mol elnök-vezérigazgatóját.

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