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KSH
munkanélküliség
foglalkoztatottság
munkaerőpiac

Újabb vészjósló hír érkezett a magyar gazdaságból: megállíthatatlanul emelkedik a munkanélküliség Magyarországon

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4 millió 675 ezer fő volt a foglalkoztatottak száma júliusban a KSH friss adatközlése alapján. A munkanélküliségi ráta 4,5 százalékra emelkedett.
VG
2026.08.28, 08:35
Frissítve: 2026.08.28, 09:37

2026 júliusában a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 675 ezer főt tett ki. A munkanélküliek száma 222 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,5 százalék volt – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteken közzétett gyorstájékoztatójából.

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Romló számokat mutat a friss munkaerőpiaci adat / Fotó: Béres Attila

Egy hónappal korábban, idén júniusban 4 millió 646 ezren dolgoztak Magyarországon, a munkanélküliségi ráta pedig 4,4 százalék volt, a részletes adatok azonban kedvezőtlen folyamatot jeleznek. A munkanélküliek 35,3 százaléka már több mint egy éve keresett állást, arányuk egy év alatt 3,6 százalékponttal emelkedett.

Visszaesett a foglalkoztatottság júliusban

A 2026. május–júliusi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15–74 évesek körében 4 millió 651 ezer fő volt, mely 29 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért értéktől. A férfiak körében a foglalkoztatottak száma érdemben nem változott, 2 millió 471 ezer fő volt, míg a nők esetében 23 ezerrel, 2 millió 180 ezer főre mérséklődött.

A magyarországi elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 459 ezer fő dolgozott, mely 47 ezerrel kevesebb az előző év azonos időszakában mért szintnél. A közfoglalkoztatottak létszáma 68 ezer fő volt, a külföldön dolgozóké pedig 124 ezer főt tett ki.

A 15–64 évesek körében a foglalkoztatási ráta megegyezett az egy évvel ezelőtti értékkel, 75,3 százalék volt. A ráta a férfiak esetében 79,1 százalékot, a nők körében pedig 71,5 százalékot mutatott.

Romló munkanélküliségi adatot közölt a KSH

A 2026. május–júliusi időszakban a 15–74 éves munkanélküliek átlagos létszáma 225 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,6 százalék volt.

A férfiak esetében a munkanélküliek száma 113 ezer, a nőknél 112 ezer főt tett ki. A ráta a férfiak körében változatlan maradt, 4,4 százalék, míg a nőknél 4,9 százalékra emelkedett.

A munkakeresés átlagos időtartama 12,0 hónapot, vagyis kereken egy évet vett igénybe. A munkanélküliek 39,9 százaléka 3 hónapnál rövidebb ideje keresett állást, ami 2,6 százalékponttal elmaradt az előző év azonos időszaki értéktől, míg a több mint egy éve munkát keresőké 5,5 százalékponttal, 34,7 százalékra emelkedett.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint (https://nfsz.munka.hu/) a nyilvántartott álláskeresők létszáma 2026. július végén az egy évvel korábbihoz képest 2,3 százalékkal, 216 ezer főre mérséklődött.

Munkaerőpiac

Munkaerőpiac
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